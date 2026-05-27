L'information financière contenue dans le présent document est basée sur les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour le trimestre et le semestre terminés le 30 avril 2026 préparés conformément à l'IAS 34 - Information financière intermédiaire, telle que publiée par l'International Accounting Standards Board (IASB). Les symboles M$ et G$ désignent respectivement les millions et les milliards de dollars canadiens.

MONTRÉAL, le 27 mai 2026 /CNW/ - La Banque Nationale affiche un résultat net de 1 234 M$ au deuxième trimestre de 2026, en hausse de 38 % comparativement à 896 M$ au deuxième trimestre de 2025. Le résultat dilué par action s'établit à 3,06 $ au deuxième trimestre de 2026 par rapport à 2,17 $ au trimestre correspondant de 2025, en hausse de 41 %. Ces croissances reflètent la bonne performance des secteurs d'exploitation ainsi que la baisse des dotations aux pertes de crédit, notamment en raison des dotations aux pertes de crédit initiales enregistrées au deuxième trimestre de 2025 sur les prêts non dépréciés acquis de la Banque canadienne de l'Ouest (Canadian Western Bank ou CWB). En excluant les éléments particuliers (1) enregistrés au cours des deuxièmes trimestres de 2026 et 2025 principalement liés à l'acquisition de CWB, le résultat net ajusté (1) se chiffre à 1 303 M$ et se compare à 1 166 M$ pour le trimestre correspondant de 2025, en hausse de 12 %. Le résultat dilué par action ajusté (1) se chiffre à 3,23 $, par rapport à 2,85 $ pour le deuxième trimestre de 2025, une hausse de 13 %.

Le résultat net de la Banque pour le semestre terminé le 30 avril 2026 se chiffre à 2 488 M$ par rapport à 1 893 M$ pour le semestre correspondant de 2025, en hausse de 31 %. Le résultat dilué par action atteint 6,14 $ contre 4,91 $ pour la période correspondante de 2025, en hausse de 25 %. Cette progression découle de la bonne performance de tous les secteurs d'exploitation ainsi que de l'inclusion des résultats de CWB à compter du deuxième trimestre de 2025. Le résultat net ajusté (1) pour le semestre terminé le 30 avril 2026 s'élève à 2 623 M$ et se compare à 2 216 M$ pour la période correspondante de 2025, en hausse de 18 %, tandis que le résultat dilué par action ajusté (1) se chiffre à 6,48 $ par rapport à 5,78 $ pour le semestre terminé le 30 avril 2025, en hausse de 12 %.

« Nous avons enregistré une forte croissance au deuxième trimestre, grâce à la diversification de nos produits et services ainsi qu'à l'activité de la clientèle dans l'ensemble de nos franchises. Notre performance a également bénéficié de notre discipline en matière de crédit, des synergies liées à CWB et de nos rachats d'actions », a déclaré Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada. « Dans un contexte de forte incertitude macroéconomique, nous restons bien positionnés pour soutenir notre clientèle et continuer à générer une croissance du résultat et un rendement des capitaux propres solides, tout en maintenant des niveaux de capital réglementaire élevés », a conclu M. Ferreira.

Faits saillants

(en millions de dollars canadiens)

Trimestre terminé le 30 avril

Semestre terminé le 30 avril





2026



2025

Variation %

2026



2025

Variation %

Résultat net

1 234



896



38

2 488



1 893



31

Résultat dilué par action (en dollars)

3,06 $

2,17 $

41

6,14 $

4,91 $

25

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts

1 848



1 708



8

3 730



3 245



15

Rendement des capitaux propres attribuables aux



































détenteurs d'actions ordinaires (2)

15,9 %

11,9 %





15,8 %

14,0 %





Ratio de versement des dividendes (2)

42,3 %

42,2 %





42,3 %

42,2 %





Résultats d'exploitation - ajustés (1)

































Résultat net - ajusté

1 303



1 166



12

2 623



2 216



18

Résultat dilué par action - ajusté (en dollars)

3,23 $

2,85 $

13

6,48 $

5,78 $

12

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts - ajusté

1 936



1 850



5

3 909



3 460



13

Rendement des capitaux propres attribuables aux



































détenteurs d'actions ordinaires - ajusté (3)

16,8 %

15,6 %





16,7 %

16,5 %







































































































Au 30 avril 2026



Au 31 octobre 2025







Ratio des fonds propres CET1 selon Bâle III (4)

















13,5 %

13,8 %





Ratio de levier selon Bâle III (4)

















4,3 %

4,5 %







(1) Consulter le « Mode de présentation de l'information » aux pages 3 à 6 pour le détail des mesures financières non conformes aux PCGR. (2) Pour plus de détails sur la composition de ces mesures, consulter le « Glossaire » dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2026 aux pages 45 à 48, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca . (3) Pour plus de détails sur les ratios non conformes aux PCGR, consulter le « Mode de présentation de l'information » dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2026 aux pages 5 à 12, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca . (4) Pour de plus amples renseignements sur les mesures de gestion du capital, consulter le « Mode de présentation de l'information » dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2026 aux pages 5 à 12, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca .

