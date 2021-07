Et elle verse un don de 75 000 $ en réponse à l'appel de la Croix-Rouge canadienne

TORONTO, le 6 juill. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle offre du soutien, des conseils et des mesures d'aide financière à ses clients et aux membres de son équipe touchés par les feux de forêt qui se propagent en Colombie-Britannique. De plus, la banque a fait un don de 75 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour soutenir les efforts de secours immédiats et continus pour la collectivité de Lytton, en Colombie-Britannique.

« Nos pensées accompagnent nos clients et les membres de notre équipe qui ont été touchés par les énormes dommages causés par les feux de forêt, explique Paulo Brazinha, premier vice-président et chef régional, Centres bancaires CIBC de la Colombie-Britannique. Nous voulons que vous sachiez que nous sommes là pour vous aider en cette période extrêmement difficile. »

La Banque CIBC offrira des solutions aux clients et aux membres de l'équipe touchés, notamment ce qui suit :

Options souples de paiement mensuel de facture de carte de crédit CIBC

Modification de la période d'amortissement de prêts hypothécaires pour réduire temporairement le taux d'intérêt

Ententes de paiement spéciales et reports de paiement sur les prêts et les marges de crédit

Conversion des points Aventura MD en paiement en espèces pour les cartes de crédit applicables

en paiement en espèces pour les cartes de crédit applicables Consolidation de dettes pour des versements plus faciles à gérer

Pour le prolongement d'offres en cas d'imprévu, les clients sont invités à appeler au 1 888 997-0929 pour parler à un membre de l'équipe CIBC.

La Banque CIBC invite les Canadiens à manifester leur soutien en faisant un don en ligne à la Croix-Rouge canadienne.

