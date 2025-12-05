L'information financière présentée dans le présent document est fondée sur l'information consolidée résumée intermédiaire (non auditée) pour le trimestre clos le 31 octobre 2025, et les états financiers consolidés audités pour l'exercice clos le 31 octobre 2025, et a été préparée conformément aux normes IFRS de comptabilité publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB). Tous les montants sont libellés en dollars canadiens. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de « Banque Laurentienne » ou la « Banque » et offrent des produits ou services en matière de dépôt, d'investissement, de prêt, de valeurs mobilières, de fiducie et autres. Le rapport annuel 2025 de la Banque (qui comprend les états financiers consolidés audités et le rapport de gestion connexe) sera disponible aujourd'hui sur le site Web de la Banque à l'adresse www.banquelaurentienne.ca et sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

MONTRÉAL, le 5 déc. 2025 /CNW/ - La Banque Laurentienne du Canada a déclaré un résultat net de 139,9 millions $ et un résultat dilué par action de 2,84 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2025, comparativement à une perte nette de 5,5 millions $ et une perte diluée par action de 0,41 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2024. La Banque a généré un rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (1) de 4,9 % pour l'exercice clos le 31 octobre 2025, comparativement à un rendement négatif de 0,7 % pour l'exercice clos le 31 octobre 2024. Le résultat net ajusté (2) s'est établi à 147,2 millions $ et le résultat dilué par action ajusté (1), à 3,00 $, pour l'exercice clos le 31 octobre 2025, par rapport à un résultat net ajusté de 168,7 millions $ et un résultat dilué par action ajusté de 3,57 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2024. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté (1) s'est établi à 5,2 % pour l'exercice clos le 31 octobre 2025, comparativement à 6,1 % pour l'exercice clos le 31 octobre 2024.

Pour le quatrième trimestre 2025, le résultat net comme présenté s'est établi à 31,5 millions $ et le résultat dilué par action, à 0,66 $, comparativement à un résultat net de 40,7 millions $ et un résultat dilué par action de 0,88 $ pour le quatrième trimestre 2024. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires a été de 4,6 % pour le quatrième trimestre 2025, par rapport à 6,2 % pour le quatrième trimestre 2024. Le résultat net ajusté s'est établi à 34,2 millions $ et le résultat dilué par action ajusté, à 0,73 $ pour le quatrième trimestre 2025, par rapport à un résultat net ajusté de 40,9 millions $ et un résultat dilué par action ajusté de 0,89 $ pour le quatrième trimestre 2024. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté s'est établi à 5,0 % pour le quatrième trimestre 2025, comparativement à 6,2 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

« Comme annoncé plus tôt cette semaine, nous accélérons considérablement notre transition vers une banque commerciale spécialisée, a déclaré Éric Provost, président et chef de la direction de la Banque Laurentienne. Nos moteurs de croissance - les prêts immobiliers commerciaux, le financement d'équipement et le financement d'inventaire - continuent de présenter d'excellents résultats, réalisant une croissance supérieure à 10 % d'un exercice à l'autre. Ce rendement témoigne de l'efficacité de notre stratégie et de la confiance que nos clients nous accordent. De plus, notre solide situation de fonds propres et de liquidité assure la résilience et la souplesse nécessaires pour réinvestir et saisir des occasions futures. »



Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les En millions de dollars, sauf les données par action et les pourcentages (non audité) 31 octobre

2025

31 octobre

2024

Variation

31 octobre

2025

31 octobre

2024

Variation Comme présenté





















Résultat net 31,5 $

40,7 $

(23) %

139,9 $

(5,5) $

n. s. Résultat dilué par action 0,66 $

0,88 $

(25) %

2,84 $

(0,41) $

n. s. Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (1) 4,6 %

6,2 %





4,9 %

(0,7) %



Ratio d'efficacité (3) 77,2 %

77,5 %





76,3 %

96,1 %



Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1) (4) 11,3 %

10,9 %





11,3 %

10,9 %



Base ajustée





















Résultat net ajusté (2) 34,2 $

40,9 $

(16) %

147,2 $

168,7 $

(13) % Résultat dilué par action ajusté (1) 0,73 $

0,89 $

(18) %

3,00 $

3,57 $

(16) % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté (1) 5,0 %

6,2 %





5,2 %

6,1 %



Ratio d'efficacité ajusté (1) 75,6 %

75,0 %





75,2 %

73,8 %





(1) Ratio non conforme aux PCGR. Pour plus de précisions, voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures » ci-après et à compter de la page 20 du rapport annuel 2025, qui comprend le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 octobre 2025. Cette information est intégrée par renvoi aux présentes. Le rapport de gestion est disponible sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca. (2) Mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de précisions, voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures » ci-après et à compter de la page 20 du rapport annuel 2025, qui comprend le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 octobre 2025. Cette information est intégrée par renvoi aux présentes. (3) Mesure financière supplémentaire. Pour plus de précisions, voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures » ci-après et à compter de la page 20 du rapport annuel 2025, qui comprend le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 octobre 2025. Cette information est intégrée par renvoi aux présentes. (4) Selon la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF).

Faits saillants



Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les En milliers de dollars, sauf indication contraire (non audité) 31 octobre

2025

31 juillet

2025

Variation

31 octobre

2024

Variation

31 octobre

2025

31 octobre

2024

Variation































Résultats d'exploitation





























Revenu total 244 710 $

246 809 $

(1) %

250 771 $

(2) %

983 672 $

1 018 209 $

(3) % Résultat net 31 481 $

37 463 $

(16) %

40 661 $

(23) %

139 874 $

(5 499) $

n. s. Résultat net ajusté (1) 34 232 $

39 604 $

(14) %

40 945 $

(16) %

147 246 $

168 662 $

(13) %































Performance opérationnelle





























Résultat dilué par action (2) 0,66 $

0,73 $

(10) %

0,88 $

(25) %

2,84 $

(0,41) $

n. s. Résultat dilué par action ajusté (2) (3) 0,73 $

0,78 $

(6) %

0,89 $

(18) %

3,00 $

3,57 $

(16) % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (3) 4,6 %

5,0 %





6,2 %





4,9 %

(0,7) %



Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté (3) 5,0 %

5,4 %





6,2 %





5,2 %

6,1 %



Marge nette d'intérêt (4) 1,79 %

1,82 %





1,77 %





1,83 %

1,79 %



Ratio d'efficacité (4) 77,2 %

76,9 %





77,5 %





76,3 %

96,1 %



Ratio d'efficacité ajusté (3) 75,6 %

75,7 %





75,0 %





75,2 %

73,8 %



Levier d'exploitation (4) (0,4) %

(1,1) %





0,7 %





20,0 %

(30,6) %



Levier d'exploitation ajusté (3) 0,1 %

(0,7) %





(2,1) %





(1,9) %

(5,4) %



































Situation financière (en millions $)



























