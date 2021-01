Le cadre d'innovation de la Banque CIBC est récompensé pour son soutien dans l'élaboration de nouveaux outils et programmes associés aux services bancaires

TORONTO, le 13 janv. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC a remporté le prix pour l'excellence en innovation 2021 décerné par le Business Intelligence Group. Le programme annuel de récompense aux entreprises rend hommage aux entreprises, produits et personnes aux quatre coins de la planète qui donnent vie à de nouvelles idées de façon novatrice.

L'équipe Innovation de l'entreprise CIBC a reçu un prix décerné à une organisation pour son cadre d'innovation qui englobe la planification stratégique, la science des données, la mise au point de solutions favorisant la création, la validation et la mise à l'essai de nouvelles solutions d'affaires avec rapidité et souplesse, tout en assurant une supervision efficace.

En s'appuyant sur ce cadre, les équipes de la Banque CIBC ont pu créer et mettre en œuvre des outils internes et des programmes d'aide de qualité supérieure plus rapidement, y compris un outil axé sur l'intelligence artificielle visant à appuyer le traitement des demandes de crédit des clients.

« Nous sommes fiers d'être reconnus pour la deuxième année consécutive par le Business Intelligence Group pour notre culture d'innovation et à travers elle, pour notre engagement à obtenir des résultats pour nos clients, a déclaré Aayaz Pira, premier vice-président, Services bancaires numériques et Innovation, Banque CIBC. Ce prix est un autre exemple de la façon dont la Banque CIBC bâtit l'avenir des services bancaires, fait figure de pionnier dans les nouvelles technologies et l'amélioration constante des processus, et continue d'investir dans les solutions de premier plan. »

Davina Ramnarine, [email protected] ou 416 309-7956.

