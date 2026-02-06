MONTRÉAL, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») a annoncé aujourd'hui que cinq de ses fonds communs (« Fonds ») et fonds négociés en bourse (« FNB ») ont remporté des Trophées FundGrade A+® 2025. Ces distinctions récompensent les fonds d'investissement canadiens qui ont maintenu une performance supérieure tout au long de l'année civile précédente.

« Nous sommes très heureux que BNI ait été reconnue par Fundata une fois de plus pour la performance exceptionnelle de nos Fonds et FNB. Cette reconnaissance démontre notre engagement à offrir aux Canadiens et Canadiennes des solutions de placement de qualité et performantes. Elle reflète notre stratégie à travers laquelle nous collaborons avec les plus importantes firmes de gestion de portefeuille mondiales, afin de créer une valeur durable pour les investisseurs. », déclare Martin Felton, vice-président, Ventes nationales chez BNI.

Les Fonds et FNB BNI suivants ont été reconnus pour leur performance supérieure en 2025:



La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds¬ détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

Les rendements du Fonds de revenu à taux variable BNI (série Conseillers) pour la période terminée le 31 décembre 2025 sont les suivants : 4,95 % (1 an), 7,19 % (3 ans), 4,12 % (5 ans) et 3,11 % (10 ans).

Les rendements du Fonds Innovations BNI (série Conseillers) pour la période terminée le 31 décembre 2025 sont les suivants : 8,29 % (1 an), 22,27 % (3 ans), 12,71 % (5 ans) et 17,08 % (10 ans).

Les rendements du Portefeuille privé d'actions américaines BNI (série Conseillers) pour la période terminée le 31 décembre 2025 sont les suivants : 7,54 % (1 an), 19,28 % (3 ans), 14,59 % (5 ans) et 15,13 % (10 ans).

Les rendements du Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI (série F) pour la période terminée le 31 décembre 2025 sont les suivants : 31,62 % (1 an), 21,70 % (3 ans), 14,09 % depuis la création (4 avril 2022).

Les rendements du FNB Développement durable d'obligations canadiennes à court terme BNI (NSSB) pour la période terminée le 31 décembre 2025 sont les suivants : 4,52 % (1 an), 6,01 % (3 ans), 3,86 % depuis la création (1 janvier 2022).

À propos des Fonds BNI

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada, et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à l'avenir.



À propos des FNB BNI

Les fonds négociés en bourse BNI (les « FNB BNI ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada, et vendus par des courtiers autorisés. Les placements dans des FNB BNI peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou le ou les aperçus des FNB BNI avant d'investir. Les FNB BNI ne sont pas garantis ; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB BNI sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les FNB BNI ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l'échéance. Les titres des FNB BNI ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Le rendement d'un FNB BNI ne correspond pas à celui de l'indice. Les taux de rendement indiqués représentent l'historique des rendements globaux pour les périodes et tiennent compte de l'évolution de la valeur des parts ainsi que du réinvestissement de toutes les distributions, mais non des frais de vente, des frais de rachat, des commissions ou de l'impôt sur le revenu exigible du porteur de parts, qui auraient diminué le rendement.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

BNI est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 31 décembre 2025, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à plus de 109 milliards de dollars.

Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

BNI est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et participant fondateur de l'initiative Engagement climatique Canada.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 577 milliards de dollars au 31 octobre 2025, la Banque Nationale du Canada (la « Banque ») est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte plus de 35 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés des capitaux. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

