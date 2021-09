MONTRÉAL, le 1er sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale annonce la nomination de Michael Denham au poste nouvellement créé de vice-président du conseil - Entreprises et Marchés financiers. Il se joindra à la Banque le 7 septembre. Dans le cadre de son mandat, M. Denham contribuera à assurer le succès d'entreprises de toutes tailles au pays. Il agira également à titre de conseiller stratégique auprès de la direction.

Michael Denham compte à son actif plus de 30 ans d'expérience au sein d'organisations diversifiées. Jusqu'à tout récemment, et depuis 2015, il agissait à titre de président et chef de la direction de la Banque de développement du Canada (BDC). Auparavant, il a dirigé l'entreprise AquaTerra Corporation, en plus d'avoir assumé plusieurs fonctions de leadership dans le domaine de la consultation, chez Accenture et CGI notamment. M. Denham est diplômé de l'Université de Princeton et de la London School of Economics.

« Michael occupe une place importante dans la communauté des affaires canadienne. Sa vaste expérience, de même que son leadership et sa connaissance du milieu des entreprises seront de grands atouts pour la Banque Nationale », a affirmé Laurent Ferreira, chef de l'exploitation à la Banque Nationale.