Prêts 36 014 $

35 779 $

1 %

35 259 $

2 %

36 014 $

35 259 $

2 % Total de l'actif 50 148 $

49 931 $

-- %

47 401 $

6 %

50 148 $

47 401 $

6 % Dépôts 23 999 $

24 325 $

(1) %

23 164 $

4 %

23 999 $

23 164 $

4 % Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (1) 2 571 $

2 557 $

1 %

2 524 $

2 %

2 571 $

2 524 $

2 %































Ratios de fonds propres réglementaires selon Bâle III























Ratio CET1 (5) 11,3 %

11,3 %





10,9 %





11,3 %

10,9 %



Total de l'actif pondéré en fonction des risques (en millions $) (5) 20 700 $

20 451 $





20 862 $





20 692 $

20 862 $



































Qualité du crédit





























Prêts dépréciés bruts en pourcentage des prêts (4) 1,18 %

1,17 %





1,07 %





1,18 %

1,07 %



Prêts dépréciés nets en pourcentage des prêts (4) 0,97 %

0,98 %





0,88 %





0,97 %

0,88 %



Provisions pour pertes sur créances en pourcentage des prêts moyens (4) 0,20 %

0,12 %





0,12 %





0,17 %

0,17 %



































Renseignements sur les actions ordinaires























Cours de l'action - Clôture (6) 33,30 $

30,81 $

8 %

26,08 $

28 %

33,30 $

26,08 $

28 % Ratio cours/résultat (4) 11,7 x

10,1 x





(63,6) x





11,7 x

(63,6) x



Valeur comptable par action (3) 57,67 $

57,70 $

-- %

57,36 $

1 %

57,67 $

57,36 $

1 % Dividendes déclarés par action 0,47 $

0,47 $

-- %

0,47 $

-- %

1,88 $

1,88 $

-- % Rendement de l'action (4) 5,6 %

6,1 %





7,2 %





5,6 %

7,2 %



Ratio du dividende versé (4) 70,9 %

64,5 %





53,3 %





66,3 %

n. s.



Ratio du dividende versé ajusté (3) 64,8 %

60,5 %





52,9 %





62,6 %

52,7 %





(1) Mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de précisions, voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures » ci-après et à compter de la page 20 du rapport annuel 2025, qui comprend le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 octobre 2025. Cette information est intégrée par renvoi aux présentes. (2) La somme des résultats par action trimestriels pourrait ne pas correspondre au cumul des résultats par action en raison de l'arrondissement. (3) Ratio non conforme aux PCGR. Pour plus de précisions, voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures » ci-après et à compter de la page 20 du rapport annuel 2025, qui comprend le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 octobre 2025. Cette information est intégrée par renvoi aux présentes. (4) Mesure financière supplémentaire. Pour plus de précisions, voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures » ci-après et à compter de la page 20 du rapport annuel 2025, qui comprend le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 octobre 2025. Cette information est intégrée par renvoi aux présentes. (5) Selon la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres du BSIF. Voir la rubrique « Gestion des fonds propres » à compter de la page 38 du rapport annuel 2025 pour plus de précisions. (6) Cours de clôture à la Bourse de Toronto (TSX).

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures

Outre les mesures financières fondées sur les principes comptables généralement reconnus (PCGR), la direction utilise des mesures financières non conformes aux PCGR afin d'évaluer la performance des activités sous-jacentes et poursuivies de la Banque. Ces mesures financières non conformes aux PCGR, désignées dans le présent document comme des mesures ajustées, ne tiennent pas compte des éléments désignés comme étant des éléments d'ajustement. Les éléments d'ajustement consistent en certains éléments d'importance qui surviennent de temps à autre et qui, selon la direction, ne reflètent pas la performance des activités sous-jacentes, ainsi qu'en l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions.

Les mesures financières non conformes aux PCGR ne constituent pas des mesures financières normalisées selon le référentiel d'information financière appliqué pour établir les états financiers de la Banque et il pourrait être impossible de les comparer à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. La Banque croit que ces mesures financières non conformes aux PCGR permettent aux lecteurs de mieux comprendre comment la direction apprécie la performance de la Banque et de mieux analyser les tendances.

Les tableaux suivants présentent le rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR à la mesure financière la plus directement comparable présentée dans les états financiers de base de la Banque.

RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR - ÉTAT DU RÉSULTAT CONSOLIDÉ



Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les En milliers de dollars (non audité) 31 octobre

2025

31 juillet

2025

31 octobre

2024

31 octobre

2025

31 octobre

2024



















Revenu total 244 710 $

246 809 $

250 771 $

983 672 $

1 018 209 $ Moins : Éléments d'ajustement, avant impôts sur le résultat

















Profit à la vente d'actifs administrés (1) --

--

(13 959)

(875)

(13 959) Revenu total ajusté 244 710 $

246 809 $

236 812 $

982 797 $

1 004 250 $



















Frais autres que d'intérêt 188 840 $

189 759 $

194 458 $

750 090 $

978 872 $



















Moins : Éléments d'ajustement, avant impôts sur le résultat

















Charges de restructuration et autres charges de dépréciation (2) 3 741

2 909

16 463

10 899

72 483 Charges de dépréciation du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises (3) --

--

--

--

155 933 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (4) --

--

333

--

9 786

3 741

2 909

16 796

10 899

238 202 Frais autres que d'intérêt ajustés 185 099 $

186 850 $

177 662 $

739 191 $

740 670 $



















Résultat avant impôts sur le résultat 37 831 $

45 922 $

45 873 $

172 547 $

(22 215) $



















Éléments d'ajustement, avant impôts sur le résultat (décrits ci-dessus) 3 741

2 909

2 837

10 024

224 243 Résultat avant impôts sur le résultat ajusté 41 572 $

48 831 $

48 710 $

182 571 $

202 028 $



















Résultat net comme présenté 31 481 $

37 463 $

40 661 $

139 874 $

(5 499) $



















Éléments d'ajustement, après impôts sur le résultat

















Profit à la vente d'actifs administrés (1) --

--

(12 110)

(643)

(12 110) Charges de restructuration et autres charges de dépréciation (2) 2 751

2 141

12 145

8 015

53 333 Charges de dépréciation du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises (3) --

--

--

--

125 629 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (4) --

--

249

--

7 309

2 751

2 141

284

7 372

174 161 Résultat net ajusté 34 232 $

39 604 $

40 945 $

147 246 $

168 662 $



















Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 29 545 $

32 214 $

38 725 $

125 504 $

(17 925) $



















Éléments d'ajustement, après impôts sur le résultat (décrits ci-dessus) 2 751

2 141

284

7 372

174 161 Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires ajusté 32 296 $

34 355 $

39 009 $

132 876 $

156 236 $

(1) Le profit à la vente d'actifs administrés est attribuable à la vente d'actifs administrés de la division Services aux particuliers du courtage de plein exercice de Valeurs mobilières Banque Laurentienne (VMBL) au quatrième trimestre 2024 et de la division de courtage à escompte de VMBL au premier trimestre 2025. Le profit à la vente d'actifs administrés est inclus au poste Autres revenus. Pour plus de précisions, voir la rubrique « Faits saillants opérationnels » à compter de la page 22 du rapport annuel 2025, qui comprend le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 octobre 2025. Cette information est intégrée par renvoi aux présentes. (2) En 2025, les charges de restructuration et autres charges de dépréciation découlent principalement des efforts continus déployés par la Banque pour simplifier son infrastructure technologique et sa structure organisationnelle, ainsi que des estimations révisées liées aux contrats de location visant les bureaux corporatifs. En 2024, les charges de restructuration et autres charges de dépréciation sont essentiellement attribuables à la décision de la Banque de suspendre le projet lié à l'approche fondée sur les notations internes avancée en matière de risque de crédit et de réduire l'espace loué pour les bureaux corporatifs à Toronto, ainsi qu'à la simplification de l'infrastructure technologique et de la structure organisationnelle de la Banque et la réduction des effectifs. Les charges de restructuration et autres charges de dépréciation comprennent essentiellement les charges de dépréciation, les indemnités de départ, les honoraires professionnels et les charges liées aux contrats de location et autres et sont incluses au poste Charges de dépréciation et de restructuration. (3) Les charges de dépréciation du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises se rapportent à la dépréciation du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises dans le cadre du test de dépréciation du goodwill effectué au 30 avril 2024. Les charges de dépréciation sont incluses au poste Charges de dépréciation et de restructuration. (4) L'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions découle d'acquisitions d'entreprises et est inclus au poste Autres frais autres que d'intérêt.

RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR - BILAN CONSOLIDÉ



Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les En milliers de dollars (non audité) 31 octobre

2025

31 juillet

2025

31 octobre

2024

31 octobre

2025

31 octobre

2024



















Capitaux propres 2 881 820 $

2 855 470 $

2 828 484 $

2 881 820 $

2 828 484 $



















Plus (moins) :

















Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres (245 682)

(245 682)

(245 554)

(245 682)

(245 554) Réserve de couverture de flux de trésorerie (1) (64 763)

(53 197)

(58 750)

(64 763)

(58 750) Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 2 571 375 $

2 556 591 $

2 524 180 $

2 571 375 $

2 524 180 $



















Incidence des soldes moyens à la fin du mois (2) (14 666)

(19 615)

(20 089)

(28 754)

22 861 Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires 2 556 709 $

2 536 976 $

2 504 091 $

2 542 621 $

2 547 041 $

(1) La réserve de couverture de flux de trésorerie est présentée au poste Cumul des autres éléments du résultat global. (2) Fondée sur les soldes à la fin du mois pour l'exercice.

Faits saillants opérationnels

Transactions annoncées le 2 décembre 2025

Le 2 décembre 2025, la Banque Laurentienne et la Banque Nationale du Canada (directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés du même groupe) (la « Banque Nationale ») ont conclu une entente définitive concernant l'acquisition des portefeuilles visant les particuliers et les PME de la Banque Laurentienne (la « transaction visant les particuliers/PME »). La Banque Laurentienne et la Banque Nationale ont également conclu une entente définitive concernant la vente à la Banque Nationale du portefeuille de prêts syndiqués de la Banque Laurentienne (la « transaction visant les prêts syndiqués » et, collectivement avec la transaction visant les particuliers/PME, les « transactions avec la Banque Nationale »).

En parallèle, la Banque Fairstone du Canada a conclu une entente définitive (la « convention relative à la transaction d'acquisition ») visant l'acquisition de la totalité des actions ordinaires de la Banque Laurentienne (les « actions de la Banque Laurentienne ») émises et en circulation (la « transaction d'acquisition » et, collectivement avec la transaction visant les particuliers/PME, les « transactions »).

Les transactions avec la Banque Nationale seront réglées entièrement en trésorerie et équivalents de trésorerie, la contrepartie finale étant fondée sur les soldes à la clôture. La contrepartie finale de la transaction visant les prêts syndiqués correspondra au solde des prêts acquis à la clôture, diminué de 50 millions $. Si le prix d'achat était calculé au 31 juillet 2025, le prix d'achat total de la transaction visant les particuliers/PME (y compris la prime connexe) et de la transaction visant les prêts syndiqués (y compris l'escompte connexe) se rapprocherait de la valeur comptable nette.

Voir le communiqué de presse publié le 2 décembre 2025 et la rubrique « Faits saillants opérationnels » du rapport annuel 2025 de la Banque, y compris le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 octobre 2025 pour plus de précisions sur les transactions et la transaction visant les prêts syndiqués.

Notre plan stratégique se concrétise

Lancé au cours de l'exercice précédent, le plan stratégique intitulé « La voie à suivre » définit l'approche de la Banque au sein du secteur des services financiers et présente son approche spécialisée.

Depuis le dévoilement du plan stratégique, la Banque a continué de consacrer ses efforts à l'exécution des objectifs qu'elle a fixés pour transformer l'organisation et atteindre ses objectifs financiers à moyen terme. Bien que nous continuions de travailler à la concrétisation des objectifs, nous avons pris des mesures concrètes afin de faire de la Banque Laurentienne une institution plus forte, plus durable et plus rentable.

En 2025, la Banque a accéléré sa transformation stratégique en perfectionnant son approche, en solidifiant sa base opérationnelle et en investissant dans des capacités d'avant-garde. Notre engagement à l'égard d'une performance durable se reflète dans ces initiatives, qui s'appuient sur les principes de la spécialisation, de la simplification et de l'efficacité.

La Banque a principalement avancé dans la mise en valeur de la spécialisation commerciale, qui renforce notre capacité à desservir les marchés ciblés grâce à une vaste expertise sectorielle. Cette orientation stratégique place la Banque Laurentienne en bonne position pour offrir une valeur différenciée et favoriser une croissance à long terme.

Notre plan d'action pour 2025 était ambitieux. C'est avec fierté que nous dressons un bilan positif quant à l'exécution de notre plan, alors que nous avons atteint plusieurs jalons de la transformation. Notamment, le déploiement de systèmes infonuagiques a grandement amélioré notre efficacité opérationnelle, notre résilience ainsi que l'expérience client. Ces investissements sont fondamentaux pour bâtir une banque qui est agile, sûre et bien positionnée pour l'avenir. Des améliorations importantes ont été réalisées au chapitre de la résilience opérationnelle et de la redondance, la Banque pouvant réagir rapidement aux changements, maintenir une stabilité et assurer une prestation de services constante à ses clients.

L'engagement des employés est demeuré solide tout au long de l'exercice, les taux de participation s'élevant à 87 % et les niveaux de mobilisation à 82 %. Ces résultats sont remarquables compte tenu de l'envergure de la transformation en cours, et ils illustrent le dévouement et la capacité d'adaptation de notre effectif.

Cibles financières à moyen terme

En raison des nouveautés sur le plan stratégique annoncées le 2 décembre 2025 et mentionnées plus en détail ci-dessus, la Banque retire les cibles financières à moyen terme qu'elle a présentées en mai 2024. La Banque continuera de concentrer ses efforts sur l'exécution de sa stratégie axée sur les activités bancaires commerciales et la création de valeur grâce à une gestion rigoureuse des fonds propres, à une efficacité opérationnelle et à des solutions améliorées à l'intention des clients.

Résultats consolidés

Performance financière pour le trimestre clos le 31 octobre 2025

Le résultat net s'est établi à 31,5 millions $ et le résultat dilué par action, à 0,66 $, pour le quatrième trimestre 2025, comparativement à un résultat net de 40,7 millions $ et un résultat dilué par action de 0,88 $ pour le quatrième trimestre 2024. Le résultat net ajusté s'est établi à 34,2 millions $ et le résultat dilué par action ajusté, à 0,73 $, pour le quatrième trimestre 2025, par rapport à un résultat net ajusté de 40,9 millions $ et un résultat dilué par action ajusté de 0,89 $ pour le quatrième trimestre 2024. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures » pour un rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR.

