La Banque de l'infrastructure du Canada investit 2 milliards de dollars dans l'expansion du service de transport GO

Le rôle de la BIC dans l'expansion du réseau GO est celui de partenaire en financement et de conseiller auprès de Metrolinx et d'Infrastructure Ontario. Infrastructure Ontario et Metrolinx sont les copromoteurs du projet et ont la responsabilité de mener un appel d'offres concurrentiel, y compris d'annoncer le soumissionnaire retenu.

Le financement de la BIC sera offert sous la forme d'une solution de financement de la dette normalisée à tous les soumissionnaires pendant la période de demandes de propositions. La BIC finalisera une convention de crédit avec le soumissionnaire retenu par Infrastructure Ontario et Metrolinx au moment de la clôture financière.

Faits en bref :

La BIC a été créée par le gouvernement du Canada pour réaliser des investissements stratégiques de 35 milliards de dollars afin d'attirer des investissements du secteur privé dans des projets d'infrastructure d'intérêt public générant des revenus. Les partenariats et les investissements de la BIC permettront à des projets d'infrastructure partout au Canada d'aller de l'avant.

Citations :

La BIC est fière de prendre part à un projet transformateur qui améliorera de façon remarquable la qualité de vie des usagers. Nous sommes heureux de nous associer à Metrolinx et Infrastructure Ontario. La BIC se réjouit à l'idée de faire collaborer les secteurs public et privé de manière novatrice. Notre investissement permettra va améliorer le transport en commun, réduire les émissions de gaz à effet de serre et générer des débouchés économiques pour les Canadiens.

Pierre Lavallée, président et chef de la direction de la Banque de l'infrastructure du Canada



Le projet d'expansion du réseau GO est une initiative extraordinaire, et l'investissement de la Banque de l'infrastructure du Canada nous aidera à transformer la région afin de procurer des avantages à long terme à nos clients. Nous avons l'occasion de tirer parti du financement à faible coût de la BIC, et j'espère qu'il s'agit du premier de nombreux partenariats d'investissement avec la BIC.

Phil Verster, président et chef de la direction de Metrolinx



Ce projet sera le plus vaste projet d'infrastructure au Canada. Ce partenariat réduira le coût global du projet tout en continuant de protéger les contribuables.

Ehren Cory, président et chef de la direction d'Infrastructure Ontario



Pour en savoir plus :

Banque de l'infrastructure du Canada : document d'information

La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) est une société d'État qui a pour mandat d'investir jusqu'à 35 milliards de dollars dans de nouvelles infrastructures générant des revenus aux côtés d'investisseurs privés et institutionnels. Elle fournit aussi des services-conseils aux promoteurs de projets potentiels. En misant sur le savoir-faire et les capitaux du secteur privé, nous contribuons à offrir de nouvelles infrastructures aux Canadiens.

La BIC travaille en étroite collaboration avec les gouvernements provinciaux, territoriaux, municipaux et autochtones ainsi qu'avec le gouvernement du Canada pour mettre en œuvre leurs priorités en matière d'infrastructure, le tout, de concert avec le secteur privé.

Nos secteurs prioritaires en matière d'investissement sont le transport en commun, le commerce et le transport, les infrastructures vertes ainsi que l'Internet haut débit.

Nous investissons dans des infrastructures qui sont d'intérêt public. Les projets dans lesquels nous prenons part doivent être bancables, c'est-à-dire qu'ils doivent satisfaire aux principes commerciaux de diligence raisonnable, comprendre des investissements du secteur privé et générer des recettes.

Chaque investissement est personnalisé et structuré de manière à garantir l'optimisation des fonds publics et à faire en sorte que les risques, les gratifications et les coûts soient partagés le plus équitablement possible entre les parties.

La BIC est une réponse novatrice au défi de financement de projets d'infrastructure par les gouvernements. La BIC, qui constitue une solution entièrement canadienne a été créée pour transformer la façon dont les projets d'infrastructure sont planifiés, financés et livrés. Elle vise à attirer les capitaux nécessaires à la réalisation de nouveaux projets qui profiteront à l'ensemble des Canadiens.

Expansion du corridor ferroviaire du réseau GO

La BIC investit jusqu'à 2 milliards de dollars relativement au projet d'expansion du corridor ferroviaire du réseau GO en Ontario. La BIC est fière de conclure un partenariat avec Metrolinx et Infrastructure Ontario et d'ainsi prendre part à un projet transformateur qui va améliorer la qualité de vie des usagers de la région du Grand Toronto et de Hamilton. Ces derniers vont pouvoir se déplacer plus rapidement et plus confortablement quand ils se rendent au travail ou lorsqu'ils rentrent à la maison.

Metrolinx et Infrastructure Ontario sont les copromoteurs du projet et ont la responsabilité de mener un appel d'offres concurrentiel, de choisir le soumissionnaire retenu et de livrer le projet.

Cet investissement cadre avec les mandats des gouvernements fédéral et provincial visant à améliorer le transport en commun, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à créer des occasions sur le plan économique et à élaborer de nouvelles façons de s'attaquer au déficit en matière d'infrastructure.

Cet investissement de la BIC dans le projet d'expansion du réseau GO de la région du Grand Toronto et de Hamilton fait suite à une autre injection massive de capitaux dans le transport en commun. Récemment, la BIC a investi près de 1,3 milliards de dollars dans le Réseau express métropolitain de Montréal. Ces deux investissements totalisent près de 3,3 milliards de dollars que la BIC investit dans le but d'améliorer de façon remarquable la mobilité des Canadiens.

