Les lauréates sont toutes inscrites à des programmes de premier ou de deuxième cycle dans une université canadienne :

Saanya Afroze poursuit un baccalauréat en commerce à l'École de gestion John-Molson de l'Université Concordia . Elle se joindra au secteur Financement bancaire et corporatif à Toronto dans le cadre d'un stage d'été en 2022.

Laetitia Dauge poursuit un baccalauréat en administration des affaires à HEC Montréal. Elle se joindra au secteur Financement bancaire et corporatif à Montréal dans le cadre d'un stage d'été en 2022.

Julia Jin , Jasmine Liu et Izabella Tyc poursuivent toutes les trois un baccalauréat en commerce à la Faculté de gestion Desautels de l'Université McGill. Elles se joindront au secteur Financement bancaire et corporatif à Montréal dans le cadre d'un stage d'été en 2022.

H ailey Paget poursuit une maîtrise en économie financière à la Rotman School of Management de l'Université de Toronto . Elle se joindra au secteur Financement bancaire et corporatif à Toronto dans le cadre d'un stage à l'hiver 2022.

Uma Thurnau poursuit un baccalauréat en commerce à la Sauder School of Business de l'Université de la Colombie-Britannique. Elle se joindra au secteur Financement bancaire et corporatif à Toronto dans le cadre d'un stage d'été en 2022.

Fanny Qifang Wu poursuit une maîtrise en économie financière à la Rotman School of Management de l'Université de Toronto . Elle participera au programme de rotation dans les Marchés financiers en 2022.

poursuit une maîtrise en économie financière à la Rotman School of Management de l'Université de Toronto. Elle participera au programme de rotation dans les Marchés financiers en 2022.

Depuis de nombreuses années, la Banque Nationale met en place diverses mesures afin d'augmenter la représentation des femmes au sein de l'entreprise.

« Notre programme de stages a permis d'accueillir une quarantaine de stagiaires au sein des Marchés financiers depuis sa création il y a plus de dix ans et nous espérons conserver cet élan. Cette année, nous avons d'ailleurs un nombre record de huit lauréates, qui auront l'occasion de nourrir leur passion pour la finance et de vivre une expérience professionnelle bien structurée et enrichissante. Je leur souhaite la bienvenue parmi nous! », a mentionné Denis Girouard, premier vice-président à la direction et chef des Marchés financiers à la Banque Nationale.



Forte d'un actif de 351 milliards de dollars au 30 avril 2021, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens.

Renseignements: Stéphanie Rousseau, Conseillère senior, Affaires publiques et Responsabilité sociale d'entreprise, Banque Nationale du Canada, [email protected], Tél. : 514 394-5684