Revenu total

Le revenu total a diminué de 6,1 millions $ pour atteindre 244,7 millions $ pour le quatrième trimestre 2025, comparativement à 250,8 millions $ pour le quatrième trimestre 2024, ce qui s'explique surtout par la baisse des autres revenus, comme il est décrit ci‑après.

Le revenu net d'intérêt a augmenté de 8,8 millions $, ou 5 %, pour s'établir à 182,7 millions $ pour le quatrième trimestre 2025, comparativement à un revenu net d'intérêt de 173,9 millions $ pour le quatrième trimestre 2024. Cette augmentation est principalement attribuable aux changements favorables dans la composition des activités de la Banque et à la croissance de l'actif productif moyen. La marge nette d'intérêt s'est fixée à 1,79 % pour le quatrième trimestre 2025, une augmentation de 2 points de base par rapport à celle du quatrième trimestre 2024, essentiellement pour les mêmes raisons sous-jacentes.

Les autres revenus ont diminué de 14,8 millions $ pour s'établir à 62,1 millions $ pour le quatrième trimestre 2025, comparativement à 76,9 millions $ pour le quatrième trimestre 2024. La diminution est principalement attribuable à un profit brut de 14,0 millions $ lié à la vente d'actifs administrés de la division Services aux particuliers du courtage de plein exercice de VMBL, comptabilisé au quatrième trimestre 2024. Les composantes des autres revenus sont demeurées relativement stables d'un exercice à l'autre au quatrième trimestre.

Provisions pour pertes sur créances

Les provisions pour pertes sur créances ont totalisé 18,0 millions $ pour le quatrième trimestre 2025, comparativement aux provisions de 10,4 millions $ pour le quatrième trimestre 2024, soit une hausse de 7,6 millions $. Cette hausse reflète principalement l'augmentation des provisions pour pertes sur prêts dépréciés, contrebalancée en partie par une hausse des reprises de provisions pour pertes sur prêts productifs. Le ratio des provisions pour pertes sur créances par rapport aux prêts moyens était de 20 points de base pour le trimestre, contre 12 points de base pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Voir la rubrique « Gestion du risque de crédit » aux pages 47 à 53 du rapport de gestion de la Banque pour l'exercice clos le 31 octobre 2025 et la note 6 des états financiers consolidés pour en savoir plus sur les provisions pour pertes sur créances et les corrections de valeur pour pertes sur créances.

Frais autres que d'intérêt

Les frais autres que d'intérêt se sont élevés à 188,8 millions $ pour le quatrième trimestre 2025, une diminution de 5,6 millions $ par rapport à ceux du quatrième trimestre 2024. Les frais autres que d'intérêt ajustés ont augmenté de 7,4 millions $, ou 4 %, par rapport à 177,7 millions $ pour le quatrième trimestre 2024 pour s'établir à 185,1 millions $ pour le quatrième trimestre 2025.

Les salaires et avantages du personnel se sont fixés à 94,5 millions $ pour le quatrième trimestre 2025, une augmentation de 7,3 millions $ par rapport à ceux du quatrième trimestre 2024, ce qui est attribuable à la hausse de la rémunération liée à la performance et aux investissements en dotation de personnel à l'appui des progrès réalisés vers l'atteinte des objectifs stratégiques de la Banque.

Les frais d'occupation de locaux et technologie se sont élevés à 54,5 millions $ pour le quatrième trimestre 2025, une augmentation de 2,3 millions $ par rapport à ceux du quatrième trimestre 2024. L'augmentation d'un exercice à l'autre est essentiellement attribuable à la hausse des frais de technologie, alors que la Banque continue d'investir dans son infrastructure et ses priorités stratégiques, ainsi qu'à la hausse de la dotation aux amortissements en raison de projets récemment achevés.

Les autres frais autres que d'intérêt se sont élevés à 36,1 millions $ pour le quatrième trimestre 2025, une baisse de 2,5 millions $ par rapport à ceux du quatrième trimestre 2024 principalement attribuable à une diminution des coûts d'exploitation généraux, contrebalancée en partie par les honoraires professionnels et les frais de services-conseils plus élevés à l'appui des priorités stratégiques de la Banque.

Les charges de dépréciation et de restructuration se sont établies à 3,7 millions $ pour le quatrième trimestre 2025 par rapport à 16,5 millions $ pour le quatrième trimestre 2024. Au quatrième trimestre 2025, les charges de dépréciation et de restructuration découlent des initiatives visant à simplifier l'infrastructure organisationnelle de la Banque, ainsi que des estimations révisées liées aux contrats de location visant les bureaux corporatifs. Au quatrième trimestre 2024, les charges de restructuration de 16,5 millions $ sont attribuables à la simplification de la structure organisationnelle de la Banque et à la réduction des effectifs.

Ratio d'efficacité

Le ratio d'efficacité comme présenté a diminué pour s'établir à 77,2 % pour le quatrième trimestre 2025, en regard de 77,5 % pour le quatrième trimestre 2024. La diminution par rapport la période correspondante de l'exercice précédent s'explique surtout par la baisse des charges de dépréciation et de restructuration liée à la simplification organisationnelle et à la réduction des effectifs entreprises en 2024. Le ratio d'efficacité ajusté a augmenté pour s'établir à 75,6 % pour le quatrième trimestre 2025, par rapport à 75,0 % pour le quatrième trimestre 2024, pour les raisons mentionnées dans l'analyse ci-dessus.

Impôts sur le résultat

Pour le quatrième trimestre 2025, la charge d'impôt sur le résultat s'est élevée à 6,4 millions $ et le taux d'imposition effectif s'est établi à 16,8 %. Pour le quatrième trimestre 2024, la charge d'impôt sur le résultat s'est élevée à 5,2 millions $ et le taux d'imposition effectif s'est établi à 11,4 %. Pour ces deux trimestres, le taux d'imposition effectif inférieur au taux d'imposition prévu par la loi s'explique par l'imposition réduite du résultat des établissements à l'étranger.

Trimestre clos le 31 octobre 2025 comparativement au trimestre clos le 31 juillet 2025

Le résultat net s'est établi à 31,5 millions $ et le résultat dilué par action, à 0,66 $, pour le quatrième trimestre 2025, comparativement à un résultat net de 37,5 millions $ et un résultat dilué par action de 0,73 $ pour le troisième trimestre 2025. Le résultat net ajusté s'est établi à 34,2 millions $ et le résultat dilué par action ajusté, à 0,73 $, pour le quatrième trimestre 2025, par rapport à un résultat net ajusté de 39,6 millions $ et un résultat dilué par action ajusté de 0,78 $ pour le troisième trimestre 2025. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures » pour un rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR. Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires du quatrième trimestre 2025 ne tient compte que du dividende trimestriel déclaré sur les actions privilégiées, série 13. En comparaison, le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires du troisième trimestre 2025 tient compte du versement semestriel des intérêts sur les billets avec remboursement de capital à recours limité et le dividende trimestriel déclaré sur les actions privilégiées, série 13.

Le revenu total a diminué de 2,1 millions $ pour atteindre 244,7 millions $ au quatrième trimestre 2025, comparativement à un revenu total de 246,8 millions $ au troisième trimestre 2025.

