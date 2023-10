TORONTO, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Selon l'étude menée par J.D. Power en 2023 sur la satisfaction de la clientèle à l'égard des services bancaires aux PME au Canada, la Banque CIBC a obtenu la note la plus élevée parmi les cinq grandes banques canadiennes.

L'étude tient compte des commentaires de plus de 2 300 clients de services bancaires aux PME du Canada et mesure leur expérience quant à la capacité de leur banque de répondre à leurs besoins financiers uniques.

« Nous sommes fiers de recevoir cette reconnaissance de nos clients alors que nous continuons de les aider à réaliser leurs ambitions, a déclaré Andrew Antoniadis, premier vice-président, Services bancaires aux entreprises et Gestion de trésorerie, Banque CIBC. Les petites entreprises font partie intégrante de notre économie et nous savons que cet environnement économique a été difficile pour les entrepreneurs et les professionnels des petites entreprises. Cette reconnaissance témoigne de l'engagement de notre équipe à aider les entreprises canadiennes à continuer de prospérer. »

L'étude de J.D. Power mesure la satisfaction globale de la clientèle des services bancaires aux PME selon sept facteurs, la Banque CIBC se classant au premier rang dans les domaines clés suivants : la confiance, les gens et la résolution de problèmes.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse https://cibc.mediaroom.com/.

SOURCE CIBC

Renseignements: Katarina Milicevic, Communications et affaires publiques à la Banque CIBC, [email protected] ou 416 784-6108