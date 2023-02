MONTRÉAL, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale annonce qu'elle figure dans l'indice d'égalité des genres de Bloomberg 2023 (« GEI »). L'indice reconnaît des entreprises à travers le monde qui s'engagent à promouvoir l'égalité des genres et à faire preuve de transparence dans la divulgation d'information. Il comprend cette année 484 sociétés dans 45 pays et régions.

« À la Banque Nationale, nous mettons tout en œuvre afin que chaque personne puisse se sentir pleinement valorisée et entreprenne ses ambitions », a déclaré Brigitte Hébert, première vice-présidente à la direction, Expérience employé. « Nous posons des gestes concrets au quotidien pour offrir un milieu de travail inclusif qui permet à tous les individus de développer leur plein potentiel. C'est une fierté de voir notre travail être reconnu par Bloomberg pour une cinquième année de suite. »

« Félicitations à toutes les entreprises incluses dans le GEI 2023 », a déclaré Peter T. Grauer, président du conseil d'administration de Bloomberg et président-fondateur du 30% Club. « L'intérêt pour le GEI et le nombre d'entreprises composant l'indice continue de croître, ce qui atteste qu'une meilleure transparence en matière d'égalité entre les genres est un objectif largement partagé. »

Forte d'un actif de 404 milliards de dollars au 31 octobre 2022, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 29 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter.

