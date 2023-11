TORONTO, le 23 nov. 2023 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu le premier Prix de la réconciliation avec les Autochtones dans le cadre des Prix de réalisation pour l'équité en emploi de 2023 du Programme canadien du travail.

Cette nouvelle catégorie du programme des Prix de réalisation pour l'équité en emploi récompense les employeurs qui ont fait preuve d'un engagement exceptionnel à l'égard de la réconciliation avec les peuples autochtones, notamment en matière de sensibilisation et de partenariats avec les communautés autochtones locales, d'approches novatrices en matière de recrutement d'Autochtones, de programmes de formation des employés sur la réconciliation avec les peuples autochtones, ainsi que de soutien à la mobilisation des communautés autochtones et des parties intéressées sur l'équité en matière d'emploi.

« Notre banque est déterminée à vraiment changer les choses et à soutenir les membres d'équipe, communautés et dirigeants autochtones afin de bâtir un avenir plus inclusif. Nous sommes heureux de recevoir cette reconnaissance dans le cadre de notre cheminement vers la réconciliation, l'équité et l'inclusion », a déclaré Sandy Sharman, chef de groupe, Personnel, culture et marque, CIBC. « Même si nous avons de quoi être fiers, nous pouvons faire encore plus et nous le ferons. »

Le prix reconnaît les mesures prises par la Banque CIBC et son incidence dans plusieurs domaines, notamment :

Lancement du cadre de réconciliation de la Banque CIBC, qui est supervisé par notre comité d'action sur la réconciliation, contribue à accélérer les progrès de la Banque dans l'appui de la prospérité économique pour les peuples autochtones grâce à des engagements et des rapports clairs et mesurables.

Établissement d'objectifs pour accroître la représentation des peuples autochtones à l'échelle de la Banque CIBC, y compris 2 % des postes de direction au Canada qui seront occupés par des dirigeants autochtones d'ici 2025 et 3 % de nos employés au Canada qui s'identifieront comme Autochtones d'ici 2024.

Ouverture de l'Espace Legacy à la Place de la Banque CIBC, qui est consacré à l'histoire commune des peuples autochtones et non autochtones du Canada, ainsi qu'à l'importance de la réconciliation économique.

Mise en œuvre de programmes de formation des employés pour les membres de notre équipe canadienne afin d'aider à mieux comprendre l'histoire unique des peuples autochtones au Canada.

. Partenariat avec le Conseil canadien pour l'entreprise autochtone et le Canadian Aboriginal Minority Supplier Council (CAMSC) pour établir des liens avec des fournisseurs autochtones.

Offre de bourses d'études, de subventions ou de stages aux étudiants de premier cycle des collectivités sous-représentées dans les services financiers, y compris les peuples autochtones.

La Banque CIBC a également été reconnue dans les catégories soulignant l'engagement exceptionnel envers l'équité en matière d'emploi et l'innovation.

