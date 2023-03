La Banque de l'infrastructure du Canada investit 27,3 millions de dollars dans une installation de traitement des eaux usées appartenant à des Autochtones près de Saskatoon

L'investissement stimulera la croissance économique de la Première Nation d'English River

Available in English

SASKATOON, SK, le 15 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et la Première Nation d'English River (PNER), par l'intermédiaire de sa filiale de développement économique Des Nedhe Group, ont annoncé la clôture financière d'une entente de financement de 27,3 millions de dollars. La BIC accorde le prêt pour une nouvelle installation de traitement des eaux usées et une infrastructure essentielle dans la réserve urbaine de Grasswoods de la PNER, près de Saskatoon. La nouvelle installation permettra à la réserve urbaine de Grasswoods de disposer de l'infrastructure nécessaire à la croissance à long terme de la communauté.

Construction de l'installation de traitement des eaux de la réserve urbaine de Grasswoods. (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank) Grasswoods (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank)

Une fois l'infrastructure de traitement des eaux usées achevée en 2024, l'installation favorisera la transition vers l'abandon des systèmes d'eaux usées septiques, en réduisant les impacts environnementaux et en soutenant une croissance durable. Sa capacité supplémentaire permettra également à Des Nedhe Group de fournir des services de traitement des eaux usées à la municipalité rurale voisine de Corman Park, ainsi que des occasions d'emploi et de formation pour les membres des communautés des Premières Nations.

Des Nedhe Group développe actuellement la réserve urbaine de Grasswoods de 135 acres de la PNER, ce qui permettra à la communauté de louer les terres convoitées à des partenaires commerciaux.

En profitant de l'Initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones, la PNER peut accéder à un capital abordable pour accélérer le développement de sa communauté et préparer son avenir. La PNER, par le biais de Des Nedhe Group, sera propriétaire et exploitant de l'installation, tandis que les activités d'exploitation initiales et la formation seront dirigées par la Saskatchewan Water Corporation (SaskWater).

Citations :

La BIC est fière de s'associer à la Première Nation English River et Des Nedhe Group pour investir dans les infrastructures essentielles de la réserve urbaine de Grasswoods. Notre investissement de 27,3 millions de dollars permettra d'accélérer la construction d'une nouvelle installation de traitement des eaux usées, ce qui donnera à la communauté la certitude dont elle a besoin pour planifier son développement futur. Dans le cadre de notre mandat, la BIC s'est engagée à collaborer avec les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits pour contribuer à la mise en place d'infrastructures inclusives et durables qui profiteront aux générations futures.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Ce partenariat unique avec la Première Nation d'English River, Des Nedhe Group, la municipalité rurale de Corman Park et la Saskatchewan Water Corporation, rendu possible par le financement de la BIC, marque une étape importante vers la réconciliation économique. Nous sommes heureux de pouvoir faire progresser le développement économique pendant les années à venir.

Jenny Campbell, vice-cheffe de la Première Nation d'English River

Des entreprises innovatrices comme celle que nous créons entre le Groupe Des Nedhe, la Première Nation d'English River et nos partenaires ont le pouvoir non seulement de générer des revenus à court terme, mais surtout de soutenir l'autodétermination à long terme de la communauté. Dans la réserve urbaine de Grasswoods, nous sommes à l'avant-garde en matière de technologies environnementales progressistes et nous créons un avenir durable où la réussite économique et la gestion de l'environnement vont de pair.

Sean Willy, président et chef de la direction, Des Nedhe Group

Les investissements dans les infrastructures essentielles, comme les installations modernes de traitement des eaux usées, sont indispensables pour bâtir des communautés fortes et saines. Grâce au prêt de la BIC et au soutien de la Saskatchewan Water Corporation en matière de formation opérationnelle, la Première Nation d'English River aura la capacité d'agrandir la réserve urbaine de Grasswoods afin d'accueillir une population croissante et de multiplier les possibilités économiques.

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref :

La BIC s'est engagée à investir 35 milliards de dollars à long terme dans l'ensemble de ses secteurs prioritaires, avec pour objectif d'investir au moins 1 milliard de dollars en partenariat avec les peuples autochtones et pour leur bénéfice.

s'est engagée à investir 35 milliards de dollars à long terme dans l'ensemble de ses secteurs prioritaires, avec pour objectif d'investir au moins 1 milliard de dollars en partenariat avec les peuples autochtones et pour leur bénéfice. Dans le cadre de l'Initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones, la BIC investit dans des projets communautaires qui fournissent un service ou un avantage direct à une ou plusieurs communautés autochtones afin de combler le déficit d'infrastructure.

investit dans des projets communautaires qui fournissent un service ou un avantage direct à une ou plusieurs communautés autochtones afin de combler le déficit d'infrastructure. Ce projet représente le deuxième investissement de la BIC dans des installations de traitement des eaux usées autochtones.

dans des installations de traitement des eaux usées autochtones. L'infrastructure essentielle et l'aménagement du site dans la réserve de la PNER devraient être achevés d'ici trois ans.

Tous les investissements de la BIC sont assujettis à l'approbation de son conseil d'administration.

Pour en savoir plus :

Banque de l'infrastructure du Canada

https://erfn.net/

https://desnedhe.com/

SOURCE Canada Infrastructure Bank

Renseignements: Communications avec les médias : Banque de l'infrastructure du Canada, [email protected]