Deuxième trimestre de 2026 par rapport au deuxième trimestre de 2025

Particuliers et Entreprises

Résultat net de 355 M$ par rapport à 132 M$ en 2025, une hausse de 223 M$. Le résultat net ajusté (1) de 373 M$ est en hausse de 57 M$ ou 18 %.

de 373 M$ est en hausse de 57 M$ ou 18 %. Revenu total de 1 488 M$, une hausse de 72 M$ ou 5 % provenant principalement du revenu net d'intérêts, en lien avec la croissance des volumes de prêts et de dépôts, atténuée par le recul de la marge nette d'intérêts.

Croissance du crédit aux particuliers de 11 % et du crédit aux entreprises de 5 % depuis un an, en raison d'une bonne croissance organique.

La marge nette d'intérêts (2) de 2,26 % affiche un recul par rapport à 2,30 %.

de 2,26 % affiche un recul par rapport à 2,30 %. Les frais autres que d'intérêts de 829 M$ augmentent de 3 %.

Les dotations aux pertes de crédit sont en baisse de 257 M$, principalement en raison des dotations aux pertes de crédit initiales de 230 M$ enregistrées en 2025 sur les prêts non dépréciés acquis de CWB.

Le ratio d'efficience (2) de 55,7 % s'améliore comparativement à 56,8 %.

Gestion de patrimoine

Résultat net de 274 M$ par rapport à 232 M$ en 2025, une hausse de 18 %.

Revenu total de 905 M$ contre 791 M$ l'année dernière, une augmentation de 114 M$ ou 14 % provenant de tous les types de revenus, principalement de la croissance des revenus tirés des services tarifés.

Les frais autres que d'intérêts s'établissent à 531 M$ par rapport à 476 M$ en 2025, une hausse de 12 % en lien avec la croissance des revenus.

Le ratio d'efficience (2) de 58,7 % s'améliore comparativement à 60,2 %.

Marchés des capitaux

Résultat net de 488 M$ contre 501 M$ en 2025, une baisse de 3 %.

Revenu total de 1 074 M$, une baisse de 2 % attribuable à la diminution des revenus des marchés mondiaux contrebalancée en partie par la hausse des revenus des services financiers aux entreprises et services de banque d'investissement.

Les frais autres que d'intérêts se chiffrent à 439 M$ par rapport à 403 M$, une hausse attribuable à la rémunération et aux avantages du personnel ainsi qu'aux autres frais liés à la croissance des activités du secteur.

Les dotations aux pertes de crédit s'élèvent à 16 M$ par rapport à 64 M$, une diminution attribuable aux dotations aux pertes de crédit sur les prêts dépréciés.

Le ratio d'efficience (2) de 40,9 % se détériore comparativement à 36,6 %.

Financement spécialisé aux États-Unis et International (FSEU&I)

Résultat net de 186 M$ contre 169 M$ l'année dernière, une hausse de 10 %.

Revenu total de 410 M$, une hausse de 5 %, attribuable à la croissance des revenus de la filiale ABA Bank.

Les frais autres que d'intérêts de 131 M$ affichent une hausse de 12 % qui provient principalement de la filiale ABA Bank.

Les dotations aux pertes de crédit sont en baisse de 15 M$, une diminution attribuable aux filiales Credigy et ABA Bank.

Le ratio d'efficience (2) de 32,0 % se compare à 30,0 %.

Autres

Perte nette de 69 M$ contre une perte nette de 138 M$ en 2025, une variation qui provient principalement d'une contribution plus élevée des activités de trésorerie, ainsi que de la diminution des frais autres que d'intérêts.

Gestion du capital

Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1) selon Bâle III (3) de 13,5 % au 30 avril 2026, en baisse par rapport à 13,8 % au 31 octobre 2025.

Dividendes

Le 26 mai 2026, le conseil d'administration a déclaré les dividendes réguliers sur les diverses séries d'actions privilégiées de premier rang, ainsi qu'un dividende de 1,32 $ par action ordinaire, en hausse de 8 cents ou 6 %, payable le 1er août 2026 aux actionnaires inscrits le 29 juin 2026.





(1) Consulter le « Mode de présentation de l'information » aux pages 3 à 6 pour le détail des mesures financières non conformes aux PCGR. (2) Pour plus de détails sur la composition de ces mesures, consulter le « Glossaire » dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2026 aux pages 45 à 48, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca . (3) Pour de plus amples renseignements sur les mesures de gestion du capital, consulter le « Mode de présentation de l'information » dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2026 aux pages 5 à 12, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca .

Transactions avec la Banque Laurentienne du Canada (BLC)

Le 2 décembre 2025, la Banque a conclu une entente définitive d'achat d'actifs avec BLC, en vertu de laquelle la Banque assumera certains passifs et acquerra certains actifs liés à des portefeuilles des services bancaires aux particuliers et aux PME de BLC (la « transaction visant les particuliers/PME »), et la Banque prendra en charge l'entente de distribution de BLC pour certains fonds communs de placement. La contrepartie à recevoir de BLC en trésorerie et équivalents de trésorerie sera déterminée en référence à la valeur des passifs assumés, déduction faite des actifs acquis, à la date de clôture.

