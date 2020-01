La Banque du Canada lance une consultation publique en vue de l'émission d'un nouveau billet de 5 $

OTTAWA, le 29 janv. 2020 /CNW/ - Le ministre des Finances Bill Morneau et le gouverneur Stephen S. Poloz ont annoncé aujourd'hui que la Banque du Canada lance une consultation publique afin de choisir la personnalité canadienne emblématique qui figurera sur le prochain billet de 5 $. La population est invitée à envoyer des propositions à l'aide du formulaire d'appel de candidatures de la Banque du Canada d'ici le 11 mars 2020.

Cet appel de candidatures est semblable à la campagne menée par la Banque en 2016; celle-ci avait abouti à la sélection de Viola Desmond - une icône des droits de la personne et de la justice sociale -, dont le portrait orne le billet vertical de 10 $. D'ailleurs, ce nouveau billet de 10 $ a été proclamé « billet de banque de l'année » par l'International Bank Note Society.

« Quand nous avons commencé la dernière série de consultations, nous ne nous attendions pas à un tel enthousiasme du public, autant pour le processus que pour le billet de banque historique mettant à l'honneur pour la première fois une Canadienne, en l'occurrence Viola Desmond, figure de proue du mouvement des droits civils, a déclaré Bill Morneau. Nous avons hâte de voir les suggestions de la population pour le billet de 5 $ et de saluer une autre personnalité canadienne remarquable. »

Le gouverneur Poloz encourage les Canadiens de partout au pays à proposer des personnalités qui les ont inspirés et à parler de leurs réalisations.

« Cet appel de candidatures est une autre occasion formidable de mettre en valeur l'histoire des nombreux héros, parfois méconnus, qui ont contribué à façonner le Canada que nous connaissons aujourd'hui, a-t-il affirmé. J'espère que cette consultation publique suscitera des discussions et nous encouragera tous à en apprendre davantage sur notre grand pays et ses habitants extraordinaires. »

Un comité consultatif indépendant, composé d'éminents représentants canadiens des milieux universitaire et culturel et de la société civile, examinera toutes les candidatures qui répondent aux critères énoncés ci-dessous. Ce comité se fondera sur des recherches historiques et des enquêtes d'opinion pour établir une liste restreinte de candidats qu'il soumettra au ministre des Finances. Celui-ci annoncera l'identité de la personne qui figurera sur le nouveau billet de 5 $ au cours de l'année. Par la suite, la Banque du Canada entamera le processus de conception du nouveau billet.

Les candidats proposés doivent répondre aux critères suivants :

Il s'agit d'une personnalité canadienne (de naissance ou naturalisée) qui, par son leadership, ses réalisations ou ses qualités remarquables, a œuvré pour les Canadiens dans un domaine particulier ou s'est illustrée au service du pays.

La personne est décédée depuis au moins 25 ans (avant le 11 mars 1995).

Il ne s'agit pas d'un personnage de fiction.

Renseignements supplémentaires

Tout comme le billet de 10 $, le nouveau billet de 5 $ sera orienté à la verticale.

Il est possible de proposer jusqu'à cinq personnes dans un même formulaire. Les participants peuvent retourner sur le site Web de la Banque pour soumettre d'autres candidatures s'ils le veulent.

Les participants peuvent suggérer des images et des symboles qu'ils associent aux candidats proposés.

À compter du début de la campagne de consultation publique, il faut de trois à quatre années pour concevoir, produire et émettre un nouveau billet de banque.

Renseignez-vous sur nos principes de conception des billets de banque.

