MONTRÉAL, le 10 déc. 2025 /CNW/ - La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) annonce qu'elle abaisse son taux de base É.U. de 25 points de base, soit de 7,50 % à 7,25 %, et ce, à compter du 11 décembre 2025.

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne s'engage à servir ses clients et à entretenir des relations étroites avec des groupes spécialisés. La Banque Laurentienne exerce ses activités partout au Canada, principalement au Québec et en Ontario, ainsi qu'aux États-Unis. Elle livre concurrence là où elle voit des débouchés commerciaux et où elle dispose d'un avantage concurrentiel, tout en tirant parti de la puissance des partenariats et de la collaboration.

