MONTRÉAL, le 4 nov. 2025 /CNW/ - La Banque Laurentienne (TSX : LB) publiera les résultats du quatrième trimestre de 2025, terminé le 31 octobre, le 5 décembre 2025. La publication des résultats est prévue vers 6 h 30 (HE), suivie d'une webdiffusion audio en direct et d'une conférence téléphonique avec les analystes, investisseurs et représentants des médias à 9 h (HE).

Le rapport trimestriel aux actionnaires, les informations financières supplémentaires ainsi que les diapositives de présentation seront publiés avant la conférence téléphonique sur banquelaurentienne.ca, sous À propos de nous > Relations investisseurs > Résultats trimestriels.

Conférence téléphonique

Date : 5 décembre 2025 Heure : 9 h (HE) Numéro de téléphone : 1 800 990-4777 et mentionner la Banque Laurentienne à

l'opérateur Webdiffusion simultanée : https://app.webinar.net/MvJgl2Nlr86



Lien RapidConnect : Pour joindre la conférence téléphonique sans l'assistance d'un

opérateur, veuillez vous enregistrer au

https://emportal.ink/47ClJ91 pour recevoir un rappel automatisé

instantané.

Les participants sont priés de se connecter 10 minutes avant l'appel. Immédiatement après la présentation officielle, il y aura une séance de questions-réponses avec les dirigeants de la Banque Laurentienne.

Réécoute

Date de disponibilité : À compter de 12 h (HE) le 5 décembre 2025 et jusqu'à 12 h (HE)

le 5 janvier 2026 Lien pour réécouter : Cliquez ici

La rediffusion téléphonique sera disponible jusqu'au 12 décembre 2025 au 1 888-660-6345 avec le code 39059 #.

À propos de la Banque Laurentienne

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne souhaite favoriser la prospérité de tous les clients grâce à une approche spécialisée pour les services aux entreprises et à des services bancaires à faible coût conçus pour faire fructifier l'épargne des Canadiens de la classe moyenne.

Comptant environ 2 800 employés, la Banque offre une vaste gamme de services financiers et de solutions axées sur le conseil à ses clients partout au Canada et aux États-Unis. La Banque Laurentienne gère un actif au bilan de 49,9 milliards $ de même que des actifs administrés de 25,0 milliards $.

Information : Raphael Ambeault, Vice-président, Finances et Relations investisseurs, Banque Laurentienne, [email protected], 514 601-0944