La Banque Nationale du Canada annonce l'élection des membres du conseil d'administration English

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Banque Nationale du Canada

24 avr, 2026, 17:34 ET

MONTRÉAL, le 24 avril 2026 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») (TSX : NA) annonce que chaque personne candidate à titre de membre du conseil d'administration figurant dans la Circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 24 février 2026 a été élue lors de l'assemblée annuelle des actionnaires qui s'est tenue aujourd'hui.

Voici les résultats détaillés des votes :

CANDIDAT

RÉSULTAT

EN FAVEUR

EN FAVEUR

%

ABSTENTION

ABSTENTION

%

Pierre Blouin

Élu

226 401 541

99,44

1 276 027

0,56

Pierre Boivin

Élu

220 782 577

96,97

6 894 991

3,03

Scott Burrows

Élu

226 475 917

99,47

1 201 651

0,53

Yvon Charest

Élu

226 215 911

99,36

1 461 657

0,64

Patricia Curadeau-Grou

Élue

226 901 286

99,66

776 282

0,34

Laurent Ferreira

Élu

227 033 495

99,72

644 073

0,28

Karen Kinsley

Élue

226 790 777

99,61

886 791

0,39

Lynn Loewen

Élue

224 329 774

98,53

3 347 794

1,47

Rebecca McKillican

Élue

226 821 709

99,62

855 859

0,38

Arielle Meloul-Wechsler

Élue

226 537 515

99,50

1 140 053

0,50

Sarah Morgan-Silvester

Élue

226 988 788

99,70

688 780

0,30

Robert Paré

Élu

226 094 913

99,30

1 582 655

0,70

Pierre Pomerleau

Élu

226 983 845

99,70

693 723

0,30

Irfhan Rawji

Élu

226 991 380

99,70

686 188

0,30

Macky Tall

Élu

226 890 195

99,65

787 373

0,35

Les résultats finaux des votes portant sur l'ensemble des questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires sont disponibles sur le site de la Banque ainsi que sur celui de SEDAR+.

À propos de la Banque Nationale du Canada
Forte d'un actif de 606 milliards de dollars au 31 janvier 2026, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte plus de 35 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés des capitaux. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements : Marianne Ratté, Première vice-présidente et Cheffe, Relations investisseurs et Gestion de la performance financière Services corporatifs, Banque Nationale du Canada, [email protected]; Jean François Cadieux, Vice-président, Affaires publiques et Relations gouvernementales, Banque Nationale du Canada, Jean-franç[email protected]

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Fondée en 1859, la Banque Nationale du Canada offre des services financiers à des particuliers, des entreprises, des clients institutionnels et des gouvernements partout au Canada. Nous sommes l’une des six banques d’importance systémique au Canada et l’une des banques les...