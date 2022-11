Une technologie fiable et économique pour aider le Canada à atteindre ses objectifs en matière de changements climatiques

MARKHAM, ON, le 25 nov. 2022 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC), Markham District Energy Inc. (MDE) et la Banque CIBC ont annoncé la clôture financière d'un investissement à grande échelle visant l'expansion de projets d'énergie propre dans la ville de Markham. En vertu de l'entente, la BIC et la Banque CIBC investissent chacune 135 millions de dollars. Le financement soutient les plans d'expansion de MDE visant à servir de nouveaux clients dans les centres urbains en croissance rapide de la Ville tout en accélérant l'objectif de MDE d'atteindre la carboneutralité.

Exerçant ses activités depuis 2000, MDE est un service public d'énergie thermique appartenant à la ville de Markham. En tant que service public d'énergie de quartier affichant la croissance la plus rapide au Canada, la société dessert actuellement 13 millions de pieds carrés et 230 bâtiments. Les investissements aideront MED à élargir sa zone de service, assurant ainsi le raccordement d'un plus grand nombre d'immeubles à ses systèmes énergétiques de quartier à faibles émissions de carbone. En évitant le recours à des systèmes de chauffage et de refroidissement séparés et en fournissant des technologies de remplacement de combustibles à l'échelle communautaire, la nouvelle infrastructure devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 33 700 tonnes par année.

La BIC a collaboré avec MDE pour attirer des capitaux privés de la Banque CIBC afin d'étendre ses systèmes énergétiques de quartier à faibles émissions de carbone pour les complexes résidentiels, les entreprises commerciales et les institutions. Par conséquent, MDE mettra en œuvre son plan de croissance sur 10 ans, qui comprend de nouvelles installations de production d'énergie à haute efficacité, l'élargissement du réseau de distribution thermique et des investissements dans d'importants projets de remplacement de combustibles à faible teneur en carbone, y compris le plus grand projet de récupération d'énergie des eaux usées au Canada.

Les systèmes énergétiques de quartier s'appuient sur une technologie éprouvée pour créer un réseau de distribution d'énergie fiable, efficace et rentable à long terme. Grâce à un système de conduites souterraines, l'énergie est fournie aux bâtiments sous forme d'eau chaude et d'eau réfrigérée pour chauffer et refroidir l'espace de l'immeuble. Les bâtiments constituent la principale source d'émissions de gaz à effet de serre dans les centres urbains. Chaque bâtiment connecté au système énergétique de quartier devient « prêt pour une consommation énergétique nette zéro » car MDE améliore continuellement sa performance carbone tout en se rapprochant de l'objectif de la carboneutralité.

Le partenariat contribuera à la réalisation des objectifs de la ville de Markham en matière de changements climatiques visant à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, et s'harmonise avec l'ambition de la Banque CIBC de parvenir à des activités d'exploitation et de financement nettes zéro d'ici 2050.

« Dans le cadre de notre mandat, nous nous concentrons sur l'avancement des projets d'énergie propre à travers le Canada. Notre investissement de 135 millions de dollars aidera MDE à étendre ses activités, ce qui profitera aux résidents et aux propriétaires d'entreprise de la ville de Markham. Le système énergétique de quartier amélioré réduira les émissions de GES et créera des retombées économiques. La collaboration de la BIC avec la Banque CIBC permet à MDE d'accélérer et d'agrandir la zone de service de son réseau d'énergie durable au cours des 10 prochaines années. »

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

« Cet investissement stratégique de la BIC est un catalyseur important pour soutenir les plans d'expansion de Markham District Energy et accélérer des projets spécifiques afin de réduire notre empreinte carbone maintenant et progresser sur la voie de la carboneutralité d'ici 2050. Nous sommes très heureux que la Banque CIBC ait répondu à notre recherche d'un partenaire financier, ce qui nous permet de fournir une énergie de quartier efficace, fiable et à faibles émissions de carbone à tous les nouveaux clients dans nos centres urbains en croissance. »

Bruce Ander, président et chef de la direction, Markham District Energy

« La Banque CIBC est fière de s'associer à la Banque de l'infrastructure du Canada et à Markham District Energy, contribuant ainsi à l'expansion des projets d'énergie propre dans la ville de Markham, tout en travaillant ensemble à la réalisation de nos ambitions en matière de durabilité. »

Lisa Raitt, vice-présidente des Services bancaires d'investissement internationaux, CIBC

« Notre gouvernement fait croître une économie durable, protège l'environnement et crée des emplois en même temps. Grâce à cet investissement de la Banque de l'infrastructure du Canada, la population de Markham bénéficiera d'une énergie propre et fiable tout en contribuant à l'atteinte de nos objectifs en matière d'émissions nettes zéro. »

L'honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, des Petites entreprises et du Développement économique, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La ville de Markham est un chef de file reconnu en matière de durabilité dans le secteur municipal au Canada et elle met continuellement en œuvre de nombreuses initiatives novatrices de réduction des émissions de carbone. Notre engagement envers l'énergie de quartier dans nos centres urbains en croissance est un élément stratégique clé pour atteindre notre objectif de carboneutralité d'ici 2050 tout en produisant des retombées économiques pour notre ville. Notre service public d'énergie de quartier primé sera en mesure d'atteindre ses objectifs de croissance et de faibles émissions de carbone grâce à cet important investissement de la Banque de l'infrastructure du Canada et de la Banque CIBC. Il s'agit d'un excellent exemple de la collaboration entre le secteur municipal et ses partenaires des secteurs public et privé visant à offrir des avantages environnementaux et économiques aux Canadiens. »

Frank Scarpitti, maire de Markham

Faits en bref :

Les projets devraient contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 33 700 tonnes par année.

L'investissement fait partie du secteur prioritaire de l'énergie propre de 5 milliards de dollars de la BIC .

. À ce jour, la BIC a investi environ 1 milliard de dollars dans des projets d'énergie de quartier qui permettront à un plus grand nombre d'entreprises, d'institutions et de résidents d'accéder à des solutions d'énergie propre.

a investi environ 1 milliard de dollars dans des projets d'énergie de quartier qui permettront à un plus grand nombre d'entreprises, d'institutions et de résidents d'accéder à des solutions d'énergie propre. L'investissement de la BIC a permis de gérer le risque commercial et d'attirer des capitaux privés, permettant ainsi au projet de progresser à plus grande échelle.

a permis de gérer le risque commercial et d'attirer des capitaux privés, permettant ainsi au projet de progresser à plus grande échelle. Markham District Energy et la ville de Markham prévoient atteindre la carboneutralité d'ici 2050, ce qui cadre avec l'ambition de la CIBC de parvenir à des activités d'exploitation et de financement nettes zéro d'ici 2050.

prévoient atteindre la carboneutralité d'ici 2050, ce qui cadre avec l'ambition de la CIBC de parvenir à des activités d'exploitation et de financement nettes zéro d'ici 2050. Tous les investissements de la BIC sont assujettis à l'approbation de son conseil d'administration.

