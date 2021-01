MONTRÉAL, le 27 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale annonce qu'elle figure dans l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg 2021. L'indice reconnaît des entreprises à travers le monde qui s'engagent à promouvoir l'égalité des sexes et à faire preuve de transparence dans la divulgation d'information. Il comprend cette année 380 sociétés dans 44 pays et régions.

« Nous posons des gestes concrets au quotidien pour offrir un milieu de travail inclusif qui permet aux femmes de développer leur plein potentiel. C'est donc une grande fierté d'être reconnus par Bloomberg pour une troisième année consécutive », a déclaré Brigitte Hébert, première vice-présidente à la direction, Expérience employé à la Banque Nationale. « L'indice nous permet d'identifier de nouvelles façons d'accompagner nos talents féminins. Quand on veille à l'inclusion et au succès de nos employées, c'est toute l'organisation qui en sort gagnante. »

« Les entreprises figurant dans l'indice bonifient l'ensemble de leurs données ESG pour y inclure celles liées au genre et qui sont réclamées aujourd'hui par les investisseurs », a déclaré Peter T. Grauer, président de Bloomberg. « La divulgation de ces données constitue un élément déterminant pour l'inclusion et favorise la transparence dans les marchés. »

Initiatives de la Banque Nationale pour l'avancement des femmes



Secteur de la gestion de patrimoine : Le programme de mentorat de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine (FBNGP) permet à des étudiantes universitaires de découvrir la profession de conseillère en placement par l'entremise de stages dans l'organisation. Ce programme a contribué au développement de 100 mentorées depuis 6 ans. La FBNGP organise aussi annuellement le Colloque des femmes conseillères en placement. De plus, elle a récemment lancé la série d'événements Oser s'investir qui s'adresse aux femmes.





Secteur des marchés financiers : le secteur remet chaque année des bourses à des étudiantes voulant faire carrière en finance. Initiative unique dans le secteur bancaire canadien, elle permet aux étudiantes d'être accompagnées par un mentor et d'approfondir leur connaissance du secteur des marchés financiers.





Un réseau d'employés dynamique : le Réseau Femmes en tête a pour objectif de créer des liens entre les femmes de différents secteurs, de créer des occasions de réseautage et de contribuer au développement du leadership féminin à la Banque Nationale.





Un engagement communautaire inclusif : la Banque est notamment partenaire de l'Association des femmes en finance du Québec, Women in Capital Markets, la Fondation Lise Watier, l'organisme Catalyst qui œuvre à créer des milieux de travail qui favorisent l'avancement des femmes, L'effet A qui vise à propulser l'engagement professionnel des femmes et Femmessor qui soutient les femmes entrepreneures.





Signature des Principes d'autonomisation des femmes de l'ONU : La Banque est devenue signataire des Principes d'autonomisation des femmes de l'ONU en 2020. Il s'agit d'un ensemble de principes qui visent la promotion de l'égalité des sexes sur le lieu de travail, le marché et au sein de la communauté.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 332 milliards de dollars au 31 octobre 2020, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 500 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

