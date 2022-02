Après plus de 10 ans en poste à titre de chef des Finances et premier vice-président à la direction, Finances, Ghislain Parent occupera, à compter du 1 er avril, le nouveau poste de premier vice-président à la direction, secteur International. À ce titre, il demeurera au Bureau de la présidence et sera principalement responsable des filiales Credigy aux États-Unis et ABA Bank au Cambodge.

Pour lui succéder, Marie Chantal Gingras se joindra au Bureau de la présidence le 1er avril en tant que cheffe des Finances et première vice-présidente à la direction, Finances. À ce titre, elle sera responsable de l'ensemble des activités de Comptabilité, Finances, Planification stratégique, Approvisionnement, Immobilier, Fusion et Acquisition, incluant la Gestion du capital, la Fiscalité, les Relations avec les investisseurs et la Gouvernance financière.

Depuis avril 2021, Marie Chantal Gingras agissait à titre de première vice-présidente, Comptabilité financière. Au service de la Banque depuis 1998, elle possède une connaissance approfondie des fonctions Finances, ayant occupé des rôles couvrant un large éventail des activités de ce secteur, soit la comptabilité financière, la planification financière corporative, le capital, le portefeuille d'initiatives et la gestion de la performance financière. Elle a aussi occupé les postes de cheffe d'Audit interne et de vice-présidente, Performance, Risque et Soutien pour le secteur Particuliers et Entreprises.

« Je tiens à remercier Ghislain pour les dix dernières années comme chef des Finances, notamment pour son importante contribution aux travaux du Bureau de la présidence, à la planification stratégique, aux relations investisseurs, à la gestion du capital, ainsi que pour son précieux apport à la performance et à la culture de notre organisation. J'aimerais également souligner son impact majeur dans la mobilisation et l'engagement de toute son équipe au fil des années », a mentionné Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale. « Je suis également heureux d'accueillir Marie Chantal Gingras parmi les membres du Bureau de la présidence. Sa connaissance approfondie de la Banque, son excellente vision stratégique, son agilité organisationnelle et sa capacité, maintes fois démontrée, à exercer un leadership positif seront de grands atouts pour l'organisation et font d'elle la candidate toute désignée pour cette fonction. »

