TORONTO, le 14 mars 2022 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE : CM) a publié aujourd'hui son Rapport sur la durabilité 2021, qui résume les mesures prises par la Banque pour relever les défis urgents en matière de développement durable auxquels sont confrontées les populations, les collectivités et notre planète. Le rapport montre comment la Banque CIBC offre un soutien et un leadership importants, que ce soit pour faciliter la transition vers un avenir sobre en carbone ou en investir dans l'édification d'une société plus équitable.

« Notre équipe de plus de 45 000 membres est plus déterminée que jamais à fournir sa part d'efforts pour contribuer à bâtir l'avenir plus durable auquel nous aspirons tous », a déclaré Victor G. Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. « Nous sommes convaincus que la Banque CIBC peut jouer un rôle déterminant pour favoriser la durabilité en travaillant de concert avec ses clients et ses parties intéressées afin de participer à cet élan qui prend de l'ampleur. Compte tenu de la complexité des défis qui nous attendent, nous devrons compter sur le pouvoir de l'innovation, de l'inclusion et de l'action collective pour les surmonter. »

La Banque CIBC continue de faire des progrès quant aux efforts qu'elle déploie pour la durabilité, en mettant en œuvre des approches de premier plan pour saisir les occasions et gérer les risques dans des domaines comme la finance durable, le changement climatique, l'éthique des données, ainsi que l'inclusion et la diversité. La Banque a également pris des mesures importantes pour améliorer son cadre de gouvernance des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Soutenue par sa raison d'être d'aider ses clients à réaliser ses ambitions, la Banque CIBC a récemment annoncé une stratégie ESG recentrée, fondée sur trois piliers : accélérer la lutte contre le changement climatique, ouvrir des possibilités, et renforcer l'intégrité et la confiance.

Le Rapport sur la durabilité de 2021 met en évidence des exemples de la réalisation des ambitions de la Banque CIBC grâce à la collaboration avec ses parties prenantes pour stimuler le changement et maximiser son incidence.

« L'année 2021 a été un point d'inflexion pour nous », a déclaré Kikelomo Lawal, vice-présidente à la direction et chef des affaires juridiques et présidente du Conseil des cadres supérieurs sur les facteurs ESG de la Banque CIBC. « Nous savons que pour mieux orienter notre action et accélérer les progrès en cette époque où le développement durable est de plus en plus urgent, nous devons bâtir des structures, des stratégies et des processus améliorés au sein de la Banque CIBC. Nous serons ainsi plus à même d'intégrer nos efforts et d'ancrer la durabilité dans nos activités. »

Points saillants du Rapport sur la durabilité 2021 de la Banque CIBC :

Accélération de la lutte contre le changement climatique

Réduction de 20 % des émissions absolues de gaz à effet de serre (GES) (catégorie 1 et 2) provenant des activités en Amérique du Nord depuis 2018, et annonce d'un objectif de carboneutralité à l'égard des émissions financées.

annonce d'un objectif de carboneutralité à l'égard des émissions financées. Mobilisation de 34,9 milliards de dollars en financement durable en 2021 - et doublement de notre objectif de mobilisation de financement durable à 300 milliards de dollars d'ici 2030 (1) .

doublement de notre objectif de mobilisation de financement durable à 300 milliards de dollars d'ici 2030 . Parmi les 10 meilleurs en matière de financement de l'industrie de l'énergie renouvelable en Amérique du Nord (2) .

. Note A au classement des banques mondiales les plus performantes pour les mesures de lutte contre les changements climatiques de CDP.

Ouverture de possibilités

38 % de femmes occupant des postes de direction approuvés par le conseil d'administration (à l'échelle mondiale) et 23 % de Membres d'une minorité visible occupant des postes de direction approuvés par le conseil d'administration ( Canada ).

). Lancement d'un nouveau programme de services bancaires destiné aux entrepreneurs noirs.

Croissance de 19 % de nos activités de services bancaires aux entreprises et de gestion des avoirs pour les autochtones.

Formation d'un Comité d'action sur la réconciliation chargé de gérer le cadre de réconciliation de la Banque.

133 millions de dollars en dons d'entreprise, commandites d'entreprise, dons des employés et collectes de fonds partout en Amérique du Nord, dont un don de 70 millions de dollars à la Fondation CIBC, pour atteindre notre objectif de 350 millions de dollars sur la période 2019 à 2023.

Renforcement de l'intégrité et de la confiance

Amélioration continue de notre score net de recommandation CIBC, qui mesure l'expérience client.

Nouveau cadre de gouvernance des facteurs ESG à l'échelle de l'entreprise, appuyé par notre équipe ESG d'entreprise et le nouveau Conseil des cadres supérieurs sur les facteurs ESG, offrant une gouvernance accrue à tous les niveaux de la Banque CIBC.

Classé parmi les meilleurs conseils d'administration au Canada par le Globe and Mail.

Le Rapport sur la durabilité de la Banque CIBC (qui comprend son Énoncé annuel de responsabilité envers le public) est conforme aux normes internationales, y compris la Global Reporting Initiative, le Sustainability Accounting Standards Board et les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Pour en savoir plus sur les progrès de la Banque CIBC, veuillez lire son Rapport sur la durabilité 2021 et les tableaux de données ESG l'accompagnant, qui décrivent en détail les tendances du rendement sur six ans de la Banque.

(1) Les activités de finance durable désignent les activités de client qui appuient, entre autres, l'énergie renouvelable et sans émissions, l'efficacité énergétique, des infrastructures durables, des bâtiments écologiques, des financements liés à la durabilité et des produits financiers écologiques. Pour en savoir plus, veuillez consulter les pages 3 et 27 de notre Rapport sur la durabilité de 2021.



(2) Tableaux de classement des énergies renouvelables en Amérique du Nord par Inframation pour les opérations conclues entre le 1er janvier et le 30 septembre 2021.

