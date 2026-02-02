La Banque Laurentienne présentera ses résultats financiers du premier trimestre le 27 février 2026 English
MONTRÉAL, le 2 févr. 2026 /CNW/ - La Banque Laurentienne (TSX: LB) publiera les résultats du premier trimestre de 2026, terminé le 31 janvier 2026, le 27 février 2026. La publication des résultats est prévue vers 6 h 30 (HE), suivie d'une webdiffusion audio en direct et d'une conférence téléphonique avec les analystes, investisseurs et représentants des médias à 9 h (HE).
Le rapport trimestriel aux actionnaires, les informations financières supplémentaires ainsi que les diapositives de présentation seront publiés avant la conférence téléphonique sur banquelaurentienne.ca, sous À propos de nous > Relations investisseurs > Résultats trimestriels.
Conférence téléphonique
Date :
27 février 2026
Heure :
9 h (HE)
Numéro de téléphone :
1 800 990-4777 et mentionner la Banque Laurentienne à l'opérateur
Webdiffusion simultanée :
Lien RapidConnect :
Pour joindre la conférence téléphonique sans l'assistance d'un
Les participants sont priés de se connecter 10 minutes avant l'appel. Immédiatement après la présentation officielle, il y aura une séance de questions-réponses avec les dirigeants de la Banque Laurentienne.
Réécoute
Date de disponibilité :
À compter de 12 h (HE) le 27 février 2026 et jusqu'à 12 h (HE) le
Lien pour réécouter :
La rediffusion téléphonique sera disponible jusqu'au 6 mars 2026 au 1 888-660-6345 avec le code 87519 #.
À propos de la Banque Laurentienne
Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne s'engage à servir ses clients et à entretenir des relations étroites avec des groupes spécialisés. La Banque Laurentienne exerce ses activités partout au Canada, principalement au Québec et en Ontario, ainsi qu'aux États-Unis. Elle saisit les occasions d'affaires là où elle dispose d'un avantage concurrentiel, en misant sur la force des partenariats et la collaboration.
Information : Raphael Ambeault, Vice-président, Finances et Relations investisseurs, Banque Laurentienne, [email protected], 514 601-0944