La clôture de la transaction visant les particuliers/PME, prévue à la fin de 2026, est assujettie à la satisfaction de l'ensemble des conditions préalables à la clôture de la transaction d'acquisition de BLC par la Banque Fairstone (la « transaction d'acquisition ») ou à la renonciation à ces conditions, ainsi qu'à la clôture de la transaction d'acquisition immédiatement après la transaction visant les particuliers/PME. La transaction visant les particuliers/PME est assujettie aux conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention des approbations des organismes de réglementation clés.

Séparément, et parallèlement à la signature de la convention de la transaction visant les particuliers/PME, la Banque et BLC avaient également conclu une entente définitive d'acquisition de prêts visant l'acquisition par la Banque du portefeuille de prêts syndiqués de BLC (la « transaction visant les prêts syndiqués »). Le 17 février 2026, la clôture de la transaction visant les prêts syndiqués a eu lieu. Le prix d'achat de 647 M$ a été réparti entre les actifs acquis et les passifs assumés sur la base de leurs justes valeurs relatives à la date d'acquisition, soit des prêts et des dépôts totalisant 657 M$ et 10 M$ respectivement.

Mode de présentation de l'information

Les états financiers consolidés de la Banque sont préparés conformément aux IFRS, telles que publiées par l'IASB, et représentent les PCGR du Canada.

Mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières

La Banque a recours à diverses mesures financières pour évaluer les résultats et mesurer sa performance globale. Certaines de ces mesures financières ne sont pas calculées selon les PCGR. Le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières (le Règlement 52-112) prévoit des obligations d'information s'appliquant aux mesures suivantes utilisées par la Banque :

mesures financières non conformes aux PCGR;

ratios non conformes aux PCGR;

mesures financières supplémentaires;

mesures de gestion du capital.

Mesures financières non conformes aux PCGR

La Banque utilise des mesures financières non conformes aux PCGR qui n'ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR et il pourrait donc être impossible de les comparer avec des mesures similaires utilisées par d'autres entreprises. Le fait de recourir à des mesures financières non conformes aux PCGR donne aux lectrices et aux lecteurs une meilleure compréhension de la façon dont la direction analyse les résultats, en plus de leur permettre d'apprécier l'incidence d'éléments particuliers sur les résultats des périodes visées et de mieux évaluer les résultats en ne tenant pas compte de ces éléments s'ils considèrent que ceux-ci ne reflètent pas la performance financière sous-jacente des activités d'exploitation de la Banque.

Les principales mesures financières non conformes aux PCGR utilisées par la Banque afin d'analyser ses résultats sont décrites ci-dessous et le rapprochement quantitatif de ces mesures est présenté dans les tableaux de la section « Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR » aux pages 4 à 6. À noter que pour le trimestre et le semestre terminés le 30 avril 2026, des éléments en lien avec l'acquisition de CWB et les transactions avec BLC ont été exclus des résultats, puisque de l'avis de la direction, ils ne représentent pas la performance financière sous-jacente des activités d'exploitation de la Banque, notamment les charges d'intégration et de transactions, l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB, ainsi que les dotations aux pertes de crédit initiales enregistrées sur les prêts non dépréciés acquis de BLC. Pour le trimestre et le semestre terminés le 30 avril 2025, plusieurs éléments en lien avec l'acquisition de CWB avaient été exclus des résultats, notamment, les charges d'intégration et de transactions, l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB, ainsi que les dotations aux pertes de crédit initiales enregistrées sur les prêts non dépréciés acquis de CWB. De plus, pour le semestre terminé le 30 avril 2025, l'amortissement des frais d'émission des reçus de souscription, le gain résultant de la réévaluation à la juste valeur des actions ordinaires que la Banque détenait dans CWB et l'impact de la gestion des variations de la juste valeur représentant une perte avaient été exclus des résultats.

Pour de plus amples renseignements sur les mesures financières non conformes aux PCGR, sur les ratios non conformes aux PCGR, sur les mesures financières supplémentaires et sur les mesures de gestion du capital, se reporter aux sections « Mode de présentation de l'information » et « Glossaire » du Rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2026, aux pages 5 à 12 et 45 à 48, respectivement, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca , ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca .

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR

Présentation des résultats - ajustés

(en millions de dollars canadiens)











Trimestre terminé le 30 avril























2026

2025





Particuliers et Entreprises

Gestion de patrimoine

Marchés des capitaux

FSEU&I

Autres

Total

Total



















Résultats d'exploitation



























Revenu net d'intérêts 1 212

241

(483)

373

(34)

1 309

1 205

Revenus autres que d'intérêts 276

664

1 557

37

64

2 598

2 445

Revenu total 1 488

905

1 074

410

30

3 907

3 650

Frais autres que d'intérêts 829

531

439

131

129

2 059

1 942

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts 659

374

635

279

(99)

1 848

1 708

Dotations aux pertes de crédit 169

1

16

44

3

233

545

Résultat avant charge (économie) d'impôts 490

373

619

235

(102)

1 615

1 163

Charge (économie) d'impôts 135

99

131

49

(33)

381

267

Résultat net 355

274

488

186

(69)

