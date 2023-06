MONTRÉAL, le 13 juin 2023 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») (TSX : NA) a le plaisir d'annoncer la nomination de Nancy Paquet à titre de première vice-présidente à la direction, Gestion de patrimoine, à compter du 1er novembre 2023. Nancy se joindra à l'Équipe de direction de la Banque et relèvera de Laurent Ferreira, président et chef de la direction.

Dans son nouveau mandat, Nancy sera responsable de toutes les activités relatives à la gestion de patrimoine, incluant les services de courtage en valeurs mobilières de plein exercice, la conception et la distribution de solutions de placement, les solutions de courtage autogérées, les services de compensation de tiers de même que les services fiduciaires. Elle sera également responsable d'identifier de nouvelles avenues de croissance et de poursuivre le développement des activités de gestion de patrimoine à travers le Canada.

« Nancy Paquet est une leader reconnue qui possède une feuille de route solide ponctuée de nombreux succès. Reconnue pour son approche axée sur la croissance, son leadership mobilisateur et sa capacité à bâtir de solides partenariats internes et externes, elle a joué un rôle déterminant dans la transformation et la modernisation de tous les secteurs qu'elle a menés. Nancy est une professionnelle de l'investissement chevronnée qui possède une vision stratégique de l'industrie. Elle a joué un rôle actif pour s'assurer que les intérêts des clients soient au cœur des politiques de l'industrie », a mentionné Laurent Ferreira.

« Durant son parcours, elle a su faire évoluer avec succès la stratégie d'investissement de la Banque en plaçant le conseil au cœur de notre positionnement. Elle est la candidate toute désignée pour diriger la gestion de patrimoine, une franchise différenciée qui est un pilier clé de notre stratégie pour accélérer la croissance », a ajouté Laurent Ferreira.

Nancy est actuellement première vice-présidente, Particuliers. À ce titre, elle est responsable de l'ensemble du réseau de distribution pour les particuliers, de Conseil privilège à distance, de Natbank en Floride ainsi que du réseau canadien du financement à la consommation. Entrée à la Banque en 2007, Nancy possède une connaissance approfondie de l'industrie financière et tout particulièrement du marché de l'investissement, ayant occupé plusieurs fonctions de leadership dans le domaine.

Nancy est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval et d'une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal. Elle est également membre des conseils d'administration de la Fondation HEC Montréal, d'ÉducÉpargne et des Grands Ballets Canadiens en plus d'être membre honoraire de l'Institut québécois de la planification financière.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 418 milliards de dollars au 30 avril 2023, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

Renseignements: Linda Boulanger, Première vice-présidente, Relations investisseurs, Banque Nationale du Canada, Tél. : 514 394-0296 ; Debby Cordeiro, Première vice-présidente, Communications et Responsabilité sociale d'entreprise, Banque Nationale du Canada, Tél. : 514 412-0538