Le projet utiliserait une solution de stockage durable pour permettre un réseau électrique plus efficace et abordable pour les consommateurs en Ontario

TORONTO, le 12 janv. 2021 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et Oneida Energy Storage LP ont annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'entente pour le projet Oneida Energy Storage, en Ontario. Oneida Energy Storage LP est une coentreprise composée de NRStor Inc. et de Six Nations of the Grand River Development Corporation.

Le protocole d'entente confirme que la BIC soutient le projet Oneida Energy Storage LP. La BIC et Oneida Energy Storage LP ont conclu un accord sur les paramètres d'un investissement de la BIC dans le projet. Cet investissement sera confirmé au sortir d'une diligence raisonnable complète et d'une décision finale d'investissement au printemps 2021. Ce partenariat est un nouveau pas en avant pour la BIC, qui doit fournir de nouvelles infrastructures d'énergie propre dans le cadre de son plan de croissance de 10 milliards de dollars.

Vision du projet

Le projet proposé représente le plus important du genre au Canada. Il s'agit d'un parc de batteries qui comprend l'aménagement d'une installation de stockage d'énergie de 250 mégawatts / 1 000 mégawattheures dans le Sud-Ouest de l'Ontario.

Le projet permettrait de produire de l'électricité propre et fiable. L'installation rendrait possible le stockage des surplus d'électricité et d'énergie renouvelable en dehors des périodes de grande consommation. L'énergie pourrait être envoyée dans le réseau de l'Ontario lorsque la demande est à son maximum. Qui plus est, l'installation contribuerait à stabiliser le secteur de l'électricité de l'Ontario en fournissant d'importants services d'équilibrage du réseau.

En aidant à mieux utiliser les actifs existants, des gains d'efficacité plus importants seraient obtenus. Cela permettrait d'obtenir un système d'électricité plus abordable et plus rentable.

Avantages de l'implication de la BIC

La BIC tisse des liens avec tous les ordres de gouvernement, les communautés autochtones et les investisseurs privés et institutionnels. Son équipe d'experts en infrastructures conduit des analyses de marché. Elle fournit aussi une expertise spécialisée en matière d'exploitation et d'investissement. Cela comprend des modèles financiers novateurs, la structuration de projets et des options d'approvisionnement pour soutenir les promoteurs de projets.

Appuis

« La BIC est enthousiaste de prendre part à ce projet qui a le potentiel de fournir une énergie durable, fiable et abordable aux consommateurs d'électricité en Ontario. Ce projet est fondé sur un partenariat solide entre une entreprise énergétique canadienne novatrice et une communauté des Premières Nations. La BIC est fière de soutenir ce partenariat. Dans le cadre de son Plan de croissance, la BIC a pour objectif d'investir 2,5 milliards de dollars dans des projets d'énergie propre partout au Canada d'ici trois ans ».

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

« Le stockage de l'énergie change la donne en contribuant à la transition du Canada vers une économie à faible émission de carbone et en faisant de l'Ontario un leader mondial de l'innovation dans le domaine des technologies propres. Nous sommes ravis de travailler avec des partenaires de premier plan afin d'améliorer l'efficacité du réseau à l'échelle. Cela permettra aux contribuables de réaliser des économies significatives. Nous croyons qu'Oneida est le premier de nombreux projets de stockage prometteurs à l'horizon de notre pays ».

Annette Verschuren, présidente-directrice générale et fondatrice, NRStor

« Le projet Oneida Energy Storage a le potentiel de contribuer de façon importante à notre mission, qui est l'atteinte de l'autosuffisance économique pour la population de Six Nations ».

Mark Hill, Chef élu des Six Nations de la rivière Grand

« Nous sommes ravis de nous associer à NRStor pour développer le stockage de l'énergie comme moyen de réaliser des économies d'énergie tout en fournissant une énergie propre fiable à nos communautés et à nos entreprises ».

Matt Jamieson, président et chef de la direction, Six Nations of the Grand River Development Corporation

« Les projets d'énergie renouvelable menés en partenariat avec les communautés autochtones, comme le projet Oneida Energy Storage qui comprend comme partenaires la Banque de l'infrastructure du Canada, Six Nations of the Grand River Development Corporation et NRStor Inc., sont un excellent exemple de la façon dont notre économie va croître et dont les investissements tournés vers l'avenir peuvent aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs économiques et environnementaux. Les investisseurs, ici au Canada et dans le monde entier, cherchent à s'implanter et à créer des emplois dans des endroits qui innovent de cette manière et qui peuvent les aider à réduire leurs émissions de carbone tout en augmentant leur compétitivité ».

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'Ontario est dans une position unique pour profiter des solutions de stockage de l'énergie et je félicite aujourd'hui Six Nations of the Grand River Development Corporation, NRStor et la Banque de l'infrastructure du Canada de franchir cette étape de projet importante ».

Greg Rickford, ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, ministre des Affaires autochtones

Faits en bref

Lorsqu'il sera opérationnel, Oneida Energy Storage sera le plus grand projet de ce type au Canada et l'une des plus grandes installations de stockage d'énergie par batterie au monde.

L'Ontario possède d'abondantes ressources énergétiques. Oneida Energy Storage fournirait de l'électricité propre et fiable au réseau provincial en optimisant l'utilisation des actifs existants et en réduisant l'inefficacité et les pertes.

La BIC a le mandat d'investir 35 milliards de dollars et d'attirer des investissements privés dans de nouveaux projets d'infrastructure qui génèrent des revenus.