1 234

896































Éléments ayant une incidence sur les résultats



























Frais autres que d'intérêts





























Charges d'intégration et de transactions (1) −

−

−

−

64

64

118



Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB (2) 20

4

−

−

−

24

24

Incidence sur les frais autres que d'intérêts 20

4

−

−

64

88

142

Dotations aux pertes de crédit





























Dotations aux pertes de crédit initiales sur les prêts non dépréciés acquis (3) 4

−

2

−

−

6

230

Incidence sur les dotations aux pertes de crédit 4

−

2

−

−

6

230

Charge d'impôts





























Charge d'impôts liée aux charges d'intégration et de transactions (1) −

−

−

−

(18)

(18)

(32)



Charge d'impôts liée à l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à

l'acquisition de CWB (2) (5)

(1)

−

−

−

(6)

(6)



Charge d'impôts liée aux dotations aux pertes de crédit initiales sur les prêts non dépréciés acquis (3) (1)

−

−

−

−

(1)

(64)

Incidence sur la charge d'impôts (6)

(1)

−

−

(18)

(25)

(102)

Incidence sur le résultat net (18)

(3)

(2)

−

(46)

(69)

(270)

































Résultats d'exploitation - ajustés



























Revenu net d'intérêts - ajusté 1 212

241

(483)

373

(34)

1 309

1 205

Revenus autres que d'intérêts - ajustés 276

664

1 557

37

64

2 598

2 445

Revenu total - ajusté 1 488

905

1 074

410

30

3 907

3 650

Frais autres que d'intérêts - ajustés 809

527

439

131

65

1 971

1 800

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts - ajusté 679

378

635

279

(35)

1 936

1 850

Dotations aux pertes de crédit - ajustées 165

1

14

44

3

227

315

Résultat avant charge (économie) d'impôts - ajusté 514

377

621

235

(38)

1 709

1 535

Charge (économie) d'impôts - ajustée 141

100

131

49

(15)

406

369

Résultat net - ajusté 373

277

490

186

(23)

1 303

1 166







(1) Au cours du trimestre terminé le 30 avril 2026, des charges d'intégration et de transactions de 57 M$ (41 M$ déduction faite des impôts) ont été enregistrées relativement à la transaction CWB (2025 : 118 M$, 86 M$ déduction faite des impôts) et des charges de 7 M$ (5 M$ déduction faite des impôts) ont été enregistrées relativement aux transactions avec BLC. (2) Au cours du trimestre terminé le 30 avril 2026, un montant de 24 M$ (18 M$ déduction faite des impôts) a été enregistré représentant l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB (2025 : 24 M$, 18 M$ déduction faite des impôts). (3) Au cours du trimestre terminé le 30 avril 2026, des dotations aux pertes de crédit initiales de 6 M$ (5 M$ déduction faite des impôts) ont été enregistrées sur les prêts non dépréciés acquis de BLC. Au cours du trimestre terminé le 30 avril 2025, des dotations aux pertes de crédit initiales de 230 M$ (166 M$ déduction faite des impôts) avaient été enregistrées sur les prêts non dépréciés acquis de CWB.





(en millions de dollars canadiens)











Semestre terminé le 30 avril























2026

2025





Particuliers et Entreprises

Gestion de patrimoine

Marchés des capitaux

FSEU&I

Autres

Total

Total



















Résultats d'exploitation



























Revenu net d'intérêts 2 452

481

(980)

770

(20)

2 703

2 177

Revenus autres que d'intérêts 564

1 323

3 044

74

92

5 097

4 656

Revenu total 3 016

1 804

2 064

844

72

7 800

6 833

Frais autres que d'intérêts 1 629

1 062

851

251

277

4 070

3 588

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts 1 387

742

1 213

593

(205)

3 730

3 245

Dotations aux pertes de crédit 308

(1)

42

124

4

477

799

Résultat avant charge (économie) d'impôts 1 079

743

1 171

469

(209)

3 253

2 446

Charge (économie) d'impôts 297

197

240

98

(67)

765

553

Résultat net 782

546

931

371

(142)

2 488

1 893

Éléments ayant une incidence sur les résultats



























Revenu net d'intérêts





























Amortissement des frais d'émission des reçus de souscription (1) −

−

−

−

−

−

(28)

Incidence sur le revenu net d'intérêts −

−

−

−

−

−

(28)

Revenus autres que d'intérêts





























Gain sur réévaluation à la juste valeur d'une participation (2) −

−

−

−

−

−

4



Gestion des variations de la juste valeur relative à l'acquisition de CWB (3) −

−

−

−

−

−

(23)

Incidence sur les revenus autres que d'intérêts −

−

−

−

−

−

(19)

Frais autres que d'intérêts





























Charges d'intégration et de transactions (4) −

−

−

−

131

131

144



Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB (5) 41

7

−

−

−

48

24

Incidence sur les frais autres que d'intérêts 41

7

−

−

131

179

168

Dotations aux pertes de crédit





























Dotations aux pertes de crédit initiales sur les prêts non dépréciés acquis (6) 4

−

2

−

−

6

230

Incidence sur les dotations aux pertes de crédit 4

−

2

−

−

6

230

Charge d'impôts





























Charge d'impôts liée à l'amortissement des frais d'émission des reçus de souscription (1) −

−

−

−

−

−

(8)



Charge d'impôts liée au gain sur réévaluation à la juste valeur d'une participation (2) −

