Calgary entreprendra la modernisation de son réseau de transport en commun avec 259 autobus électriques, offrant ainsi une option de transport plus propre

CALGARY, AB, le 1er févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) a annoncé la clôture financière d'un partenariat avec la ville de Calgary (la ville). La BIC investira 165 millions de dollars pour l'achat par la ville de 259 autobus à zéro émission (AZE) d'ici 2027. Cet investissement offrira une option de transport plus propre aux résidents et aidera la ville à réduire son empreinte carbone.

La transition vers un parc d'AZE contribue à la réalisation des objectifs de réduction des émissions fixés par Calgary dans le cadre de sa stratégie climatique de 2022, qui vise à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le remplacement de 259 autobus diesel par des autobus électriques à batterie à zéro émission permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de plus de 10 000 tonnes chaque année. La ville sera propriétaire et exploitante des autobus écologiques, par l'intermédiaire de son unité commerciale Calgary Transit.

L'investissement de la BIC couvrira les coûts d'investissement initiaux plus élevés des AZE par rapport aux autobus diesel, ce qui contribuera à accélérer l'électrification du parc d'autobus de Calgary Transit. On estime que les économies financières seront substantielles, car les coûts de carburant et d'entretien d'un AZE pourraient être jusqu'à 50 % inférieurs à ceux d'un autobus diesel.

Les municipalités canadiennes continuent de prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques et la BIC est un partenaire clé pour augmenter de façon considérable l'accès au transport en commun durable. Cet investissement dans les AZE constitue une autre étape importante vers l'atteinte de l'objectif de 5 000 AZE du gouvernement du Canada.

Citations :

Nous sommes fiers de nous associer à la ville de Calgary pour faciliter l'accès à des transports en commun durables et modernes. En investissant 165 millions de dollars en vue de favoriser l'achat de 259 autobus à zéro émission, la BIC accélère le cheminement de Calgary vers la carboneutralité et permet aux générations futures de bénéficier de transports publics plus propres. Dans le cadre de notre mandat, nous nous associons aux propriétaires et aux fournisseurs de services de transport en commun de tout le pays pour offrir aux Canadiens et aux Canadiennes des déplacements plus propres et plus rapides.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Notre partenariat avec la Banque de l'infrastructure du Canada a été essentiel à la transition de notre parc d'autobus vers des véhicules à zéro émission beaucoup plus rapidement que nous n'aurions pu le faire par nous-mêmes. Il est important que les Calgariens sachent qu'en passant du diesel à l'électricité, les économies réalisées sur l'exploitation couvriront le coût du prêt. En ce qui concerne les changements climatiques, nous sommes déterminés à prendre des mesures audacieuses qui sont durables sur les plans économique et environnemental.

Jyoti Gondek, mairesse, Ville de Calgary

Le partenariat avec la Banque de l'infrastructure du Canada nous permet d'amorcer la transition de notre parc de véhicules de transport en commun du diesel aux carburants alternatifs. Cela nous aidera à réduire notre impact environnemental tout en continuant à fournir le service auquel les Calgariens s'attendent.

Sharon Fleming, directrice, Calgary Transit

Pour atteindre notre objectif de zéro émission nette d'ici 2050, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. La Ville de Calgary, appuyée par le prêt de la BIC, ouvre la voie à un avenir plus propre et plus durable pour ses résidents en offrant des options de transport en commun plus écologiques.

George Chahal, député de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bef :

L'initiative d'autobus à zéro émission de la BIC de 1,5 milliard de dollars aide les organismes de transport en commun et les exploitants d'autobus scolaires à faire la transition vers des véhicules modernes et écologiques.

1,5 milliard de dollars aide les organismes de transport en commun et les exploitants d'autobus scolaires à faire la transition vers des véhicules modernes et écologiques. La BIC cherche à investir jusqu'à 5 milliards de dollars dans des projets de transport en commun qui sont dans l'intérêt public et soutiennent la croissance économique durable du Canada .

. Tous les investissements de la BIC sont assujettis à l'approbation de son conseil d'administration.

Pour en savoir plus :

https://cib-bic.ca

SOURCE Canada Infrastructure Bank

Renseignements: Communications avec les médias : Banque de l'infrastructure du Canada, [email protected]