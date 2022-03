La Banque de l'infrastructure du Canada et Johnson Controls s'engagent à investir 125M$ pour décarboniser des bâtiments. Tweet this

Johnson Controls, un chef de file mondial des bâtiments intelligents, sains et durables, identifiera et gérera les projets de rénovations énergétiques en proposant un modèle de livraison unique, efficace et intégré verticalement, incluant l'investisseur et la société de services énergétiques. Les organisations participantes seront dotées de capitaux, d'expertise et de solutions pour réaliser des progrès tangibles répondant aux objectifs de décarbonisation.

De plus, les propriétaires de biens auront accès à OpenBlue Net Zero Advisor. Il s'agit d'un outil qui combine une suite de solutions connectées alimentées par l'IA pour assurer un suivi en temps réel des mesures de durabilité comme l'énergie, l'eau et les déchets et la communication de ces mesures.

Les projets de rénovations énergétiques durables rendront simultanément les installations plus intelligentes, plus sûres et plus saines pour les occupant(e)s, tout en préservant le capital pour l'investissement consacré aux priorités stratégiques fondamentales. Cette offre fournit également un outil important pour compenser l'augmentation du prix de nombreux carburants à base de carbone.

Au cours des cinq prochaines années, la collaboration entre la BIC et Johnson Controls devrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de plus de 48 000 tonnes par an. Cela entraînera une décarbonisation importante des bâtiments rénovés. De plus, les projets devraient créer plus de 900 emplois dans le secteur du commerce.

L'investissement devrait atteindre la clôture financière au cours de l'été 2022.

Citations :

Nous nous réjouissons de nous associer à Johnson Controls, l'une des plus grandes entreprises de services énergétiques au Canada. Ce partenariat permettra des projets de rénovations énergétiques à grande échelle qui seront réalisés sans investissement initial de la part des propriétaires d'immeubles. Il s'agit d'un autre investissement de la BIC qui concorde parfaitement avec notre secteur prioritaire des infrastructures vertes de 2 milliards de dollars et qui aura un impact important à long terme sur les infrastructures canadiennes.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Les investissements dans la modernisation des bâtiments sont essentiels pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et atteindre l'objectif du Canada d'être carboneutre d'ici 2050.

L'investissement de la BIC permettra à Johnson Controls de fournir aux organisations participantes l'expertise et les solutions dont elles ont besoin pour rendre leurs bâtiments plus durables, tout en créant des centaines d'emplois de qualité dans les corps de métiers spécialisés.

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Johnson Controls est fière d'étendre son investissement au Canada grâce à cette collaboration. En tant que chef de file mondial de la durabilité des bâtiments, nous considérons ce partenariat avec la Banque de l'infrastructure du Canada comme une initiative essentielle pour soutenir les progrès du Canada vers le respect de ses engagements en matière de réduction des émissions de carbone, et un renforcement de notre engagement envers un avenir plus vert.

Katie McGinty, Chef du développement durable et des relations extérieures, Johnson Controls

À propos de la BIC

La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) est un investisseur d'impact qui permet la construction de nouvelles infrastructures au profit des Canadiens et des Canadiennes. Alors qu'elle effectue des investissements d'un total de 35 milliards de dollars, la BIC se concentre sur cinq secteurs prioritaires : l'Internet haut débit, le transport en commun, l'énergie propre, les infrastructures vertes, et le commerce et transport. En collaborant avec des partenaires des secteurs public et privé, la BIC transforme la façon dont les infrastructures sont planifiées, financées et réalisées au Canada. Apprenez-en plus à www.cib-bic.ca

À propos de Johnson Controls

Chez Johnson Controls (NYSE : JCI), nous transformons les lieux où les gens vivent, travaillent, apprennent et s'amusent. En tant que leader mondial des bâtiments intelligents, sains et durables, notre mission est de réinventer le fonctionnement des bâtiments au service des personnes, des espaces et de la planète.

Avec une histoire de plus de 135 ans d'innovation, Johnson Controls propose un plan d'avenir pour des secteurs tels que la santé, l'éducation, les centres de données, les aéroports, les stades, la fabrication et bien d'autres grâce à son offre numérique complète OpenBlue. Avec une équipe mondiale de 100 000 experts dans plus de 150 pays, Johnson Controls propose le plus grand portefeuille au monde de technologies de construction, de logiciels et de solutions de services avec certains des noms les plus reconnus de l'industrie. Pour plus d'informations, visitez www.johnsoncontrols.com ou suivez-nous @johnsoncontrols sur Twitter.

Faits en bref

À ce jour, la BIC s'est engagée à investir 600 millions de dollars dans les rénovations énergétiques de bâtiments.

s'est engagée à investir 600 millions de dollars dans les rénovations énergétiques de bâtiments. L'initiative de rénovations énergétiques de bâtiments commerciaux vise une réduction minimale des émissions de gaz à effet de serre (GES) de chaque bâtiment de 30 %.

La BIC cherche à investir jusqu'à 5 milliards de dollars dans les infrastructures vertes qui soutiennent l'action contre les changements climatiques et la croissance économique durable.

cherche à investir jusqu'à 5 milliards de dollars dans les infrastructures vertes qui soutiennent l'action contre les changements climatiques et la croissance économique durable. Les investissements de la BIC sont assujettis à l'approbation de son conseil d'administration.