−

−

−

−

−

1



Charge d'impôts liée à la gestion des variations de la juste valeur relative à l'acquisition de CWB (3) −

−

−

−

−

−

(6)



Charge d'impôts liée aux charges d'intégration et de transactions (4) −

−

−

−

(36)

(36)

(39)



Charge d'impôts liée à l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB (5) (11)

(2)

−

−

−

(13)

(6)



Charge d'impôts liée aux dotations aux pertes de crédit initiales sur les prêts non dépréciés acquis (6) (1)

−

−

−

−

(1)

(64)

Incidence sur la charge d'impôts (12)

(2)

−

−

(36)

(50)

(122)

Incidence sur le résultat net (33)

(5)

(2)

−

(95)

(135)

(323)

Résultats d'exploitation - ajustés



























Revenu net d'intérêts - ajusté 2 452

481

(980)

770

(20)

2 703

2 205

Revenus autres que d'intérêts - ajustés 564

1 323

3 044

74

92

5 097

4 675

Revenu total - ajusté 3 016

1 804

2 064

844

72

7 800

6 880

Frais autres que d'intérêts - ajustés 1 588

1 055

851

251

146

3 891

3 420

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts - ajusté 1 428

749

1 213

593

(74)

3 909

3 460

Dotations aux pertes de crédit - ajustées 304

(1)

40

124

4

471

569

Résultat avant charge (économie) d'impôts - ajusté 1 124

750

1 173

469

(78)

3 438

2 891

Charge (économie) d'impôts - ajustée 309

199

240

98

(31)

815

675

Résultat net - ajusté 815

551

933

371

(47)

2 623

2 216







(1) Au cours du semestre terminé le 30 avril 2025, un montant de 28 M$ (20 M$ déduction faite des impôts) avait été enregistré, représentant l'amortissement des frais d'émission des reçus de souscription émis dans le cadre de l'entente visant l'acquisition de CWB. (2) Au cours du semestre terminé le 30 avril 2025, un gain de 4 M$ avait été enregistré, résultant de la réévaluation à la juste valeur de la participation que la Banque détenait dans CWB avant l'acquisition. (3) Au cours du semestre terminé le 30 avril 2025, la Banque avait comptabilisé une perte de 23 M$ (17 M$ déduction faite des impôts) liée à la réévaluation à la juste valeur des swaps de taux d'intérêt utilisés pour la gestion des variations de la juste valeur des actifs et passifs de CWB qui donnaient lieu à la volatilité du goodwill et des fonds propres à la clôture de la transaction. (4) Au cours du semestre terminé le 30 avril 2026, des charges d'intégration et de transactions de 122 M$ (88 M$ déduction faite des impôts) ont été enregistrées relativement à la transaction CWB (2025 : 144 M$, 105 M$ déduction faite des impôts) et des charges de 9 M$ (7 M$ déduction faite des impôts) ont été enregistrées relativement aux transactions avec BLC. (5) Au cours du semestre terminé le 30 avril 2026, un montant de 48 M$ (35 M$ déduction faite des impôts) a été enregistré représentant l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB (2025 : 24 M$, 18 M$ déduction faite des impôts). (6) Au cours du semestre terminé le 30 avril 2026, des dotations aux pertes de crédit initiales de 6 M$ (5 M$ déduction faite des impôts) ont été enregistrées sur les prêts non dépréciés acquis de BLC. Au cours du semestre terminé le 30 avril 2025, des dotations aux pertes de crédit initiales de 230 M$ (166 M$ déduction faite des impôts) avaient été enregistrées sur les prêts non dépréciés acquis de CWB.

Présentation du résultat de base et dilué par action - ajustés

(en dollars canadiens)

Trimestre terminé le 30 avril

Semestre terminé le 30 avril





2026



2025

Variation %

2026



2025

Variation %

Résultat de base par action

3,10 $

2,19 $ 42

6,22 $

4,96 $ 25

Amortissement des frais d'émission des reçus de souscription (1)

−



−





−



0,05





Gain sur réévaluation à la juste valeur d'une participation (2)

−



−





−



(0,01)





Gestion des variations de la juste valeur relative à l'acquisition de CWB (3)

−



−





−



0,05





Charges d'intégration et de transactions (4)

0,12



0,22





0,24



0,29





Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB (5)

0,04



0,04





0,09



0,05





Dotations aux pertes de crédit initiales sur les prêts non dépréciés acquis (6)

0,01



0,43





0,01



0,45





Résultat de base par action - ajusté

3,27 $

2,88 $ 14

6,56 $

5,84 $ 12

Résultat dilué par action

3,06 $

2,17 $ 41

6,14 $

4,91 $ 25

Amortissement des frais d'émission des reçus de souscription (1)

−



−





−



0,05





Gain sur réévaluation à la juste valeur d'une participation (2)

−



−





−



(0,01)





Gestion des variations de la juste valeur relative à l'acquisition de CWB (3)

−



−





−



0,05





Charges d'intégration et de transactions (4)

0,12



0,22





0,24



0,28





Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB (5)

0,04



0,04





0,09



0,05





Dotations aux pertes de crédit initiales sur les prêts non dépréciés acquis (6)

