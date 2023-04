Réduction de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre de plus de 70 %

TORONTO, le 17 avril 2023 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et Noventa Energy Partners (Noventa) ont atteint la clôture financière d'un investissement pour des projets de rénovation énergétique durable.

Selon les termes de l'accord, la BIC s'est engagée à accorder un prêt de 100 M$ CA pour des travaux de modernisation des systèmes de chauffage et de refroidissement des bâtiments effectués par Noventa selon un modèle d'énergie en tant que service (« EaaS »). Un financement additionnel sera fourni au moyen de capitaux privés provenant de Ancala Partners (Ancala) par l'intermédiaire de Noventa.

Le modèle « EaaS » de Noventa aidera les exploitants d'immeubles à gérer les coûts d'investissement et de d'exploitation des améliorations. En moyenne, les solutions de Noventa réduisent de plus de 70 % les émissions de carbone liées au chauffage des bâtiments.

Les projets de rénovation énergétique s'appuieront sur les systèmes sur mesure Wastewater Energy TransferMC de Noventa (WETMC, systèmes de transfert d'énergie des eaux usées), basés sur la technologie HUBER ThermWinMD, qui exploitent l'énergie thermique des eaux usées pour fournir aux bâtiments un chauffage et un refroidissement à faibles émissions de carbone. Les solutions de Noventa réduisent également les émissions en utilisant plus efficacement l'électricité pour le refroidissement.

Cet investissement fait partie de l'Initiative de rénovations énergétiques des bâtiments de la BIC, qui fournit des investissements à long terme pour la rénovation énergétique afin de moderniser et d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments existants. Les bâtiments représentant actuellement 18 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada, la modernisation de ces actifs est essentielle pour atteindre les objectifs du Canada en matière de changements climatiques.

Ancala est un investisseur expérimenté dans les infrastructures essentielles et a investi plus de 700 M$ CA dans des entreprises d'énergie renouvelable. Outre Noventa, son portefeuille actuel comprend HS Orka, le plus grand producteur d'énergie privé d'Islande, Biogen, spécialiste du recyclage des déchets alimentaires, et Magnon Green Energy, entreprise spécialisée dans l'énergie de la biomasse.

Notre Initiative de rénovations énergétiques des bâtiments vise à apporter des améliorations concrètes à des immeubles dans tout le pays afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'aider le Canada à atteindre ses objectifs en matière de changements climatiques. Notre investissement de 100 M$ avec Noventa et Ancala permet de rendre les bâtiments plus écologiques et plus efficaces sur le plan énergétique, de soutenir le déploiement de technologies durables innovantes et de créer des emplois.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

L'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050 passe assurément par l'augmentation de l'efficacité énergétique de nos bâtiments. Par l'entremise de cet investissement de la Banque de l'Infrastructure du Canada, les exploitants d'immeubles seront en mesure d'accéder à un financement qui leur permettra d'accélérer la mise en place de mesures écoénergétiques.

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Cet engagement de financement de la part de la BIC, jumelé au soutien financier et aux ressources de notre actionnaire principal, Ancala, nous permettra de réaliser nos projets de transfert d'énergie des eaux usées (Wastewater Energy TransferMC) aux neuf (9) sites approuvés par le conseil municipal de Toronto l'an dernier. Une fois mis en service au cours des quatre prochaines années, ces projets permettront à nos clients de réduire considérablement leurs émissions de GES, leur consommation d'eau et leurs coûts énergétiques.

Dennis Fotinos, président et chef de la direction, Noventa Energy Partners

Dennis et son équipe chez Noventa sont particulièrement bien placés pour aider les propriétaires de bâtiments à fortement réduire leurs émissions de carbone et leurs coûts de chauffage tout en améliorant leurs rendements énergétiques. Aux côtés de la BIC, nous nous réjouissons de travailler avec l'équipe de Noventa pour contribuer à la croissance de l'entreprise en lui apportant notre capital et notre expertise. Nous cherchons activement à investir dans des spécialistes des énergies renouvelables comme Noventa et à les soutenir.

Lee Mellor, associé, Ancala Partners

Les premiers rapports de faisabilité de Noventa ont été élaborés pour plusieurs installations, notamment des hôpitaux, des universités et d'importants projets de réaménagement commercial partout en Ontario .

. Noventa détient les droits exclusifs de distribution de la technologie HUBER ThermWin au Canada .

. La BIC s'est engagée à investir plus de 1 milliard de dollars dans la rénovation énergétique de bâtiments.

s'est engagée à investir plus de 1 milliard de dollars dans la rénovation énergétique de bâtiments. La BIC cherche à investir 10 milliards de dollars dans les infrastructures vertes qui soutiennent les mesures de lutte contre les changements climatiques et la croissance économique durable.

cherche à investir 10 milliards de dollars dans les infrastructures vertes qui soutiennent les mesures de lutte contre les changements climatiques et la croissance économique durable. Tous les investissements de la BIC sont assujettis à l'approbation de son conseil d'administration.

