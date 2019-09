La Banque CIBC s'engage à consacrer 150 milliards de dollars à des initiatives de finance environnementale et durable d'ici 2027

Cette annonce représente l'engagement de la banque à soutenir les clients et les initiatives dans la création d'un avenir plus durable

TORONTO, le 24 sept. 2019 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui son engagement visant à consacrer 150 milliards de dollars dans des activités de finance environnementale et durable d'ici 2027, soulignant ainsi la détermination de la banque à favoriser la croissance et contribuant à faire du Canada et de l'Amérique du Nord des chefs de file de la responsabilité environnementale et de la durabilité.

« Notre banque reconnaît le rôle positif que les institutions financières peuvent jouer en investissant dans un avenir plus durable, a déclaré Harry Culham, premier vice-président à la direction et chef de groupe, Marchés des capitaux CIBC. Notre engagement d'aujourd'hui permettra de concevoir et de mettre en œuvre des solutions novatrices pour nos clients afin de s'attaquer aux importants défis environnementaux, y compris le changement climatique. »

La Banque CIBC est déjà active dans le monde de la finance environnementale et durable, appuyant des initiatives connexes par l'entremise de ses activités liées aux marchés des capitaux, aux prêts et à la consultation. En fixant un objectif à long terme de 150 milliards de dollars, la Banque CIBC s'engage à mobiliser le capital requis et à concevoir des solutions fondées sur le marché pour soutenir les investissements qui permettent de relever les importants défis liés à l'environnement et à la durabilité.

« Bon nombre de nos clients sont des chefs de file lorsqu'il s'agit de favoriser le changement et de créer des solutions innovantes afin de mieux gérer nos ressources pour l'avenir. Nous considérons notre engagement comme étant une occasion de jouer un rôle pour intensifier ces efforts au profit de nos collectivités », a ajouté M. Culham.

De plus, la Banque CIBC a publié un rapport aujourd'hui intitulé Bâtir un avenir durable, qui représente sa première communication liée au climat qui s'harmonise aux lignes directrices du groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques. Le rapport souligne l'approche de la banque en matière de gouvernance, de stratégie et de gestion du risque relativement aux enjeux climatiques. Il présente également des mesures et des objectifs précis pour que la banque réduise l'ensemble de son impact sur l'environnement et aide les clients à faire de même. Vous pouvez consulter le rapport à l'adresse suivante : https://www.cibc.com/fr/about-cibc/corporate-responsibility/environment/environmental-performance.html