0,01



0,42





0,01



0,45





Résultat dilué par action - ajusté

3,23 $

2,85 $ 13

6,48 $

5,78 $ 12







(1) Au cours du semestre terminé le 30 avril 2025, un montant de 28 M$ (20 M$ déduction faite des impôts) a été enregistré représentant l'amortissement des frais d'émission des reçus de souscription émis dans le cadre de l'entente visant l'acquisition de CWB. (2) Au cours du semestre terminé le 30 avril 2025, un gain de 4 M$ a été enregistré, résultant de la réévaluation à la juste valeur de la participation que la Banque détenait dans CWB avant l'acquisition. (3) Au cours du semestre terminé le 30 avril 2025, la Banque a comptabilisé une perte de 23 M$ (17 M$ déduction faite des impôts) liée à la réévaluation à la juste valeur des swaps de taux d'intérêt utilisés pour la gestion des variations de la juste valeur des actifs et passifs de CWB qui donnaient lieu à la volatilité du goodwill et des fonds propres à la clôture de la transaction. (4) Au cours du trimestre terminé le 30 avril 2026, des charges d'intégration et de transactions de 57 M$ (41 M$ déduction faite des impôts) ont été enregistrées relativement à la transaction CWB (2025 : 118 M$, 86 M$ déduction faite des impôts) et des charges de 7 M$ (5 M$ déduction faite des impôts) ont été enregistrées relativement aux transactions avec BLC. Pour le semestre terminé le 30 avril 2026, les charges liées à la transaction de CWB sont de 122 M$ (88 M$ déduction faite d'impôts) (2025 : 144 M$, 105 M$ déduction faite des impôts) et les charges liées aux transactions avec BLC se chiffrent à 9 M$ (7 M$ déduction faite des impôts). (5) Au cours du trimestre terminé 30 avril 2026, un montant de 24 M$ (18 M$ déduction faite des impôts) a été enregistré représentant l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB. Pour le semestre terminé le 30 avril 2026, cette charge s'élève à 48 M$ (35 M$ déduction faite des impôts). Pour le trimestre et le semestre terminés le 30 avril 2026, la charge se chiffrait à 24 M$ (18 M$ déduction faite des impôts). (6) Au cours le trimestre et le semestre terminés le 30 avril 2026, des dotations aux pertes de crédit initiales de 6 M$ (5 M$ déduction faite des impôts) ont été enregistrées sur les prêts non dépréciés acquis de BLC. Au cours du trimestre et du semestre terminés le 30 avril 2025, des dotations aux pertes de crédit initiales de 230 M$ (166 M$ déduction faite des impôts) avaient été enregistrées sur les prêts non dépréciés acquis de CWB.

Faits saillants

(en millions de dollars canadiens, sauf pour les données par action) Trimestre terminé le 30 avril

Semestre terminé le 30 avril





2026



2025

Variation %

2026

2025

Variation %

Résultats d'exploitation































Revenu total

3 907



3 650



7

7 800

6 833



14

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts

1 848



1 708



8

3 730

3 245



15

Résultat net

1 234



896



38

2 488

1 893



31

Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires (1)

15,9 %

11,9 %





15,8 % 14,0 %





Levier opérationnel (1)

1,0 %

0,8 %





0,8 % 2,3 %





Ratio d'efficience (1)

52,7 %

53,2 %





52,2 % 52,5 %





Résultat par action

































de base

3,10 $

2,19 $

42

6,22 $ 4,96 $

25



dilué

3,06 $

2,17 $

41

6,14 $ 4,91 $

25





































Résultats d'exploitation - ajustés (2)































Revenu total - ajusté (2)

3 907



3 650



7

7 800

6 880



13

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts - ajusté (2)

1 936



1 850



5

3 909

3 460



13

Résultat net - ajusté (2)

1 303



1 166



12

2 623

2 216



18

Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires - ajusté (3)

16,8 %

15,6 %





16,7 % 16,5 %





Levier opérationnel - ajusté (3)

(2,5) %

10,4 %





(0,4) % 8,9 %





Ratio d'efficience - ajusté (3)

50,4 %

49,3 %





49,9 % 49,7 %





Résultat dilué par action - ajusté (2)

3,23 $

2,85 $

13

6,48 $ 5,78 $

12





































Informations sur les actions ordinaires































Dividendes déclarés

1,24 $

1,14 $

9

2,48 $ 2,28 $

9

Valeur comptable (1)

80,31 $

76,13 $





80,31 $ 76,13 $





Cours de l'action

































haut

205,04 $

127,44 $





205,04 $ 140,76 $







bas

163,94 $

107,01 $





156,88 $ 107,01 $







clôture

205,04 $

121,08 $





205,04 $ 121,08 $





Nombre d'actions ordinaires (en milliers)

385 634



391 322







385 634

391 322







Capitalisation boursière

79 070



47 381







79 070

47 381













































(en millions de dollars canadiens)

















Au 30 avril

2026

Au 31 octobre

2025

Variation %

Bilan et hors bilan































Actif total

















617 734

576 919



7

Prêts, déduction faite des provisions

















311 987

302 623



3

Dépôts

















450 711

428 003



5

Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

















30 970

30 655



1

Actifs sous administration (1)

















938 997

874 360



7

Actifs sous gestion (1)

















