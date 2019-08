La Banque de développement du Canada signe un partenariat avec Solutions énergétiques novatrices Canada pour accélérer l'innovation pour l'énergie propre

OTTAWA, le 8 août 2019 /CNW/ - Une des plus grandes occasions à saisir pour le Canada est la transition vers la croissance propre. C'est pourquoi nous investissons dans le développement de technologies nouvelles et innovatrices qui nous aideront à lutter contre les changements climatiques, à faire croître l'économie et à créer de bons emplois pour les Canadiens.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui que la Banque de développement du Canada (BDC) s'est engagée à verser 10 millions de dollars par l'intermédiaire de sa Pratique des technologies propres pour appuyer les entreprises dans le cadre de Solutions énergétiques novatrices Canada (SENC), un programme qui vise à permettre à des innovations en énergie propre de percer le marché.

Lancé en mai lors de la réunion du Groupe ministériel sur l'énergie propre et de la réunion ministérielle de Mission Innovation à Vancouver, SENC est la première initiative publique-privée en son genre, élaborée conjointement en partenariat avec Breakthrough Energy, qui vise à accélérer la mise au point de technologies d'énergie propre ayant le potentiel de réduire substantiellement la pollution mondiale dans les secteurs de l'électricité, des transports, des bâtiments et de la fabrication.

SENC, un nouveau volet du Programme d'innovation énergétique de Ressources naturelles Canada (RNCan), tire profit des objectifs partagés de faire avancer un avenir d'énergie propre durable et résilient, en donnant aux entreprises de la cohorte une occasion d'être approchées par des investisseurs canadiens et internationaux qui souhaitent contribuer à faire fructifier leurs activités commerciales.

L'initiative permettra de profiter de l'expertise des principaux investisseurs publics et privés dans les technologies d'énergie propre, tandis que RNCan dirigera et supervisera l'appel de financement et Breakthrough Energy fournira de précieux conseils ainsi qu'un accès aux investisseurs internationaux. À titre de partenaire de soutien, Pratique des technologies propres de la BDC fournira également des services consultatifs afin d'appuyer davantage la croissance et l'ambition de la cohorte d'entreprises de SENC.

L'appel de propositions de SENC est encore ouvert, jusqu'au 11 septembre 2019. Pour en savoir plus : www.nrcan.gc.ca/breakthrough

« Je suis fier de souhaiter la bienvenue à la Banque de développement du Canada en tant que plus récent partenaire dans le cadre de cette initiative ambitieuse qui permettra au Canada d'être un chef de file en innovation pour l'énergie propre. Avec cet investissement supplémentaire, nous sommes un peu plus proches d'un avenir prospère en énergie propre dont les prochaines générations pourront profiter. »

L'honorable Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Les entreprises canadiennes de technologies propres sont les meilleures de leur catégorie, mais la mise à l'échelle supérieure pour atteindre les marchés mondiaux demeure leur plus important défi. SENC ouvre la porte aux entreprises qui ont un énorme potentiel de transformation; la nécessité de les appuyer est fondamentale pour notre économie et notre avenir en tant que pays ».

Susan Rohac

Vice-présidente, Pratique de technologies propres, BDC

Programme d'innovation énergétique

Solutions énergétiques novatrices Canada (SENC)

