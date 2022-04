MONTRÉAL, le 22 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») (TSX : NA) annonce que chacun des candidats à un poste d'administrateur figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 23 février 2022 a été élu administrateur de la Banque lors de l'assemblée annuelle des détenteurs d'actions ordinaires qui s'est tenue aujourd'hui.

Le conseil d'administration accueille ainsi une administratrice élue pour la première fois, Lynn Loewen, laquelle se joint au conseil d'administration en date d'aujourd'hui. Mme Loewen est administratrice de sociétés, dont Emera Incorporated et Xplornet Communications inc. Au cours de sa carrière, elle a occupé le poste de présidente chez Medical Minogue inc., de 2016 à 2019. Elle y exerçait auparavant le poste de chef des opérations. Elle a également œuvré dans le domaine des télécommunications à titre de présidente d'Expertech Bâtisseur de réseaux inc. et de vice-présidente, contrôles financiers et vice-présidente des opérations financières chez BCE inc. Impliquée auprès de Mount Allison University, elle y occupe le rôle de chancelière depuis 2018 et elle a siégé à son conseil d'administration de 1998 à 2008. Elle est titulaire d'un baccalauréat en commerce de Mount Allison University. Elle est également Fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés de la Nouvelle-Écosse et détentrice du titre Institut des administrateurs de sociétés, Administrateur.

« Je suis fier d'accueillir Lynn Loewen au conseil d'administration de la Banque. Son impressionnant bagage d'expérience professionnelle et son expertise dans les domaines de l'audit, des contrôles financiers, de la finance, ainsi que de l'ESG seront un atout de taille pour le Conseil », a déclaré Jean Houde, président du conseil d'administration.

Voici les résultats des votes détaillés :

CANDIDAT RÉSULTAT EN FAVEUR EN FAVEUR % ABSTENTION ABSTENTION % Maryse Bertrand Élue 188 387 729 99,54% 869 883 0,46% Pierre Blouin Élu 188 291 387 99,49% 966 225 0,51% Pierre Boivin Élu 188 402 916 99,55% 854 696 0,45% Yvon Charest Élu 188 070 423 99,37% 1 187 189 0,63% Patricia Curadeau-Grou Élue 188 168 697 99,42% 1 088 915 0,58% Laurent Ferreira Élu 188 879 043 99,80% 378 569 0,20% Jean Houde Élu 187 582 298 99,11% 1 675 314 0,89% Karen Kinsley Élue 186 731 955 98,67% 2 525 657 1,33% Lynn Loewen Élue 188 842 530 99,78% 415 082 0,22% Rebecca McKillican Élue 188 857 117 99,79% 400 495 0,21% Robert Paré Élu 188 148 137 99,41% 1 109 475 0,59% Lino A. Saputo Élu 188 498 873 99,60% 758 739 0,40% Andrée Savoie Élue 188 182 196 99,43% 1 075 416 0,57% Macky Tall Élu 188 823 268 99,77% 434 344 0,23% Pierre Thabet Élu 188 484 570 99,59% 773 042 0,41%

Les résultats des votes finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle sont disponibles sur le site Web de la Banque ainsi que sur SEDAR.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 367 milliards de dollars au 31 janvier 2022, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 27 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements: Marie-Pierre Jodoin, Directrice principale, Affaires publiques et Responsabilité sociale d'entreprise, Banque Nationale du Canada, [email protected], Tel. : 514 394-4209