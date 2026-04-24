MONTRÉAL, le 24 avril 2026 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») (TSX : NA) annonce que chaque personne candidate à titre de membre du conseil d'administration figurant dans la Circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 24 février 2026 a été élue lors de l'assemblée annuelle des actionnaires qui s'est tenue aujourd'hui.

Voici les résultats détaillés des votes :

CANDIDAT RÉSULTAT EN FAVEUR EN FAVEUR % ABSTENTION ABSTENTION % Pierre Blouin Élu 226 401 541 99,44 1 276 027 0,56 Pierre Boivin Élu 220 782 577 96,97 6 894 991 3,03 Scott Burrows Élu 226 475 917 99,47 1 201 651 0,53 Yvon Charest Élu 226 215 911 99,36 1 461 657 0,64 Patricia Curadeau-Grou Élue 226 901 286 99,66 776 282 0,34 Laurent Ferreira Élu 227 033 495 99,72 644 073 0,28 Karen Kinsley Élue 226 790 777 99,61 886 791 0,39 Lynn Loewen Élue 224 329 774 98,53 3 347 794 1,47 Rebecca McKillican Élue 226 821 709 99,62 855 859 0,38 Arielle Meloul-Wechsler Élue 226 537 515 99,50 1 140 053 0,50 Sarah Morgan-Silvester Élue 226 988 788 99,70 688 780 0,30 Robert Paré Élu 226 094 913 99,30 1 582 655 0,70 Pierre Pomerleau Élu 226 983 845 99,70 693 723 0,30 Irfhan Rawji Élu 226 991 380 99,70 686 188 0,30 Macky Tall Élu 226 890 195 99,65 787 373 0,35

Les résultats finaux des votes portant sur l'ensemble des questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires sont disponibles sur le site de la Banque ainsi que sur celui de SEDAR+.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 606 milliards de dollars au 31 janvier 2026, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte plus de 35 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés des capitaux. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements : Marianne Ratté, Première vice-présidente et Cheffe, Relations investisseurs et Gestion de la performance financière Services corporatifs, Banque Nationale du Canada, [email protected]; Jean François Cadieux, Vice-président, Affaires publiques et Relations gouvernementales, Banque Nationale du Canada, Jean-franç[email protected]