Le revenu net d'intérêt a diminué de 3,2 millions $ pour s'établir à 182,7 millions $, en raison surtout de la baisse du revenu d'intérêt, ce qui reflète la baisse des volumes de prêts de financement d'inventaires moyen par rapport au trimestre précédent. La marge nette d'intérêt s'est fixée à 1,79 % pour le quatrième trimestre 2025, une diminution de 3 points de base par rapport à 1,82 % pour le troisième trimestre 2025, essentiellement pour les mêmes raisons.

Les autres revenus ont totalisé 62,1 millions $ pour le quatrième trimestre 2025, une augmentation de 1,1 million $ par rapport à ceux de 60,9 millions $ pour le trimestre précédent. Cette augmentation est surtout attribuable à la hausse des commissions sur prêts, reflétant un dynamisme accru des prêts immobiliers commerciaux vers la fin du quatrième trimestre.

Les provisions pour pertes sur créances ont totalisé 18,0 millions $ pour le quatrième trimestre 2025, en hausse de 6,9 millions $ par rapport à 11,1 millions $ pour le troisième trimestre 2025. Cette hausse reflète principalement l'augmentation des provisions pour pertes sur prêts commerciaux dépréciés.

Les frais autres que d'intérêt ont diminué de 0,9 million $ pour se fixer à 188,8 millions $ pour le quatrième trimestre 2025, comparativement à 189,8 millions $ pour le troisième trimestre 2025. Au quatrième trimestre 2025, les frais autres que d'intérêt comprennent des charges de dépréciation et de restructuration de 3,7 millions $ par rapport à des charges de dépréciation et de restructuration de 2,9 millions $ pour le troisième trimestre 2025. Les frais autres que d'intérêt ajustés se sont élevés à 185,1 millions $ pour le quatrième trimestre 2025, une diminution de 1,8 million $ découlant principalement de la baisse saisonnière des avantages du personnel.

Situation financière

Au 31 octobre 2025, le total de l'actif s'élevait à 50,1 milliards $, une augmentation de 6 % comparativement à 47,4 milliards $ au 31 octobre 2024, ce qui s'explique essentiellement par le niveau plus élevé des actifs liquides, particulièrement les valeurs mobilières, et la hausse des prêts.

Actifs liquides

Au 31 octobre 2025, les actifs liquides comme présentés au bilan totalisaient 13,1 milliards $, une hausse de 1,9 milliard $ par rapport à 11,2 milliards $ au 31 octobre 2024. La Banque continue de gérer avec prudence le niveau de ses actifs liquides. Les sources de financement de la Banque demeurent bien diversifiées et suffisantes pour répondre à ses besoins de liquidités. Les actifs liquides représentaient 26 % du total de l'actif au 31 octobre 2025, en regard de 24 % au 31 octobre 2024.

Prêts

Les prêts, déduction faite des corrections de valeur, s'établissaient à 35,8 milliards $ au 31 octobre 2025, une hausse de 0,8 milliard $ depuis le 31 octobre 2024. Les prêts commerciaux totalisaient 17,9 milliards $ au 31 octobre 2025, une hausse de 1,3 milliard $, ou 8 %, depuis le 31 octobre 2024, ce qui s'explique essentiellement par nos moteurs de croissance, à savoir les prêts immobiliers commerciaux, le financement d'inventaires et le financement d'équipement. Les prêts personnels, qui s'établissaient à 2,0 milliards $ au 31 octobre 2025, ont diminué de 0,1 milliard $ par rapport à ceux au 31 octobre 2024, en raison surtout du recul du portefeuille de prêts à l'investissement reflétant l'incidence de la volatilité continue du marché et les taux d'intérêt élevés. Les prêts hypothécaires résidentiels qui s'établissaient à 16,1 milliards $ au 31 octobre 2025 ont diminué de 0,4 milliard $, ou 2 %, par rapport à ceux au 31 octobre 2024, du fait essentiellement du ralentissement de l'activité sur le marché de l'habitation.

Dépôts

Les dépôts ont augmenté de 0,8 milliard $ pour s'établir à 24,0 milliards $ au 31 octobre 2025 par rapport à 23,2 milliards $ au 31 octobre 2024. Au 31 octobre 2025, les dépôts de particuliers totalisaient 21,2 milliards $, une hausse de 1,5 milliard $ par rapport à 19,7 milliards $ au 31 octobre 2024. Il est à noter que les dépôts obtenus par l'entremise des conseillers et des courtiers ont augmenté de 2,6 milliards $ et que les dépôts de particuliers sur préavis et à vue obtenus par l'entremise de partenariats ont diminué de 0,9 milliard $ depuis le 31 octobre 2024. Les dépôts de particuliers représentaient 88 % du total des dépôts au 31 octobre 2025, contre 85 % au 31 octobre 2024, et ont contribué à la saine position de la Banque en matière de liquidités. Les dépôts d'entreprises et autres ont diminué de 0,7 milliard $ au cours de la même période, pour s'établir à 2,8 milliards $ au 31 octobre 2025.

Dette liée aux activités de titrisation

La dette liée aux activités de titrisation a augmenté de 0,6 milliard $, ou 4 %, par rapport à celle au 31 octobre 2024, et s'établissait à 14,1 milliards $ au 31 octobre 2025. Au cours de l'exercice, les nouvelles émissions de dette à long terme liées aux activités de titrisation dont le coût est avantageux ont plus que contrebalancé les échéances de passifs ainsi que les remboursements normaux.

Capitaux propres et fonds propres réglementaires

Les capitaux propres s'élevaient à 2,9 milliards $ au 31 octobre 2025, en hausse de 53,3 millions $ comparativement aux capitaux propres au 31 octobre 2024. Depuis le 31 octobre 2024, les résultats non distribués ont augmenté de 44,5 millions $ du fait essentiellement de la contribution annuelle à hauteur de 139,9 millions $ du résultat net, contrebalancée en partie par les dividendes et autres distributions. Depuis le 31 octobre 2024, le cumul des autres éléments du résultat global a diminué de 9,1 millions $. Pour de plus amples renseignements, voir la rubrique « Gestion des fonds propres » du rapport de gestion de la Banque et l'état de la variation des capitaux propres consolidé pour l'exercice clos le 31 octobre 2025.

La valeur comptable par action ordinaire de la Banque s'établissait à 57,67 $ au 31 octobre 2025, comparativement à 57,36 $ au 31 octobre 2024.

Le ratio CET1 s'établissait à 11,3 % au 31 octobre 2025, soit au-delà de l'exigence réglementaire minimale et du niveau cible fixé par la direction de la Banque. Le ratio CET1 a augmenté de 40 points de base depuis le 31 octobre 2024 alors qu'il s'établissait à 10,9 %, principalement en raison de la génération interne de capitaux ainsi que de la diminution de l'actif pondéré en fonction des risques. La Banque a respecté les exigences en matière de fonds propres et de levier du BSIF tout au long de l'exercice.

