La Banque Nationale du Canada et CGI font équipe pour optimiser l'écosystème de paiement de la banque

MONTRÉAL, le 23 sept. 2019 /CNW Telbec/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) a conclu une entente avec la Banque Nationale du Canada (BNC) pour déployer CGI All Payments (APS) comme plateforme de paiement. En vertu de celle-ci, BNC déploiera une nouvelle technologie en prévision de l'adoption des changements réglementaires de Paiements Canada. Cet écosystème de paiement modernisé augmentera les capacités de traitement automatisé (STP) de la banque afin de bonifier l'efficacité opérationnelle et d'offrir davantage de souplesse dans son offre de produits.

La solution CGI All Payments sera utilisée pour soutenir le projet de transformation et la modernisation de l'écosystème de paiement de BNC. Le regroupement des fonctions sur la plateforme de CGI offrira à la Banque Nationale une vision en continu de sa liquidité dans l'ensemble des systèmes de paiement ainsi que des données consolidées sur les transactions. Utiliser la solution CGI All Payments comme plateforme de paiement permettra à la banque de continuer de se concentrer sur l'innovation et le développement de nouvelles activités commerciales.

« La mise en œuvre de la solution CGI All Payments contribuera considérablement à notre programme de modernisation des paiements et nous aidera à avoir un impact positif sur nos clients et partenaires, a indiqué David Bergeron, directeur principal, Solutions de trésorerie et de paiements, Banque Nationale du Canada. Les technologies que nous déployons offrent la flexibilité requise pour soutenir la croissance future et adopter de nouvelles innovations en matière de paiement. »

« La contribution de CGI à la modernisation des systèmes de la Banque Nationale du Canada est fondée sur plus de 40 ans d'expérience en soutien à des infrastructures nationales de paiement dans 20 pays à l'échelle mondiale, a ajouté Michael Godin, vice-président principal, Grand Montréal, CGI. Nous sommes heureux de travailler avec la Banque Nationale du Canada dans le cadre de son initiative visant à proposer des services novateurs à ses clients grâce à la modernisation de son infrastructure de traitement des paiements. »



« Il s'effectue actuellement un important programme de modernisation au sein du marché canadien des paiements qui oblige toutes les banques à optimiser leurs systèmes, a affirmé Gareth Lodge, analyste principal, Celent. Cette annonce prend toute son ampleur puisque la Banque Nationale du Canada a choisi de ne pas uniquement se concentrer sur les changements nécessaires et de remettre en place son infrastructure actuelle, mais a saisi l'occasion de mettre en œuvre une solution de pointe dont elle pourra tirer profit pour exploiter les possibilités futures du marché. »

À propos de CGI All Payments

CGI All Payments est une solution moderne, modulaire, adaptée au nuage et fondée sur les normes mondiales de l'industrie qui permet de veiller à la pérennité des activités de paiement. Elle contribue à la croissance des revenus en réduisant les coûts de transaction et le temps de mise sur le marché pour les nouvelles sources de revenus. Les clients bénéficient également d'un vaste choix de paiements et de la capacité de transférer et de recevoir des fonds en tout temps. En tant que plateforme logicielle intégrée de traitement des paiements en temps réel, des virements et des paiements en chambre de compensation automatisée (ACH), la solution CGI All Payments incorpore un moteur de gestion des tâches qui aide à automatiser le traitement des transactions afin de réduire les interactions manuelles tout en améliorant les taux de traitement en temps réel pour tous les types de paiements.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte environ 77 500 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2018, CGI a généré des revenus de 11,5 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

