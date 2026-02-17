MONTRÉAL, le 17 févr. 2026 /CNW/ - La Banque Laurentienne du Canada (« Banque Laurentienne ») est heureuse d'annoncer la clôture de la vente précédemment annoncée à la Banque Nationale du Canada (« BNC ») de son portefeuille de prêts syndiqués (la « transaction visant les prêts syndiqués »). Le solde des prêts syndiqués à la clôture était d'environ 705 millions de dollars, et la contrepartie en espèces versée à la Banque Laurentienne dans le cadre de la transaction comprenait un escompte de 50 millions de dollars sur ce solde. Certains passifs ont également été pris en charge par la BNC. La transaction a été réalisée conformément aux termes de la convention d'achat relative aux prêts syndiqués annoncée le 2 décembre 2025. La clôture de la transaction visant les prêts syndiqués n'était pas conditionnelle à la clôture de la transaction d'acquisition par la BNC des portefeuilles visant les particuliers et les PME de la Banque Laurentienne (la « transaction visant les particuliers/PME »), qui devrait être finalisée d'ici la fin 2026, sous réserve de la satisfaction des conditions restantes.

À propos de la Banque Laurentienne

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne s'engage à servir ses clients et à entretenir des relations étroites avec des groupes spécialisés. La Banque Laurentienne exerce ses activités partout au Canada, principalement au Québec et en Ontario, ainsi qu'aux États-Unis. Elle saisit les occasions d'affaires là où elle dispose d'un avantage concurrentiel, en misant sur la force des partenariats et la collaboration.

