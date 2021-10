Selon les modalités de l'accord, la BIC investira jusqu'à 19,3 millions de dollars en créances de rang inférieur et Vancity Community Investment Bank investira 15,3 millions de dollars en créances de premier rang.

Parmi les partenaires qui participent à l'investissement figurent Noventa et Enbridge Gas et l'University Health Network fera une contribution sous forme de capitaux.

Le gouvernement du Canada accorde une subvention dans le cadre du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone d'Environnement et Changement climatique Canada.

Le projet de rénovations énergétiques utilisera le système Huber ThermWin ® et Noventa IP pour transférer l'énergie thermique vers et depuis les eaux usées circulant dans le réseau des égouts de Toronto afin de fournir à l'hôpital un système de chauffage et de refroidissement à faibles émissions de carbone.

En conséquence, l'utilisation du gaz naturel et la consommation d'eau de l'hôpital seront considérablement réduites. Au cours des 30 prochaines années, l'hôpital verra une réduction cumulative des émissions de gaz à effet de serre de plus de 250 000 tonnes.

Il s'agit du premier projet dans le cadre de l'Initiative de rénovations énergétiques publiques de la BIC. Cette initiative vise à réaliser d'importantes économies d'énergie dans les infrastructures détenues et/ou gérées par le secteur public.

Les activités de construction ont commencé au Toronto Western Hospital au début du mois.

Citations :

Nous sommes fiers de nous associer à l'University Health Network et à des partenaires du secteur privé pour notre premier investissement dans les rénovations énergétiques publiques. Le projet réduira considérablement les émissions de GES à l'hôpital tout en aidant l'University Health Network à respecter ses engagements en matière de lutte contre les changements climatiques. Nous sommes impatients de travailler avec davantage de propriétaires d'actifs du secteur public et du secteur privé pour investir dans de nouveaux projets de rénovations énergétiques qui prennent en compte la durabilité à long terme et la lutte contre les changements climatiques.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

À l'UHN, nous savons que les changements climatiques sont une menace majeure pour la santé. Au cours des dix dernières années, notre équipe Énergie et environnement a réalisé plus de 300 projets énergétiques qui ont déjà permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25 pour cent. Nous sommes ravis d'ajouter le système WET à la liste - ce que nous ne pourrions pas faire sans le soutien de partenaires incroyables, comme la BIC, Noventa Energy Partners, VCIB, Enbridge Gas, Environnement et Changement climatique Canada et la ville de Toronto.

Ron Swail, vice-président, Gestion des installations - Planification, réaménagement et opérations, University Health Network

Les institutions financières ont un rôle essentiel à jouer dans le financement de la transition vers un avenir à faibles émissions de carbone. Il faudra de nombreux outils pour atteindre la carboneutralité et la collaboration entre les secteurs public et privé sera cruciale. VCIB s'est engagée à la création d'un avenir propre et équitable pour nos collectivités et nous continuerons à soutenir les technologies innovantes qui créent des systèmes énergétiques propres et rentables.

Vince Gasparro, directeur général du développement des entreprises et du financement de l'énergie propre, Vancity Community Investment Bank

Nous sommes heureux d'avoir atteint la clôture financière de cet important projet d'énergie renouvelable qui démontrera la viabilité du transfert d'énergie des eaux usées comme système de chauffage et de refroidissement à faibles émissions de carbone. Cette étape importante n'aurait pas été possible sans le soutien de l'University Health Network et de la ville de Toronto, ainsi que de nos partenaires de projet, Enbridge Gas, la Banque de l'infrastructure du Canada et la Vancity Community Investment Bank.

Dennis Fotinos, président-directeur général, Noventa Energy Partners

Enbridge Gas se réjouit de participer au développement du plus grand système de récupération de chaleur des eaux usées au monde. Il s'agit d'une étape importante dans la protection de nos ressources naturelles ainsi que dans l'exploitation des « déchets » pour créer des solutions énergétiques propres. Nous nous sommes engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre par le biais de diverses initiatives, et ceci est un exemple de la façon dont nous investissons nos ressources pour contribuer davantage à la transition de l'Ontario vers un avenir plus vert.

Cynthia Hansen, présidente, Enbridge Gas

Faits en bref

Le Toronto Western Hospital est un centre universitaire des sciences de la santé qui compte 272 lits et qui se consacre à la prestation de soins exceptionnels aux patients. Il offre un large éventail de services allant des soins d'urgence à la chirurgie cérébrale de pointe.

VCIB, une filiale de Vancity Group, est la seule banque canadienne qui est axée sur le soutien des solutions environnementales nouvelles et existantes de moins de 50 millions de dollars.

La BIC investit 35 milliards de dollars dans de nouveaux projets d'infrastructure qui sont dans l'intérêt public, qui stimulent la croissance économique, connectent les collectivités et luttent contre les changements climatiques.

investit 35 milliards de dollars dans de nouveaux projets d'infrastructure qui sont dans l'intérêt public, qui stimulent la croissance économique, connectent les collectivités et luttent contre les changements climatiques. Les investissements de la BIC sont assujettis à l'approbation de son conseil d'administration.

Julie Desjardins, Banque de l'infrastructure du Canada, 514-963-3478; Larissa Cahute, University Health Network, 647-299-4779