Le 12 novembre 2025, le conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,38725 $ par action privilégiée, série 13, payable le 15 décembre 2025 (la « date de versement »), qui sera versé le 16 décembre 2025, date qui correspond au premier jour ouvrable suivant la date de versement, aux actionnaires inscrits en date du 8 décembre 2025. Le 4 décembre 2025, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,47 $ par action ordinaire payable le 1er février 2026 (la « date de versement »), qui sera versé le 2 février 2026, date qui correspond au premier jour ouvrable suivant la date de versement, aux actionnaires inscrits en date du 5 janvier 2026. Ce dividende trimestriel est égal au dividende déclaré au trimestre précédent et au dividende déclaré à la période correspondante de l'exercice précédent. Le 4 décembre 2025, le conseil a également déterminé que les actions attribuées dans le cadre du régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de la Banque seront émises à même le capital autorisé sans escompte.

États financiers consolidés résumés intermédiaires (non audités)

Bilan consolidé (1)

En milliers de dollars (non audité) Au 31 octobre

2025

Au 31 octobre

2024











Actif







Trésorerie et dépôts non productifs d'intérêts auprès de banques 57 769 $ 53 319 $ Dépôts productifs d'intérêts auprès de banques 1 257 750

1 444 272

Valeurs mobilières







Au coût amorti 3 119 046

2 790 453

À la juste valeur par le biais du résultat net 4 384 240

3 142 035

À la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global 276 660

167 146



7 779 946

6 099 634

Valeurs acquises en vertu de conventions de revente 4 007 686

3 568 490

Prêts







Personnels 1 975 613

2 106 426

Hypothécaires résidentiels 16 131 795

16 537 917

Commerciaux 17 906 832

16 614 187



36 014 240

35 258 530

Corrections de valeur pour pertes sur prêts (176 330)

(189 377)



35 837 910

35 069 153

Autres







Dérivés 285 446

243 087

Immobilisations corporelles 83 597

82 588

Logiciels et autres immobilisations incorporelles 182 055

181 277

Actif d'impôt différé 149 656

157 844

Autres actifs 505 881

501 626



1 206 635

1 166 422



50 147 696 $ 47 401 290 $









Passif et capitaux propres







Dépôts







Particuliers 21 206 691 $ 19 713 877 $ Entreprises, banques et autres 2 791 903

3 450 077



23 998 594

23 163 954

Autres







Engagements au titre des valeurs vendues à découvert 3 296 412

2 260 941

Engagements au titre des valeurs vendues en vertu de conventions de rachat 3 869 657

3 661 575

Dérivés 282 184

333 655

Passif d'impôt différé 66 946

61 461

Autres passifs 1 368 480

1 267 970



8 883 679

7 585 602

Dette liée aux activités de titrisation 14 052 700

13 496 457

Dette subordonnée 330 903

326 793

Capitaux propres







Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres 245 682

245 554

Actions ordinaires 1 205 807

1 187 107

Résultats non distribués 1 352 215

1 307 747

Cumul des autres éléments du résultat global 72 185

81 235

Réserve pour rémunération fondée sur des actions 5 931

6 841



2 881 820

2 828 484



50 147 696 $ 47 401 290 $

(1) Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin de rendre leur présentation conforme à celle adoptée pour l'exercice considéré.

État du résultat consolidé (1)



Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les En milliers de dollars, sauf les données par action (non audité) 31 octobre

2025

31 juillet

2025

31 octobre

2024

31 octobre

2025

31 octobre

2024



















Revenu d'intérêt et de dividendes

















Prêts 479 345 $

484 400 $

506 111 $

1 936 160 $

2 113 277 $ Valeurs mobilières 29 844

31 067

27 552

113 555

111 119 Dépôts auprès de banques 9 477

8 914

12 797

42 924

62 432 Autres 2 215

1 095

643

4 446

12 022

520 881

525 476

547 103

2 097 085

2 298 850



















Frais d'intérêt

















Dépôts 212 759

223 388

242 229

891 059

1 023 768 Dette liée aux activités de titrisation 104 582

100 796

97 047

401 897

375 793 Dette subordonnée 4 590

4 589

4 578

18 204

18 220 Autres, incluant les dérivés 16 293

10 824

29 371

49 001

161 562

338 224

339 597

373 225

1 360 161

1 579 343



















Revenu net d'intérêt 182 657

185 879

173 878

736 924

719 507



















Autres revenus

















Revenus tirés des instruments financiers 14 127

15 854

14 406

62 218

61 292 Revenus tirés des fonds communs de placement 11 147

10 543

10 432

42 658

40 691 Commissions sur prêts 10 606

9 452

10 730

40 433

50 019 Frais de service 6 088

6 122

6 589

24 931

27 166 Revenus tirés des services de cartes 5 718

5 663

5 879

23 512

27 958 Frais et commissions de courtage en valeurs mobilières 4 958

4 855

4 923

17 654

35 915 Frais tirés des comptes d'investissement 2 535

2 556

2 644

10 293

11 394 Revenus d'assurance, montant net 1 548

1 347

1 328

5 055

6 477 Profit à la vente d'actifs administrés --

--

13 959

875

13 959 Autres 5 326

4 538

6 003

19 119

23 831

62 053

60 930

76 893

246 748

298 702



















Revenu total 244 710

246 809

250 771

983 672

1 018 209



















Provisions pour pertes sur créances 18 039

11 128

10 440

61 035

61 552



















Frais autres que d'intérêt

















Salaires et avantages du personnel 94 541

96 693

87 225

380 589

388 882 Frais d'occupation de locaux et technologie 54 454

53 908

52 118

211 097

205 584 Autres 36 104

36 249

38 652

147 505

155 990 Charges de dépréciation et de restructuration 3 741

2 909

16 463

10 899

228 416

188 840

189 759

194 458

750 090

978 872



















Résultat avant impôts sur le résultat 37 831

45 922

45 873

172 547

(22 215) Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat 6 350

8 459

5 212

32 673

(16 716) Résultat net 31 481 $

37 463 $

40 661 $

139 874 $

(5 499) $



















Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres 1 936

5 249

1 936

14 370

12 426



















Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 29 545 $

32 214 $

38 725 $

125 504 $

(17 925) $



















Résultat par action

















De base 0,66 $

0,73 $

0,88 $

2,84 $

(0,41) $ Dilué 0,66 $

0,73 $

0,88 $

2,84 $

(0,41) $



















Dividendes par action ordinaire 0,47 $

0,47 $

0,47 $

1,88 $

1,88 $

(1) Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin de rendre leur présentation conforme à celle adoptée pour l'exercice considéré.