206 933

194 467



6

Ratios réglementaires selon Bâle III (4)































Ratios des fonds propres

































catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1)

















13,5 % 13,8 %







catégorie 1

















14,9 % 15,1 %







total

















17,0 % 17,3 %





Ratio de levier

















4,3 % 4,5 %





Ratio TLAC (4)

















31,5 % 29,7 %





Ratio de levier TLAC (4)

















9,0 % 8,8 %





Ratio de liquidité à court terme (LCR) (4)

















170 % 173 %





Ratio de liquidité à long terme (NSFR) (4)

















118 % 124 %





Autres renseignements































Nombre d'employés - mondial (équivalent temps plein)

















33 767

33 200



2

Nombre de succursales au Canada

















361

382



(5)

Nombre de guichets automatiques au Canada

















818

939



(13)







(1) Pour plus de détails sur la composition de ces mesures, consulter le « Glossaire » dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2026 aux pages 45 à 48, disponible sur le site internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca (2) Consulter le « Mode de présentation de l'information » aux pages 3 à 6 pour le détail des mesures financières non conformes aux PCGR. (3) Pour le détail des ratios non conformes aux PCGR, consulter le « Mode de présentation de l'information » dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2026 aux pages 5 à 12, disponible sur le site internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca. (4) Pour de plus amples renseignements sur les mesures de gestion du capital, consulter le « Mode de présentation de l'information » dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2026 aux pages 5 à 12 disponible sur le site internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca.

Mise en garde à propos des déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce document sont des déclarations prospectives. Ces déclarations sont faites conformément à la législation en valeurs mobilières applicable au Canada et aux États-Unis. Les déclarations prospectives figurant dans le présent document peuvent comprendre, entre autres, des déclarations faites dans les messages de la direction, de même que d'autres déclarations à l'égard de l'économie, des objectifs, des perspectives et des priorités de la Banque pour les exercices 2026 et suivants, de ses stratégies et des mesures qu'elle prendra pour les réaliser, des attentes quant à la situation financière de la Banque, de ses opérations, du cadre réglementaire dans lequel elle évolue, des potentiels impacts de l'incertitude géopolitique accrue sur la Banque et sa clientèle, de ses cibles et engagements en matière environnementale, sociale et de gouvernance, des impacts et bénéfices de l'acquisition de la Banque canadienne de l'Ouest (CWB), de l'acquisition projetée de certains portefeuilles de la Banque Laurentienne du Canada (BLC), et de certains risques auxquels la Banque est exposée. La Banque peut également faire des déclarations prospectives dans d'autres documents et dépôts réglementaires, de même qu'oralement. Ces déclarations prospectives sont habituellement marquées par l'emploi de verbes ou d'expressions verbales comme « prévoir », « croire », « estimer », « projeter », « planifier », « s'attendre à », « avoir l'intention de », par l'emploi de la forme future ou conditionnelle, notamment des verbes tels que

« être », « devoir » et « pouvoir », et par l'emploi d'autres termes ou expressions similaires.

Ces déclarations prospectives visent à aider les actionnaires de la Banque à comprendre la situation financière et les résultats d'exploitation de la Banque aux dates indiquées et pour les périodes alors terminées, ainsi que la vision, les objectifs stratégiques et les cibles de performance de la Banque, et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes, estimations, hypothèses et intentions actuelles que la Banque considère comme raisonnables à cette date, et sont sujettes à de l'incertitude et à des risques, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque. Il est fort possible que les prévisions, projections, attentes ou conclusions expresses ou implicites de la Banque ne se révèlent pas exactes, que ses hypothèses ne soient pas confirmées et que sa vision, ses objectifs stratégiques et ses cibles de performance ne soient pas réalisés. La Banque met en garde les actionnaires que ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et que les événements ou résultats réels peuvent différer significativement des attentes, des estimations ou des intentions exprimées dans ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs. Ainsi, la Banque recommande de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les actionnaires et autres personnes qui se fondent sur les déclarations prospectives de la Banque doivent considérer soigneusement les facteurs mentionnés ci-dessous, de même que d'autres incertitudes et événements potentiels, ainsi que les risques qu'ils comportent. À moins que la législation ne l'y oblige, la Banque ne prévoit pas mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut faire ou qui peut de temps à autre être faite en son nom.

