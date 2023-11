TORONTO, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Ehren Cory, PDG, Banque de l'infrastructure du Canada (BIC), a fait la déclaration suivante en réponse à la création de la Banque de l'infrastructure de l'Ontario annoncée aujourd'hui dans l'Énoncé économique de l'automne du gouvernement du l'Ontario :

« L'annonce d'aujourd'hui selon laquelle le gouvernement de l'Ontario créera une Banque de l'infrastructure de l'Ontario (BIO) constitue une mesure positive pour la construction de plus d'infrastructures dans la province. L'Ontario n'est pas seul; Il existe un nombre croissant d'organisations similaires à des banques d'infrastructure dans le monde qui se concentrent sur la création de partenariats novateurs entre organisations publiques et privées dans le but d'accélérer les infrastructures d'intérêt public.

La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) est heureuse d'avoir consulté le ministère des Finances de l'Ontario et l'Office ontarien de financement sur notre approche visant à accélérer le développement des infrastructures au Canada. Avec plus de 48 investissements à l'échelle nationale, dont plus de 25 en Ontario, allant de la plus grande installation de stockage d'énergie du Canada et du premier petit réacteur modulaire, à la rénovation énergétique des bâtiments et aux autobus à zéro émission, nous estimons qu'il existe de nombreuses possibilités de partenariat avec la BIO qui vient d'être créée. Notre modèle garantit une bonne valeur pour les contribuables canadiens et permet de réaliser des projets d'un bout à l'autre du pays. Nous nous réjouissons de travailler ensemble pour construire davantage d'infrastructures nécessaires pour faire avancer l'Ontario. »

La BIC investit dans des infrastructures qui auront un impact positif sur la vie de la population canadienne et la vigueur à long terme de notre économie. La BIC investit dans cinq principaux secteurs : l'énergie propre, les infrastructures vertes, le commerce et le transport, le transport en commun et l'Internet haut début. La BIC investit également dans les infrastructures autochtones et a pour mandat de soutenir l'achat de participations en capital par les Autochtones dans des projets dans lesquels elle investit également. Nous recherchons des projets qui méritent d'être lancés, qui sont bloqués et qui ont besoin d'une solution de financement innovante pour avancer, à un coût réduit pour les contribuables. La BIC a pris 48 engagements d'investissement à travers le Canada, représentant 10 milliards de dollars au premier trimestre de l'exercice 2023-2024. Chaque investissement de la BIC est un prêt qui sera remboursé.

Faits saillants :

Parmi les plus de 25 investissements réalisés par la BIC en Ontario, qui représentent un total de 14 milliards de dollars de capitaux investis par la BIC et ses partenaires, figurent les suivants :

Secteur Investissements Transport en commun Autobus à zéro émission (AZE) dans la région de Durham, AZE dans la région de York, AZE dans la ville d'Ottawa, AZE dans la ville de Brampton Infrastructures vertes Dans le cadre de l'Initiative de rénovations énergétiques des bâtiments (IREB) : Université de Toronto, Toronto Western Hospital, Noventa, Modern Niagara, Kingsett, Enbridge Sustain-Blackstone, Dream Projets à l'échelle du Canada : IonicBlue et Johnson Controls, Ameresco, BMO, SOFIAC Recharge de véhicules électriques FLO Énergie propre Petit réacteur modulaire de Darlington, Oneida Energy Storage Markham District Energy, Énergie de quartier Enwave Internet haut debit Internet haut débit dans les régions rurales de l'Ontario Infrastructures autochtones Ajout à la réserve Netmizaaggamig Nishnaabeg

Ce que les partenaires disent à propos de la valeur de la Banque de l'infrastructure du Canada :

« La Banque de l'infrastructure du Canada a véritablement été le catalyseur ultime qui a permis de faire du projet (Oneida Energy Storage) une réalité. Il y avait un certain risque à faire quelque chose de nouveau et d'innovant. Lorsque vous présentez un projet qui n'a jamais été fait auparavant, à l'échelle à laquelle nous avons progressé, nous avons besoin d'aide et de penseurs novateurs pour travailler à nos côtés. La Banque de l'infrastructure du Canada a pris les devants et a fourni un financement dans un environnement qui ne nous aurait pas été accessible autrement. »

Matt Jamieson, président et chef de la direction, Six Nations of the Grand River Development Corporation

« La BIC est comme le plombier dont nous avons besoin pour désengorger les tuyaux et faire fonctionner la pompe afin que tout puisse bien circuler. »

Toby Heaps, président-directeur général et co-fondateur, Corporate Knights

« Je suis fier d'annoncer que la ville de Brampton et la Banque de l'infrastructure du Canada ont conclu la clôture financière de cet investissement de plusieurs millions de dollars dans le réseau de transport de Brampton. Alors que Brampton Transit achètera jusqu'à 450 autobus à zéro émission pour la ville de Brampton au cours des cinq prochaines années, notre partenariat ouvre la voie au transport durable au Canada. Brampton est une ville verte et, ensemble, nous réduirons notre empreinte carbone et améliorerons la qualité de vie de tous et toutes. »

Patrick Brown, maire, ville de Brampton

« Investir dans les infrastructures est essentiel à la prospérité économique à long terme du Canada, à notre qualité de vie, à la lutte contre les changements climatiques et à l'accroissement de l'inclusion sociale et économique. Les priorités d'investissement de la BIC s'alignent sur plusieurs priorités municipales clés, y compris l'eau potable, la connectivité à l'Internet haut débit, le transport en commun et les rénovations énergétiques. »

Carole Saab, présidente, Fédération canadienne des municipalités

SOURCE Canada Infrastructure Bank

Renseignements: Banque de l'infrastructure du Canada, [email protected]