État du résultat global consolidé



Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les En milliers de dollars (non audité) 31 octobre

2025

31 juillet

2025

31 octobre

2024

31 octobre

2025

31 octobre

2024 Résultat net 31 481 $

37 463 $

40 661 $

139 874 $

(5 499) $



















Autres éléments du résultat global, après impôts sur le résultat

















Éléments qui peuvent ultérieurement être reclassés à l'état du résultat

















Variation nette des titres d'emprunt à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

















Profits latents nets (pertes latentes nettes) sur les titres d'emprunt à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global 1 237

(497)

92

1 724

817 Reclassement en résultat net des (profits nets) pertes nettes sur les titres d'emprunt à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (52)

(185)

18

(540)

(28)

1 185

(682)

110

1 184

789 Variation nette de la valeur des dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie 11 566

(19 598)

12 195

6 013

62 430 Écarts de conversion, montant net

















Profits de change latents sur les investissements dans des établissements à l'étranger, montant net 16 407

6 778

10 747

9 436

5 169 Pertes nettes sur les couvertures des investissements dans des établissements à l'étranger (18 007)

(5 348)

(9 390)

(25 683)

(10 021)

(1 600)

1 430

1 357

(16 247)

(4 852)

11 151

(18 850)

13 662

(9 050)

58 367



















Éléments qui ne peuvent ultérieurement être reclassés à l'état du résultat















Profits (pertes) à la réévaluation des régimes d'avantages du personnel (1 894)

2 410

(430)

819

2 246 Profits nets (pertes nettes) sur les titres de capitaux propres désignés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (330)

606

168

1 281

(167)

(2 224)

3 016

(262)

2 100

2 079 Total des autres éléments du résultat global, après impôts sur le résultat 8 927

(15 834)

13 400

(6 950)

60 446



















Résultat global 40 408 $

21 629 $

54 061 $

132 924 $

54 947 $

Impôts sur le résultat - Autres éléments du résultat global

Le tableau suivant présente la charge (le recouvrement) d'impôts sur le résultat se rapportant à chaque composante des autres éléments du résultat global.



Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les En milliers de dollars (non audité) 31 octobre

2025

31 juillet

2025

31 octobre

2024

31 octobre

2025

31 octobre

2024



















Variation nette des titres d'emprunt à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

















Profits latents nets (pertes latentes nettes) sur les titres d'emprunt à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global 446 $

(179) $

34 $

621 $

295 $ Reclassement en résultat net des (profits nets) pertes nettes sur les titres d'emprunt à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (19)

(67)

6

(195)

(10)

427

(246)

40

426

285 Variation nette de la valeur des dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie 4 166

(7 059)

4 391

2 165

22 478 Écarts de conversion, montant net

















Pertes nettes sur les couvertures des investissements dans des établissements à l'étranger 5 227

--

202

14 294

-- Profits (pertes) à la réévaluation des régimes d'avantages du personnel (682)

868

(156)

295

808 Profits nets (pertes nettes) sur les titres de capitaux propres désignés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (119)

218

61

461

(60)





















9 019 $

(6 219) $

4 538 $

17 641 $

23 511 $

État de la variation des capitaux propres consolidé (1)

En milliers de dollars canadiens (non audité) Au 31 octobre

2025

Au 31 octobre

2024







Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres au début de l'exercice 245 554 $

245 558 $ Vente (achat) d'autres instruments de capitaux propres autodétenus, montant net 128

(4) Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres à la fin de l'exercice 245 682

245 554 Actions ordinaires au début de l'exercice 1 187 107

1 177 827 Émission d'actions ordinaires 18 700

9 280 Actions ordinaires à la fin de l'exercice 1 205 807

1 187 107 Résultats non distribués au début de l'exercice 1 307 747

1 405 800 Résultat net 139 874

(5 499) Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur d'autres instruments de capitaux propres (14 370)

(12 426) Dividendes sur actions ordinaires (83 150)

(82 314) Profits à la réévaluation des régimes d'avantages du personnel 819

2 246 Profits nets (pertes nettes) sur les titres de capitaux propres désignés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global 1 281

(167) Vente (achat) d'autres instruments de capitaux propres autodétenus, montant net 14

107 Résultats non distribués à la fin de l'exercice 1 352 215

1 307 747 Cumul des autres éléments du résultat global au début de l'exercice 81 235

22 868 Profits de change latents sur les investissements dans des établissements à l'étranger, montant net 9 436

5 169 Pertes nettes sur les couvertures des investissements dans des établissements à l'étranger (25 683)

(10 021) Variation nette de la valeur des dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie 6 013

62 430 Profits latents nets sur les titres d'emprunt à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global 1 724

817 Reclassement en résultat net des profits nets sur les titres d'emprunt à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (540)

(28) Cumul des autres éléments du résultat global à la fin de l'exercice 72 185

81 235 Réserve de rémunération fondée sur des actions au début de l'exercice 6 841

6 052 Variation nette de la rémunération fondée sur des actions (910)

789 Réserve de rémunération fondée sur des actions à la fin de l'exercice 5 931

6 841 Total des capitaux propres 2 881 820 $

2 828 484 $

Cumul des autres éléments du résultat global

En milliers de dollars (non audité) Au 31 octobre 2025

Au 31 octobre 2024







Couvertures de flux de trésorerie 64 763 $

58 750 $ Conversion des établissements à l'étranger 5 714

21 961 Titres d'emprunt à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global 1 708

524

72 185 $

81 235 $

(1) Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin de rendre leur présentation conforme à celle adoptée pour l'exercice considéré.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

À l'occasion, la Banque Laurentienne du Canada et, le cas échéant, ses filiales (collectivement, la Banque) formuleront des énoncés prospectifs, écrits ou oraux, au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis, notamment les énoncés prospectifs présentés dans le présent document (et dans les documents intégrés par renvoi aux présentes), ainsi que dans d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens et américains, dans les rapports aux actionnaires et dans d'autres communications écrites ou orales. Ces énoncés prospectifs sont faits conformément aux dispositions d'exonération et aux termes de lois en matière de valeurs mobilières en vigueur au Canada et aux États-Unis. Ils incluent, notamment, des énoncés relatifs à la vision, aux objectifs stratégiques, aux plans et stratégies d'affaires de la Banque, à ses priorités et à ses objectifs de performance financière; à l'examen et aux perspectives de la conjoncture économique, des conditions du marché et de la réglementation dans les économies canadienne, américaine et mondiale; au contexte de réglementation dans lequel la Banque exerce ses activités; à l'environnement de risques, y compris le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de financement et le risque juridique et réglementaire; les énoncés présentés à la rubrique « Appétit pour le risque et cadre de gestion des risques » du rapport annuel 2025 de la Banque, qui comprend le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 octobre 2025 et d'autres énoncés qui ne constituent pas des faits historiques.

Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de verbes au futur ou au conditionnel et de mots ou d'expressions tels que « croire », « présumer », « estimer », « prévoir », « perspectives », « projeter », « vision », « escompter », « prédire », « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « objectif », « viser », « cible », « pouvoir » ou la forme négative ou des variantes de tels termes, ou d'une terminologie similaire.

Du fait de leur nature, ces énoncés prospectifs nécessitent que la Banque pose des hypothèses et sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes d'ordre général et spécifique, en conséquence desquels les prédictions, prévisions, projections, attentes ou conclusions de la Banque pourraient se révéler inexactes; et les hypothèses de la Banque pourraient s'avérer erronées (en totalité ou en partie); les objectifs de performance financière, les visions et les objectifs stratégiques de la Banque pourraient ne pas se concrétiser. Les énoncés prospectifs ne devraient pas être interprétés comme une garantie du rendement ou des résultats futurs et ne seront pas nécessairement une indication que les résultats réels seront atteints ou non. Les hypothèses économiques importantes qui étayent ces énoncés prospectifs sont décrites dans le rapport annuel 2025 à la rubrique « Perspectives » et sont intégrées par renvoi aux présentes.

Plus précisément, les énoncés concernant la transaction d'acquisition et les transactions avec la Banque Nationale (collectivement, dans la présente rubrique seulement, les « transactions ») sont tous considérés comme des énoncés prospectifs.