Les hypothèses qui ont trait à la performance des économies du Canada et des États-Unis en 2026, notamment dans le contexte d'incertitude géopolitique accrue, et à leur incidence sur les activités de la Banque figurent parmi les facteurs pris en considération au moment de déterminer les objectifs, les perspectives et les priorités de la Banque. Ces hypothèses figurent à la section Survol et perspectives économiques, et pour chaque secteur d'exploitation, à la section Revue de l'économie et du marché du Rapport annuel 2025 ainsi qu'à la section Survol et perspectives économiques du Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2026 et elles peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels aux actionnaires déposés par la suite.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document reposent sur un certain nombre d'hypothèses et leurs résultats futurs sont assujettis à certains facteurs dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque et dont les effets sont difficilement prévisibles, y compris, entre autres : la conjoncture économique générale et les conditions du marché au Canada, aux États-Unis et dans les autres pays où la Banque exerce des activités, incluant les risques de récession; l'incertitude géopolitique et sociopolitique; les mesures affectant les relations commerciales entre le Canada et ses partenaires, incluant l'imposition de tarifs et les mesures prises en réponse, ainsi que les impacts possibles sur notre clientèle, nos opérations, et plus généralement, sur l'économie; les fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt; l'inflation; la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales; l'augmentation des coûts de financement et la volatilité des marchés; les modifications apportées aux politiques budgétaires et monétaires et à d'autres politiques publiques; la supervision réglementaire et les modifications apportées à la réglementation touchant les activités de la Banque; la capacité de la Banque à intégrer avec succès CWB et les coûts ou passifs éventuels non divulgués liés à l'acquisition; la possibilité que l'acquisition de certains portefeuilles de BLC ne se concrétise pas, ou pas au moment prévu, et que les bénéfices attendus de la transaction ne se réalisent pas, ou pas dans les délais prévus; les changements climatiques, incluant les risques physiques et liés à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone; la participation des parties prenantes et la capacité de la Banque à répondre à leurs attentes concernant les enjeux environnementaux et sociaux; la disponibilité d'information complète et de haute qualité de notre clientèle et autres tiers, incluant sur les émissions de gaz à effet de serre; la capacité de la Banque à identifier les occasions liées au climat ainsi qu'à évaluer et gérer les risques liés au climat; les changements importants dans le comportement des consommateurs; la situation du logement, le marché de l'immobilier et l'endettement des ménages au Canada; la capacité de la Banque à réaliser ses principales priorités à court terme et ses stratégies à long terme; la mise au point et le lancement de nouveaux produits et services en temps opportun; la capacité de la Banque à recruter des ressources clés et à les maintenir en poste; l'innovation technologique, incluant le système bancaire ouvert et l'usage de l'intelligence artificielle; la concurrence accrue exercée par les sociétés établies et les entreprises concurrentes offrant des services non traditionnels; le risque lié aux modèles, les variations de la performance et de la solvabilité de la clientèle et des contreparties de la Banque; l'exposition de la Banque à des enjeux réglementaires et à des litiges importants; les modifications apportées aux conventions et méthodes comptables que la Banque utilise à des fins de présentation de sa situation financière, y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux principales estimations comptables; les modifications apportées à la législation fiscale en vigueur dans les pays où la Banque exerce des activités; les modifications apportées aux lignes directrices sur le capital, les fonds propres et la liquidité, ainsi qu'aux instructions relatives à leur présentation et à leur interprétation; les changements aux notations attribuées à la Banque par les agences de notation financière et extra-financière; les perturbations potentielles chez les principaux fournisseurs de biens et de services de la Banque; le risque lié aux tiers, incluant le manquement de tiers à leurs obligations envers la Banque; les effets potentiels de perturbations des systèmes de technologie de l'information de la Banque, y compris en raison de cyberattaques, de vols ou de divulgation de données, incluant des renseignements personnels et le vol d'identité; l'exposition à des activités frauduleuses; et l'incidence possible d'événements importants sur l'économie, sur les conditions de marché ou sur les perspectives de la Banque, y compris les conflits internationaux, les catastrophes naturelles et les urgences de santé publique, et les mesures prises en réponse à ces événements; et la capacité de la Banque à anticiper et à gérer avec succès les risques provenant des facteurs précédemment mentionnés.

La liste des facteurs de risque qui précède n'est pas exhaustive, et les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont également assujetties aux risques détaillés dans la section Gestion des risques du Rapport annuel 2025 ainsi que dans la section Gestion des risques du Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2026 et pouvant être mis à jour dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la suite.

Divulgation des résultats du deuxième trimestre de 2026

Conférence téléphonique

Une conférence téléphonique pour les analystes et investisseurs institutionnels aura lieu le mercredi 27 mai 2026 à 11 h 00 HAE.

Accès par téléphone en mode écoute seulement : 1 800 715-9871 ou 647 932-3411. Le code d'accès est le 9208434#.

L'enregistrement téléphonique archivé sera accessible jusqu'au 27 août 2026 en composant le 1 800 770-2030 ou le 647 362-9199. Le code d'accès est le 9208434#.

Diffusion de l'appel sur Internet

La conférence téléphonique sera diffusée en direct via Internet à l'adresse bnc.ca/relationsinvestisseurs.

Une version archivée de la conférence sera disponible après la fin de l'appel sur le site Internet de la Banque Nationale.

Documents financiers

Le Rapport aux actionnaires (qui inclut les états financiers consolidés trimestriels) est en tout temps disponible sur le site Internet de la Banque Nationale à l'adresse bnc.ca/relationsinvestisseurs.

Le Rapport aux actionnaires, les informations financières complémentaires, les informations complémentaires sur les fonds propres réglementaires et informations du Pilier 3, ainsi que la présentation seront disponibles sur le site Internet de la Banque Nationale à la page Relations investisseurs le matin de la conférence téléphonique.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Pour plus de renseignements: Marianne Ratté, Première vice-présidente et Cheffe - Relations investisseurs et Gestion de la performance financière Services corporatifs, [email protected]; Jean-François Cadieux, Vice-président, Affaires publiques et Relations gouvernementales, [email protected]