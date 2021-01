MONTRÉAL, le 26 janv. 2021 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada a annoncé aujourd'hui la nomination de Laurent Ferreira au poste de chef de l'exploitation. Cette nomination entrera en vigueur le 1er février 2021. M. Ferreira relèvera directement de Louis Vachon, président et chef de la direction, et se joindra au conseil d'administration. À titre de chef de l'exploitation, M. Ferreira fournira un leadership stratégique en appui aux activités des services bancaires aux Particuliers et aux Entreprises, à la Gestion de patrimoine ainsi qu'aux Marchés financiers. Il sera également responsable des secteurs Opérations et Technologie de l'information.

Les activités des dirigeants suivants demeureront sous la responsabilité directe de Louis Vachon : William Bonnell, chef de la Gestion des risques, Brigitte Hébert, chef de l'Expérience employé, et Ghislain Parent, chef des Finances et responsable du développement international.

Avec 23 ans d'expérience à la Banque Nationale, M. Ferreira a assumé plusieurs fonctions de leadership aux Marchés financiers, agissant jusqu'à tout récemment à titre de cochef du secteur. Il a une compréhension approfondie de l'industrie bancaire, des marchés mondiaux des capitaux, de la gestion des risques et des activités de gestion du bilan. Depuis 2019, il codirige également la transformation de la Banque. Denis Girouard, qui agit actuellement à titre de cochef des Marchés financiers avec Laurent Ferreira, assumera seul le leadership de ce secteur d'affaires à partir du 1er février 2021. M. Girouard s'est joint à la Banque il y a 31 ans.

« Cette nomination vient reconnaître le leadership exceptionnel de Laurent et sa capacité, maintes fois démontrée, à générer de la performance. Il a d'ailleurs été directement impliqué dans le développement des activités distinctives de Marchés financiers de la Banque, et ce, dans le contexte d'évolution rapide que l'on connaît. Je tiens également à souligner la contribution significative de Laurent, ces dernières années, dans le cadre de la transformation de la Banque et de son évolution vers une culture agile, axée sur l'humain. Il est reconnu par ses collègues comme un leader inspirant qui sait amener chaque équipe à donner le meilleur d'elle-même. Je suis confiant que son leadership et sa vaste expérience dans le monde des affaires seront de grands atouts pour assurer la croissance continue de la Banque et son succès futur », a soutenu Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada.

Mise en garde à propos des déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme certaines déclarations prospectives. De par leur nature, ces déclarations sont assujetties à des risques, des incertitudes et des changements de circonstances importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque Nationale. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la Banque ne s'engage pas à mettre à jour quelque déclaration prospective, sous forme écrite ou verbale, qui pourrait être faite de temps à autre par elle ou en son nom. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée aux fins de l'interprétation de l'information contenue dans ce dernier et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 332 milliards de dollars au 31 octobre 2020, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 500 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements: Linda Boulanger, Première vice-présidente, Relations investisseurs, Banque Nationale du Canada, Tél.: 514 394-0296 ; Claude Breton, Vice-président, Communications et Responsabilité sociale d'entreprise, Banque Nationale du Canada, Tél. : 514 394-8644

Liens connexes

https://www.nbc.ca