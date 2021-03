La date limite pour les demandes au titre du programme Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes reportée au 30 juin 2021

TORONTO, le 22 mars 2021 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle reste à la disposition des propriétaires d'entreprise pour leur offrir de l'aide immédiate avec leur demande au titre du programme élargi Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC). Initialement fixée au 31 mars, la date limite pour présenter une demande a été reportée au 30 juin 2021 par le gouvernement fédéral.

Le report de la date limite concerne les nouvelles demandes de prêt de 60 000 $ au titre du CUEC ou toute nouvelle demande de majoration de 20 000 $ sur un prêt de 40 000 $ déjà offert à une entreprise.

« Nous sommes là pour appuyer les entrepreneurs canadiens qui continuent d'éprouver des difficultés financières en raison de la pandémie. Nous sommes prêts à leur offrir de bons conseils pour les aider à passer à travers cette période difficile et à accéder à des programmes gouvernementaux comme le CUEC qui leur donneront les liquidités nécessaires, a déclaré Laura Dottori-Attanasio, chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, CIBC. La prolongation de la période de demande au titre du CUEC et d'autres modifications à ce programme permettront à un plus grand nombre d'entreprises d'obtenir le soutien dont elles ont besoin. Nous sommes déterminés à continuer d'aider nos clients, notamment en favorisant l'accès à ces fonds importants. »

Les propriétaires d'entreprise dont la banque principale est la Banque CIBC peuvent tout simplement présenter une demande au moyen de Services bancaires CIBC en direct pour entreprises. Après l'approbation du gouvernement du Canada, les clients recevront un courriel de confirmation de la Banque CIBC, et le prêt sera déposé dans leur Compte d'opérations d'entreprise CIBC existant.

Les entreprises dont la demande de prêt CUEC est déjà soumise peuvent demander un prêt supplémentaire de 20 000 $ dans le cadre du programme élargi, une fois leur demande approuvée.

Pour toute question au sujet d'une demande en attente au titre du CUEC, veuillez consulter le site Web pour connaître l'état de votre demande au titre du CUEC du gouvernement du Canada.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la page Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes - FAQ de la Banque CIBC.

SOURCE CIBC

Renseignements: Kathryn Lawler, [email protected] ou 416 242-1943

