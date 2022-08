MONTRÉAL, le 24 août 2022 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale annonce la nomination d'Étienne Dubuc à titre de premier vice-président à la direction et cochef, Marchés financiers. M. Dubuc occupera cette fonction conjointement avec l'actuel titulaire du poste, Denis Girouard, à compter du 1er novembre 2022. Il se joindra également à l'Équipe de direction de la Banque et relèvera de Laurent Ferreira, président et chef de la direction. La nomination d'une codirection aux Marchés financiers s'inscrit dans le cadre de la stratégie visant à assurer une saine transition et le développement de la relève.

« Je suis heureux d'accueillir Étienne Dubuc parmi l'Équipe de direction. Étienne possède une très grande connaissance des marchés financiers et a su démontrer à maintes reprises sa capacité à rallier les équipes dans l'atteinte d'objectifs ambitieux et à faire de la Banque un chef de file dans des activités clés. Son leadership et sa capacité à générer de la croissance seront de grands atouts pour l'organisation », a mentionné Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

Étienne Dubuc est actuellement vice-président exécutif et directeur général, chef, Actions, Devises et Matières premières et cochef, Solutions de gestion de risques aux Marchés financiers. Il est responsable de l'ensemble des activités liées à la vente et à la négociation de produits dérivés sur actions au sein de la Banque Nationale, y compris la négociation électronique et la tenue de marché, ainsi que la structuration et la négociation de produits structurés. Entré à la Banque en 1999, M. Dubuc a une connaissance approfondie de l'industrie et des marchés financiers, ayant occupé plusieurs postes de haute direction au sein de ce secteur. Il est titulaire d'une maîtrise en finance de HEC Montréal et d'un baccalauréat en économie. Il est membre du conseil d'administration de la Fondation CHU Sainte-Justine depuis 2020.

Mise en garde à propos des déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme certaines déclarations prospectives. De par leur nature, ces déclarations sont assujetties à des risques, des incertitudes et des changements de circonstances importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque Nationale. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la Banque ne s'engage pas à mettre à jour quelque déclaration prospective, sous forme écrite ou verbale, qui pourrait être faite de temps à autre par elle ou en son nom. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée aux fins de l'interprétation de l'information contenue dans ce dernier et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 387 milliards de dollars au 31 juillet 2022, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 28 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements: Linda Boulanger, Première vice-présidente, Relations investisseurs, Banque Nationale du Canada, [email protected], Tél. : 1 866 517-5455; Debby Cordeiro, Première vice-présidente, Communications et Responsabilité sociale d'entreprise, Banque Nationale du Canada, [email protected], Tél. : 514 412-0538