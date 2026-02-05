MONTRÉAL, le 5 févr. 2026 /CNW/ - La Banque Laurentienne du Canada (« Banque Laurentienne » ou la « Banque ») a le plaisir d'annoncer que, lors de son assemblée extraordinaire des détenteurs (« actionnaires ») d'actions ordinaires de la Banque Laurentienne (« actions ordinaires »), tenue aujourd'hui (l'« assemblée »), les actionnaires ont voté en faveur d'une résolution spéciale approuvant la transaction annoncée antérieurement, selon laquelle la Banque Fairstone du Canada (« Banque Fairstone ») fera l'acquisition de l'ensemble des actions ordinaires émises et en circulation au prix de 40,50 $ par action (la « transaction d'acquisition »).

La transaction d'acquisition nécessitait l'approbation d'au moins 66 ⅔ % des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par procuration et ayant le droit de vote à l'assemblée (l'« approbation requise des actionnaires »). Lors de l'assemblée, la résolution approuvant la transaction d'acquisition a été approuvée par 98,77 % des voix exprimées par les actionnaires. Une copie du rapport sur les résultats du vote sera disponible sur le profil SEDAR+ de la Banque Laurentienne à l'adresse www.sedarplus.com, ainsi que sur le site Web de la Banque Laurentienne à l'adresse https://www.banquelaurentienne.ca/fr/a-propos-de-nous/relations-investisseurs/assemblee-extraordinaire-exercice-droit-vote.

« Nous sommes heureux que les actionnaires aient reconnu que la transaction d'acquisition est dans le meilleur intérêt de la Banque et de ses actionnaires », a déclaré Éric Provost, président et chef de la direction. « Ce vote confirme un solide appui à un avenir dans lequel la Banque pourra accélérer la mise en œuvre de son plan stratégique et poursuivre l'héritage qu'elle a bâti depuis plus de 175 ans. »

En plus d'avoir obtenu l'approbation requise des actionnaires, la réalisation de la transaction d'acquisition demeure assujettie à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires ainsi qu'à la satisfaction à d'autres conditions de clôture, y compris la clôture de la transaction annoncée antérieurement aux termes de laquelle la Banque Nationale du Canada (directement ou par l'entremise d'une ou de plusieurs sociétés affiliées) (« BNC ») fera l'acquisition de certains actifs et assumera certains passifs liés aux secteurs des services bancaires aux particuliers et aux PME de la Banque Laurentienne (la « transaction Services aux particuliers/PME » et, collectivement avec la transaction d'acquisition, les « transactions »). Sous réserve de la satisfaction des conditions restantes, il est prévu que les transactions soient réalisées vers la fin de 2026.

Jusqu'à la clôture des transactions, les activités quotidiennes de la Banque Laurentienne se poursuivront comme à l'habitude et dans le cours normal des affaires, et les parties prenantes ne devraient constater aucun changement immédiat. La Banque Laurentienne, la Banque Fairstone et la Banque Nationale travailleront en étroite collaboration afin d'assurer une transition harmonieuse pour les clients des services bancaires aux particuliers et aux PME. Les clients recevront des communications claires et directes sur une base régulière, précisant les répercussions de la transition sur leurs comptes et leurs services.

La Banque Laurentienne a mis en place plusieurs mesures afin d'assurer la continuité des services durant la période de transition. La Banque a également réitéré son engagement à soutenir ses employés tout au long de ce processus.

