MONTRÉAL, le 24 janv. 2023 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX: BMO) (NYSE: BMO ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui l'émission au Canada d'actions privilégiées de catégorie B à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série 52 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité [FPUNV]) (les « actions privilégiées, série 52 ») totalisant 650 millions de dollars.

Les actions privilégiées, série 52, seront émises à certains investisseurs institutionnels au prix de 1 000 $ par action. Les détenteurs de ces actions auront droit à des dividendes privilégiés non cumulatifs fixes semi-annuels, lorsque le Conseil d'administration de la Banque déclarera de tels dividendes, payables au montant de 70,57$ par action et par année, ayant un rendement de 7,057 pour cent annuellement, pour la période initiale allant jusqu'au 26 mai 2028 exclusivement. Par la suite, le taux de dividende sera rajusté tous les cinq ans au taux des obligations sur cinq ans du gouvernement du Canada en vigueur majoré de 4,250 pour cent.

Sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation, au cours de la période allant du 26 avril 2028 au 26 mai 2028 inclusivement, et au cours de la période allant du 26 avril au 26 mai inclusivement tous les cinq ans par la suite, moyennant un préavis d'au moins 15 jours et d'au plus 60 jours, la Banque peut racheter les actions privilégiées, série 52, en totalité ou en partie au pair, plus tout dividende déclaré et impayé.

À la survenance de certains événements réglementaires et sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation, la Banque peut, à son gré et sans le consentement du détenteur, en tout temps après la survenance d'un tel événement, moyennant un préavis d'au moins 30 jours et d'au plus 60 jours, racheter les actions privilégiées, série 52, en totalité mais non en partie au pair, plus tout dividende déclaré et impayé.

BMO Marchés des capitaux agit comme agent principal de l'émission. La date de clôture prévue est le 31 janvier 2023. Le produit net que la Banque tirera de la vente des actions privilégiées, série 52, sera ajouté aux fonds généraux de la Banque et sera utilisé à des fins bancaires générales.

Les actions privilégiées, série 52, seront offertes au moyen d'un supplément de prospectus au prospectus préalable de base simplifié de la Banque daté du 22 décembre 2022, qui sera déposé vers le 26 janvier 2023 auprès des commissions de valeurs mobilières et d'autres autorités de réglementation similaires dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada.

Les actions privilégiées, série 52, n'ont pas été et ne seront pas inscrites aux États-Unis en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Securities Act »), et ne peuvent pas être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis, à moins qu'elles soient inscrites ou bénéficie d'une dispense applicable en vertu des exigences d'inscription de la Securities Act. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces actions privilégiées, série 52, aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre serait illégale.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 140 milliards de dollars au 31 octobre 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

