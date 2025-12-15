MONTRÉAL, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Encore cette année, la Banque Laurentienne (TSX : LB) (la « Banque ») annonce la conclusion de ses opérations caritatives de 2025. Ses campagnes « La Banque Laurentienne dans la collectivité » et « Donner ça compte », ainsi que son fonds d'urgence dédié à la Croix Rouge canadienne ont permis de verser cette année un montant total de plus de 430 000 dollars à des organismes locaux et nationaux.

La Banque Laurentienne dans la collectivité

La campagne de dons corporatifs annuelle « La Banque Laurentienne dans la collectivité » encourage les employés de la Banque travaillant dans les succursales, et au sein des centres d'affaires des Services aux entreprises à redonner à leurs collectivités en identifiant les organisations caritatives locales et les organismes à but non lucratif qui recevront des dons de la part de la Banque.

Cette année, la Banque est fière d'avoir doublé les dons pour augmenter notre impact local. Nous avons versé un total de près de 285 000 dollars destinés à 84 organisations locales à but non lucratif à travers le pays.

Cliquez ici pour consulter la liste complète des organismes sélectionnés par les employés de la Banque.

Donner ça compte

Pour sa part, la campagne annuelle de dons auprès des employés appelée « Donner ça compte » permet d'apporter une aide financière à trois organismes bénéficiaires : PartenaireSanté et son réseau partenaire, Tel-Jeunes et Centraide. Cette année, la campagne a permis de recueillir plus de 130 000 dollars.

« Les résultats de nos campagnes de dons auront un impact direct sur les organismes qui améliorent la vie des gens. Réaffirmer notre engagement à bâtir des communautés plus fortes et inclusives est un honneur. Je suis fier d'avoir vu nos employés incarner ces valeurs par leur générosité et leur implication, qui font une réelle différence dans la société. », a déclaré Éric Provost, président et chef de la direction de la Banque Laurentienne.

À propos de la Banque Laurentienne

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne s'engage à servir ses clients et à entretenir des relations étroites avec des groupes spécialisés. La Banque Laurentienne exerce ses activités partout au Canada, principalement au Québec et en Ontario, ainsi qu'aux États-Unis. Elle saisit les occasions d'affaires là où elle dispose d'un avantage concurrentiel, en misant sur la force des partenariats et la collaboration.

