MONTRÉAL, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») a annoncé aujourd'hui un changement de nom, une modification des stratégies de placement, ainsi qu'une réduction des frais de gestion et d'administration pour le Fonds d'actions mondiales diversifié BNI (le « fonds »).

Changement de nom

Avec prise d'effet le 3 février 2026, le fonds sera renommé comme suit :

Nom actuel Nouveau nom Fonds d'actions mondiales diversifié BNI Fonds d'actions mondiales SmartData BNI

Modification des stratégies de placement

En vigueur à compter du 3 février 2026, les stratégies de placement du fonds seront modifiées pour refléter l'approche et le processus de placement de ses fonds sous-jacents. L'objectif de placement du fonds demeure inchangé.

Réduction des frais de gestion et d'administration

En vigueur à compter du ou vers le 3 février 2026, les frais de gestion et d'administration pour les séries de fonds mentionnées dans le tableau ci-dessous seront réduits comme suit :

Fonds et séries Frais de gestion Frais d'administration Actuels Nouveaux Actuels Nouveaux Fonds d'actions mondiales diversifié BNI - séries Conseillers et Investisseurs 2,00 % 1,40 % 0,20 % 0,10 % Fonds d'actions mondiales diversifié BNI - série F 1,05 % 0,40 % 0,20 % 0,10 %

Tous les changements ci-haut seront inclus dans une modification du prospectus simplifié pour les Fonds et FNB BNI qui sera déposée sur le site web SEDAR+ et sur le site web de BNI.

À propos des Fonds BNI

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à l'avenir.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 30 septembre 2025, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à plus de 105 milliards de dollars.

Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

Banque Nationale Investissements est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et participant fondateur de l'initiative Engagement climatique Canada.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 577 milliards de dollars au 31 octobre 2025, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. Elle compte environ 35 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

