La Banque de l'infrastructure du Canada, la Lulu Island Energy Company et Corix atteignent la clôture financière pour un investissement de près de 175 millions de dollars dans un projet énergétique de quartier

RICHMOND, BC, le 26 sept. 2022 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC), la Lulu Island Energy Company (LIEC) et Corix Infrastructure Inc. (Corix) ont atteint la clôture financière pour un projet d'agrandissement d'un système énergétique de quartier dans la Ville de Richmond, en Colombie-Britannique.

Aux termes de l'entente, la BIC fournira un financement de 175 millions de dollars pour le projet City Centre District Energy Utility de la LIEC. Il permettra l'expansion de la zone desservie à plus de 170 nouveaux sites de développement résidentiel et commercial à usages mixtes dans la région d'ici 2050, en utilisant de la chaleur à faible émission de carbone récupérée du réseau d'égouts régional de Gilbert Road.

Une fois les travaux achevés, le projet devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre d'un million de tonnes d'ici 2050 et multiplier par 10 la superficie raccordée au système énergétique de quartier pour qu'elle atteigne 50 millions de pied carrés.

La LIEC est une corporation municipale propriété de la Ville de Richmond, qui a été établie afin de mettre en place et d'exploiter des systèmes énergétiques de quartier dans la zone du centre-ville de Richmond, située dans la région métropolitaine de Vancouver, en Colombie-Britannique.

Le financement de la BIC permettra l'agrandissement du système énergétique de quartier, ce qui se traduira par des avantages économiques grâce à de nouveaux travaux de construction et fournira un réseau plus étendu d'énergie durable, réduisant ainsi les coûts d'exploitation des propriétaires immobiliers.

Corix apportera son expertise en gestion d'énergie de quartier et sera responsable de la conception, de la construction, du financement, de l'exploitation et de l'entretien du système du centre-ville. Corix est partenaire de LIEC depuis 2014 dans la réalisation du projet Oval Village District Energy Utility, dans le cadre d'une autre entente.

Les systèmes énergétiques de quartier s'appuient sur une technologie éprouvée pour créer un réseau de distribution d'énergie fiable, efficace et économique à long terme. Grâce à un système de tuyauterie souterraine, l'énergie stockée dans l'eau des centrales d'énergie est transportée vers les bâtiments, ce qui permet d'éviter la mise en place de systèmes de chauffage et de refroidissement distincts dans des bâtiments connectés.

Ce financement aidera la Ville de Richmond, chef de file primé en matière de réseaux énergétiques de quartier, à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés pour 2050 dans le cadre de son plan énergétique et de réduction des émissions des collectivités (PEEC), soit de réduire de 50 % les émissions de GES de la collectivité d'ici 2030 et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le projet contribue également à l'objectif de fournir aux clients des services énergétiques à faible émission de carbone dont les coûts sont compétitifs par rapport à ceux des systèmes de chauffage et de refroidissement traditionnels.

Nous sommes fiers d'investir 175 millions de dollars pour contribuer à la création d'un réseau d'énergie verte qui bénéficiera aux entreprises, aux institutions et aux résidents de la Ville de Richmond pour les générations à venir. Notre investissement aidera Richmond à atteindre ses ambitieux objectifs en matière de changements climatiques et à créer des retombées économiques dans l'une des plus grandes villes de la Colombie-Britannique.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'Infrastructure du Canada

Les avantages de cette expansion seront énormes non seulement pour les résidents et les entreprises raccordés au système énergétique, mais aussi pour l'ensemble de la collectivité, car on estime qu'elle réduira les émissions de gaz à effet de serre d'environ un million de tonnes, une fois terminée. L'énergie de quartier représente un élément essentiel à l'atteinte des objectifs de la collectivité de Richmond en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre à court et à long terme et à la fourniture d'une énergie efficace, durable et écologique à la communauté.

Malcolm Brodie, maire de la Ville de Richmond

Nous sommes très heureux de tirer parti du succès du projet Oval Village District Energy Utility et de notre partenariat avec la Lulu Island Energy Company, qui remonte à plus d'une décennie. La clôture du projet City Center District Energy Utility constitue une réalisation majeure car elle démontre comment les partenariats public-privé peuvent servir d'outil efficace pour tirer avantage des stratégies de financement et de transformation en vue de fournir des infrastructures abordables et à faible émission de carbone aux consommateurs.

Lisa Sparrow, présidente-directrice générale, Corix Group of Companies

Le projet devrait contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 34 000 tonnes par année en moyenne, par rapport aux systèmes de chauffage et de refroidissement traditionnels utilisés aujourd'hui.

L'énergie de quartier constitue l'un des éléments de la stratégie de lutte contre les changements climatiques de la Ville de Richmond dans le cadre de son plan énergétique et de réduction des émissions des collectivités (PEEC).

dans le cadre de son plan énergétique et de réduction des émissions des collectivités (PEEC). Corix est un important fournisseur de solutions d'infrastructures énergétiques durables au Canada et aux États-Unis.

et aux États-Unis. La BIC cherche à investir jusqu'à 5 milliards de dollars dans des projets d'énergie propre qui sont dans l'intérêt public et qui soutiennent la croissance économique durable du Canada .

cherche à investir jusqu'à 5 milliards de dollars dans des projets d'énergie propre qui sont dans l'intérêt public et qui soutiennent la croissance économique durable du . Tous les investissements de la BIC sont assujettis à l'approbation de son conseil d'administration.

