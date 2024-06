/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS./

Le prospectus préalable et le supplément de prospectus sont accessibles sur SEDAR+.

MONTRÉAL, le 12 juin 2024 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (« Banque Nationale ») (TSX : NA) a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé un supplément de prospectus (le « supplément de prospectus ») à son prospectus préalable de base simplifié daté du 22 août 2022 (le « prospectus préalable ») auprès des autorités en valeurs mobilières de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada. Le supplément de prospectus a été déposé dans le cadre du financement par capitaux propres public (le « placement public ») précédemment annoncé par la Banque Nationale de 500 071 900 $ de reçus de souscription (les « reçus de souscription ») (575 082 685 $ de reçus de souscription si l'option de surallocation octroyée par la Banque Nationale aux preneurs fermes est exercée intégralement).

La livraison du prospectus préalable, du supplément de prospectus et de toute modification apportée aux documents sera effectuée conformément aux dispositions du modèle d'accès tenant lieu de transmission de la législation applicable en matière de valeurs mobilières. Le prospectus préalable et le supplément de prospectus sont accessibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Un exemplaire électronique ou papier du prospectus préalable, du supplément de prospectus et de toute modification aux documents peut être obtenu, sans frais, auprès de Financière Banque Nationale inc. par téléphone au 416 869-8414 ou par courriel à [email protected], en fournissant à Financière Banque Nationale inc. une adresse de courriel ou une adresse postale, selon le cas.

Les reçus de souscription qui seront émis dans le cadre du placement public seront également offerts aux États-Unis en même temps à des « acheteurs institutionnels admissibles » en se fondant sur la dispense d'inscription prévue par la règle 144A prise en vertu de la loi intitulée Securities Act of 1933 des États-Unis (la « Loi de 1933 »).

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Les reçus de souscription qui seront émis dans le cadre du placement public n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou de la législation en valeurs mobilières de quelque État des États-Unis. Par conséquent, les reçus de souscription ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis à moins d'être inscrits en vertu de la Loi de 1933 et de la législation en valeurs mobilières applicable des États ou en vertu de dispenses des exigences d'inscription de la Loi de 1933 et de la législation en valeurs mobilières applicable des États. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune vente de reçus de souscription ne sera effectuée dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 442 milliards de dollars au 30 avril 2024, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements : Marianne Ratté, Vice-présidente et cheffe, Relations investisseurs, Banque Nationale, [email protected], Téléphone : 1 866-517-5455; Debby Cordeiro, Première vice-présidente, Communications, Marketing, ESG, Banque Nationale, [email protected], Téléphone : 514 412-0538