La Banque déconseille aux lecteurs de se fier indûment aux énoncés prospectifs, car certains facteurs, dont bon nombre échappent au contrôle de la Banque et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir ou à évaluer, pourraient influer, individuellement ou collectivement, sur l'exactitude des énoncés prospectifs et faire en sorte que les résultats réels futurs de la Banque diffèrent substantiellement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, notamment, la conjoncture économique en général et du marché; les pressions inflationnistes; la nature dynamique du secteur des services financiers au Canada, aux États-Unis et à l'échelle mondiale; le risque que les transactions ne soient pas réalisées selon les modalités ou dans les délais actuellement envisagés; le risque que les transactions ne soient pas réalisées du tout, en raison de l'incapacité d'obtenir ou de satisfaire, en temps utile ou autrement, les approbations requises des actionnaires de la Banque Laurentienne au regard de la transaction d'acquisition et des organismes de réglementation et d'autres conditions à la clôture des transactions ou pour d'autres raisons; le risque que des offres concurrentes ou des propositions d'acquisition soient présentées; l'incidence négative que l'échec de la réalisation des transactions, pour quelque raison que ce soit, pourrait avoir sur le cours des actions de la Banque Laurentienne ou sur les activités de la Banque Laurentienne; la possibilité de réactions négatives ou de changements défavorables dans les relations commerciales à la suite de l'annonce ou de la réalisation des transactions; les risques liés à la capacité de la Banque Laurentienne de conserver et d'attirer du personnel clé pendant et après la période intermédiaire; les possibilités de litiges liés aux transactions; les risques de crédit, de marché, de change, transactionnels, de liquidité et de financement en général et ceux liés spécifiquement aux transactions, y compris les changements dans la conjoncture économique, les taux d'intérêt ou les taux d'imposition; ainsi que les autres risques décrits plus amplement à la rubrique « Autres risques susceptibles d'influencer les résultats futurs » du rapport annuel 2025 de la Banque; les risques liés au crédit, au marché, à la liquidité, au financement, à l'assurance, à l'exploitation et à la conformité à la réglementation (qui ont conduit ou qui pourraient conduire la Banque à faire l'objet de diverses procédures juridiques et réglementaires, dont l'issue éventuelle pourrait comprendre des restrictions réglementaires et des condamnations à payer des dommages-intérêts, des pénalités et des amendes); les risques liés à la réputation; l'exposition à des litiges ou questions réglementaires d'importance et leur résolution, l'appel de décisions favorables et notre capacité de faire appel avec succès en cas d'issue défavorable de ces affaires, ainsi que le calendrier, la détermination et le recouvrement des montants liés à ces affaires; le risque lié à la concurrence et le risque systémique; les perturbations de la chaîne d'approvisionnement; les événements et incertitudes géopolitiques; les sanctions gouvernementales et les tarifs douaniers (canadiens et étrangers); les conflits, la guerre ou le terrorisme; et divers autres risques importants présentés dans les sections sur les risques du rapport annuel 2025 de la Banque, qui portent notamment sur la conjoncture économique canadienne et mondiale; le marché de l'habitation et l'endettement des ménages au Canada; la technologie, les systèmes d'information et la cybersécurité; les perturbations technologiques, la protection des renseignements personnels, les données et les risques liés aux tiers; la concurrence; la capacité de la Banque à réaliser ses objectifs stratégiques; les disruptions et l'innovation numériques (y compris les concurrents émergents dans les technologies financières); les changements des politiques budgétaires, monétaires et autres politiques du gouvernement; le risque fiscal et la transparence; les activités frauduleuses et criminelles; le capital humain; la continuité des affaires; l'émergence de situations d'urgence sanitaire ou de crises de santé publique à grande échelle; le risque social et environnemental, y compris les changements climatiques; et divers autres risques importants, tels qu'ils sont décrits à compter de la page 43 du rapport annuel 2025, qui comprend le rapport de gestion, lesquelles informations sont intégrées par renvoi au présent document. Enfin, la Banque prévient le lecteur que la liste de facteurs ci‑dessus n'est pas exhaustive. Lorsqu'ils se fient aux énoncés prospectifs de la Banque pour prendre des décisions à l'égard de la Banque, les investisseurs, analystes financiers et autres personnes devraient considérer attentivement les facteurs, incertitudes et événements actuels et potentiels susmentionnés.

Tout énoncé prospectif contenu dans le présent document ou qui y est intégré par renvoi représente l'opinion de la direction de la Banque uniquement à la date à laquelle il a été ou est formulé, et est communiqué afin d'aider les investisseurs, les analystes financiers et les autres parties prenantes à comprendre certains éléments clés de la situation financière, des objectifs, des priorités stratégiques, des attentes et des plans actuels de la Banque, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension des activités de la Banque et de l'environnement dans lequel elle prévoit les exercer ainsi que de sa performance financière escomptée, et peut ne pas convenir à d'autres fins. La Banque ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs formulés par la Banque ou en son nom, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Des renseignements additionnels sur la Banque sont disponibles sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca.

Accès aux documents traitant des résultats trimestriels

Le présent communiqué de presse peut être consulté sur le site Web de la Banque, à l'adresse www.banquelaurentienne.ca, à la section À propos de nous sous l'onglet Salle de presse. Le rapport aux actionnaires, la présentation aux investisseurs et les informations supplémentaires peuvent être consultés à la section À propos de nous sous l'onglet Relations avec les investisseurs, Résultats trimestriels.

Conférence téléphonique

La Banque Laurentienne du Canada invite les représentants des médias et le public à participer à la conférence téléphonique qui se tiendra à 9 h (HE), le 5 décembre 2025. Le numéro de téléphone sans frais 1 800 990-4777 permet d'écouter cette conférence en direct, en mode écoute seulement. Veuillez mentionner la Banque Laurentienne au téléphoniste. Une webémission sera également disponible sur le site Web de la Banque, à l'adresse www.banquelaurentienne.ca, sous l'onglet Relations avec les investisseurs, Résultats trimestriels.

L'enregistrement de cette conférence téléphonique sera disponible en différé à compter de 12 h (HE) le 5 décembre 2025, jusqu'à 12 h (HE) le 5 janvier 2026, sur notre site Web, sous l'onglet Relations avec les investisseurs, Résultats trimestriels.

Les documents dont il est fait mention au cours de la conférence seront disponibles sur notre site Web, sous l'onglet Relations avec les investisseurs, Résultats trimestriels.

À propos de la Banque Laurentienne du Canada

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne s'engage à servir ses clients et à entretenir des relations étroites avec des groupes spécialisés. La Banque Laurentienne exerce ses activités partout au Canada, principalement au Québec et en Ontario, ainsi qu'aux États-Unis. Elle livre concurrence là où elle voit des débouchés commerciaux et où elle dispose d'un avantage concurrentiel, tout en tirant parti de la puissance des partenariats et de la collaboration.

SOURCE Banque Laurentienne du Canada

Personnes-ressources : Relations avec les investisseurs : Raphael Ambeault, Vice-président, Finances et Relations avec les investisseurs, Cellulaire : 514 601-0944, [email protected]; Médias : Frédérique Lavoie-Gamache, Conseillère principale, Relations avec les médias et les investisseurs, 438 364-1596, [email protected]