Oneida Energy Storage favorisera la croissance économique, créera des économies d'énergie et réduira les émissions de gaz à effet de serre en Ontario

TORONTO, le 19 mai 2021 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) investira jusqu'à 170 millions de dollars dans le projet Oneida Energy Storage d'un demi-milliard de dollars, dans le Sud-ouest de l'Ontario.

Selon les modalités de l'entente de principe sur l'investissement, Oneida Energy Storage LP, en collaboration avec des prêteurs du secteur privé, financera le solde du coût en capital du projet. Ce montant sera confirmé et annoncé cet été au moment de la clôture financière. La construction devrait commencer à l'automne 2021.

Le projet aidera l'Ontario à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 4,1 millions de tonnes, ce qui revient à retirer 40 000 voitures de la route chaque année. Cela permettra également à l'Ontario de mieux gérer la demande d'électricité en période de pointe et de répondre aux futurs besoins de fiabilité d'une manière plus durable.

Lorsqu'elle sera opérationnelle, l'installation de stockage d'énergie attirera et stockera la charge de base excédentaire existante et l'énergie renouvelable pendant les périodes creuses. Une énergie propre et fiable sera libérée dans le réseau de l'Ontario lorsque la demande d'énergie est à son maximum, ce qui réduira les émissions de gaz à effet de serre.

De plus, l'installation aidera à optimiser le secteur de l'électricité de l'Ontario. Pour ce faire, elle fournira d'importants services d'équilibrage du réseau et minimisera la réduction des énergies renouvelables.

Ce projet illustre la façon dont la BIC attire des capitaux du secteur privé en partenariat avec une entreprise canadienne de technologie propre et une communauté entrepreneuriale des Premières Nations.

Oneida Energy Storage LP, un partenariat entre NRStor Inc et Six Nations of the Grand River Development Corporation, offrira aux membres de la communauté des Six Nations des stages qui pourront déboucher sur des possibilités de formation et d'emploi.

Oneida Energy Storage LP sera responsable de la conception, de la construction, de l'exploitation et de l'entretien de l'installation de 250 mégawatts/1 000 mégawattheures.

Citations

La BIC est fière d'investir dans ce projet d'énergie propre de classe mondiale au côté du secteur privé. La BIC, NRStor Inc. et Six Nations of the Grand River Development Corporation montrent comment nous pouvons investir dans des infrastructures durables. Ainsi, nous agissons contre les changements climatiques, favorisons la sécurité énergétique pour les Ontariens et les Ontariennes et stimulons les occasions économiques au profit d'une communauté des Premières Nations. Tout le monde bénéficiera de ce projet d'infrastructure.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Le projet Oneida Energy Storage est une réalisation historique fondée sur le respect et un partenariat équitable avec les Six Nations de la rivière Grand. Il contribuera à protéger notre environnement et à réduire les coûts d'électricité pour les Ontariens et les Ontariennes. Il favorisera aussi la reprise économique et la croissance future de notre province et du Canada. Nous sommes ravis de travailler avec la Banque de l'infrastructure du Canada pour faire avancer ce projet alors que nous nous efforçons d'atteindre nos objectifs environnementaux, énergétiques et économiques communs.

Annette Verschuren, présidente-directrice générale et fondatrice, NRStor

Les Six Nations de la rivière Grand sont ravies de codévelopper le projet Oneida Energy Storage en collaboration avec le chef de file du secteur NRStor Inc. Ce projet innovant s'aligne avec les valeurs fondamentales de notre communauté de protection de la Terre mère et de préservation pour nos générations futures. Avec le soutien financier de la BIC, ce projet sera l'un des premiers de cette envergure à être codéveloppé par un partenaire autochtone et illustrera la manière dont les partenaires privés, publics et autochtones peuvent travailler ensemble pour trouver des solutions pertinentes.

Mark Hill, Chef élu des Six Nations de la rivière Grand

Six Nations of the Grand River Development Corporation (SNGRDC) se réjouit de jouer un rôle de premier plan dans l'avancement d'une solution énergétique qui libère de la valeur pour les consommateurs d'électricité, favorise la réduction des gaz à effet de serre et stimule notre économie locale. Le projet Oneida Energy Storage est un exemple des mesures progressives que prend SNGRDC pour rechercher des partenaires de haut calibre et établir de nouvelles relations qui reflètent les besoins et la valeur de notre communauté.

Matt Jamieson, président et chef de la direction, Six Nations of the Grand River Development Corporation

Le stockage des énergies renouvelables est essentiel à la mise en place d'une économie à faibles émissions de carbone et d'un avenir à émissions nettes nulles. Le projet Oneida Energy Storage, mené en collaboration avec la BIC, la Six Nations of the Grand River Development Corporation et NRStor Inc., est un excellent exemple de partenariat solide avec les peuples autochtones dans le cadre de l'un des plus grands projets de stockage par batterie en Amérique du Nord. Le projet permettra de créer des emplois, de réduire les coûts pour les contribuables, de lutter contre les changements climatiques et d'aider le Canada à devenir un chef de file de l'économie propre. Je suis ravie de voir cet important projet aller de l'avant.

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Je me réjouis que le projet Oneida Energy Storage nous permette de franchir une nouvelle étape clé grâce à l'investissement conjoint de la BIC et d'Oneida Energy Storage LP. Il s'agit d'un autre exemple important de ce que la collaboration entre les secteurs public et privé et le partenariat avec les Premières Nations peuvent accomplir. Félicitations à tous ceux et celles qui ont participé à ce projet.

L'honorable Greg Rickford, ministère de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines

Faits en bref

Ce projet est l'une des plus grandes installations de stockage d'énergie propre au monde.

Oneida Energy Storage fournira de l'électricité propre et fiable au réseau provincial en optimisant l'utilisation des actifs existants et en réduisant l'inefficacité et les déchets.

Le projet énergétique fait partie de l'initiative d'énergie propre de 2,5 milliards de dollars de la BIC et concorde avec son objectif d'investir au moins un milliard de dollars dans des projets en partenariat avec les peuples autochtones et au profit de ces derniers.

et concorde avec son objectif d'investir au moins un milliard de dollars dans des projets en partenariat avec les peuples autochtones et au profit de ces derniers. L'engagement d'investissement est soumis à la revue diligente finale et à l'approbation du conseil d'administration de la BIC .

. Scotia Capitaux Inc. agit à titre de conseiller financier de NRStor Inc. et de Six Nations of the Grand River Development Corporation.

Pour en savoir plus :

NRStor Incorporated (en anglais seulement)

Six Nations of the Grand River Development Corporation (en anglais seulement)

Banque de l'infrastructure du Canada

