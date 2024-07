MONTRÉAL, le 11 juill. 2024 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (TSX : NA) annonce la nomination d'un nouveau membre à son conseil d'administration. Nous avons le plaisir d'accueillir, à compter du 1er août 2024, Scott Burrows à titre d'administrateur et membre du comité d'audit.

Scott Burrows occupe le poste de président et chef de la direction de Pembina Pipeline Corporation depuis février 2022, après y avoir été nommé par intérim en novembre 2021, et est membre de son conseil d'administration. Depuis 2010, il a occupé diverses fonctions exécutives au sein de l'entreprise, notamment comme chef des finances, vice-président, Marchés des capitaux et vice-président, Développement des affaires et relations investisseurs. Avant de joindre les rangs de cette société ouverte, M. Burrows a passé sept ans dans les services bancaires d'investissements du secteur de l'énergie. Le conseil d'administration bénéficiera de ses compétences financières, de sa connaissance approfondie des marchés financiers et de son expérience en matière de fusions et acquisitions, d'offres publiques à l'épargne et d'émissions d'obligations et de dettes.

M. Burrows est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) et détient le titre de Chartered Financial Analyst.

« Scott Burrows possède un riche parcours professionnel qui témoigne d'une expertise, maintes fois démontrée, en développement stratégique, en audit et en finance. Sa vaste connaissance du monde des affaires, tout particulièrement dans l'Ouest canadien, sera un atout important pour le conseil d'administration alors que la Banque Nationale accélère sa croissance à travers le pays. Je lui souhaite la bienvenue au sein du conseil d'administration », a déclaré Robert Paré, président du conseil d'administration de la Banque Nationale.

