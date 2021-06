La Banque de l'infrastructure du Canada investit jusqu'à 30 millions de dollars dans son premier projet d'autobus scolaires à zéro émission

L'investissement en Colombie-Britannique favorise l'achat de 280 autobus scolaires durables

TORONTO, le 23 juin 2021 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et l'Association of School Transportation Services of British Columbia (ASTSBC) ont finalisé une entente qui prévoit que la BIC fournira jusqu'à 30 millions de dollars pour l'achat d'environ 280 autobus scolaires à zéro émission (AZE).

Les autobus scolaires à zéro émission sont plus respectueux de l'environnement et plus rentables que les autobus diesel traditionnels. Ils permettront à la prochaine génération d'élèves de se rendre à l'école de manière durable et sûre.

Le financement de la BIC fonctionnera en conjonction avec les fonds fournis par le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation à faible émission de carbone du gouvernement provincial. Tous les fonds seront disponibles pour que les membres de l'ASTSBC puissent se procurer les AZE pendant le prochain programme d'achat d'autobus scolaires de 2021.

Les AZE devraient nécessiter des coûts d'entretien et de ravitaillement inférieurs à ceux des véhicules qui émettent des gaz à effet de serre (GES). Un autobus scolaire électrique à zéro émission permet d'économiser environ 17 tonnes de GES par an par rapport à un autobus scolaire diesel et aide les propriétaires à réduire leur empreinte carbone.

L'électrification des autobus scolaires joue un rôle essentiel pour aider la Colombie-Britannique à atteindre son objectif de réduire les GES de 40 % d'ici 2030. Les opérateurs d'autobus seront responsables de l'approvisionnement, des infrastructures de recharge et de l'entretien des véhicules.

L'investissement de la BIC est une autre étape importante vers la réalisation de l'objectif du gouvernement du Canada de se doter de 5 000 AZE.

Le prêt de la BIC couvrira les coûts d'investissement initiaux plus élevés des AZE par rapport aux autobus diesel. Cela permettra d'accélérer l'électrification du parc d'autobus scolaires. On estime que les économies seront considérables. En effet, les coûts d'exploitation du cycle de vie des autobus à zéro émission pourraient être inférieurs de 35 pour cent à ceux des autobus à moteur diesel.

Pour ce projet, l'atteinte de la clôture financière signifie que toutes les étapes contractuelles ont été franchies pour permettre aux membres de l'ASTSBC d'accéder au financement de la BIC. Grâce au soutien de la BIC et du gouvernement provincial, les membres de l'ASTSBC pourront se procurer environ 280 AZE électriques et l'infrastructure de recharge connexe au cours des cinq prochaines années.

Je suis fier que la Banque de l'infrastructure du Canada s'associe à l'ASTSBC pour offrir aux élèves, parents et éducateurs de la Colombie-Britannique de nouveaux autobus scolaires plus propres et plus écologiques. La modernisation des parcs d'autobus scolaires favorise des communautés plus saines en réduisant considérablement les polluants atmosphériques. Voilà un autre exemple de la façon dont la BIC investit dans des projets qui améliorent la qualité de vie des Canadiens et des Canadiennes.

Ehren Cory, président-directeur général de la Banque de l'infrastructure du Canada

Un air plus pur, des rues plus calmes et une planète sûre pour nos enfants, voilà notre objectif. En partenariat avec l'Association of School Transportation Services of British Columbia, la Banque de l'infrastructure du Canada contribuera à l'achat de jusqu'à 280 autobus scolaires à zéro émission. Cela permettra aux enfants de la province de se rendre à l'école de façon plus écologique. Le Canada est un chef de file mondial dans la fabrication d'autobus électriques. L'investissement dans de nouveaux autobus à zéro émission créera des emplois de qualité et stimulera l'économie. Cela fait partie de l'engagement du gouvernement de permettre l'achat de 5 000 autobus à zéro émission à l'échelle du pays, de lutter contre les changements climatiques et de bâtir des collectivités plus inclusives.

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

L'Association of School Transportation Services of British Columbia s'efforce de réduire les émissions de nos parcs de véhicules et d'offrir un transport propre et sûr aux écoliers qui nous sont confiés. En nous associant à la BIC, nous prenons les devants en matière d'approvisionnement en véhicules sécuritaires et sans émissions essentiels au transport des enfants d'aujourd'hui et de demain.

Frank Marasco, gestionnaire d'association, Association of School Transportation Services of British Columbia

Permettre aux élèves de se rendre à l'école d'une manière plus propre, plus silencieuse et plus efficace sur le plan énergétique est une priorité majeure pour notre gouvernement, et nous sommes heureux de compter plus de partenaires à nos côtés. Avec 18 autobus scolaires électriques déjà en circulation dans notre province et d'autres à venir, nous permettons aux districts scolaires de faire des économies tout en mettant les générations futures sur la voie d'un avenir énergétique propre.

Jennifer Whiteside, ministre de l'Éducation de Colombie-Britannique

Nous travaillons avec nos partenaires fédéraux pour créer un environnement plus propre pour les élèves et mettre les générations futures sur la voie d'un avenir énergétique propre. Non seulement les autobus scolaires à zéro émission aident les communautés à réduire la pollution, mais ils coûtent également moins cher à exploiter sur le long terme.

Bruce Ralston, ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation à faible émission de carbone

La Colombie-Britannique figure parmi les chefs de file au Canada pour l'adoption de véhicules à zéro émission. L'électrification des parcs d'autobus scolaires est la prochaine étape logique alors que nous réduisons les émissions polluantes des transports et luttons contre les changements climatiques. Offrir à nos enfants des trajets plus propres et plus silencieux vers l'école est une autre victoire pour l'environnement.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre d'Environnement et Changement climatique

L'initiative des autobus à zéro émission de 1,5 milliard de dollars de la BIC aide les agences de transport et les exploitants d'autobus scolaires à moderniser leur parc automobile en les équipant de véhicules écologiques.

aide les agences de transport et les exploitants d'autobus scolaires à moderniser leur parc automobile en les équipant de véhicules écologiques. La BIC cherche à investir jusqu'à 5 milliards de dollars CA dans des projets de transport en commun qui sont dans l'intérêt public et soutiennent la croissance économique durable du Canada.

cherche à investir jusqu'à 5 milliards de dollars CA dans des projets de transport en commun qui sont dans l'intérêt public et soutiennent la croissance économique durable du Canada. Les investissements de la BIC sont soumis à une revue diligente et à l'approbation de son conseil d'administration.

www.cib-bic.ca

www.astsbc.org

