TORONTO, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Mediacorp Canada Inc. a classé la CIBC parmi les meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens pour la 12e année consécutive. Ce prix récompense les employeurs qui offrent des programmes et des milieux de travail exceptionnels aux jeunes professionnels en début de carrière.

« Nous sommes fiers d'offrir un milieu de travail stimulant, inclusif et novateur où les jeunes talents sont habilités à exceller et à réaliser leurs ambitions professionnelles », a déclaré Sandy Sharman, chef de groupe, Personnel, culture et marque, Banque CIBC.

Les critères de sélection pour le classement des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens sont fondés sur un examen des avantages et des initiatives des employeurs, notamment l'aide à l'égard des frais de scolarité, les programmes de travail-études et d'autres programmes importants pour les jeunes Canadiens qui commencent leur carrière.

Le classement de la Banque CIBC au palmarès des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens fait suite à d'autres distinctions reçues cette année. En voici les principales :

Bloomberg l'a incluse dans son indice d'égalité des sexes pour la huitième année consécutive

Elle figure au premier rang au Canada pour l'égalité des sexes selon Equileap, et ce, pour la troisième année consécutive

pour l'égalité des sexes selon Equileap, et ce, pour la troisième année consécutive Elle figure sur la liste de 2023 du programme Women Lead Here du Globe and Mail pour l'équilibre entre les genres au sein de la direction

pour l'équilibre entre les genres au sein de la direction Elle est nommée comme l'un des 50 milieux de travail les plus engagés au Canada (50 Most Engaged Workplaces), selon Achievers

milieux de travail les plus engagés au (50 Most Engaged Workplaces), selon Achievers Elle a reçu deux médailles décernées par Brandon Hall Group, soit l'or pour le meilleur programme d'apprentissage et de perfectionnement unique ou novateur ainsi que l'argent pour le meilleur programme d'apprentissage en soutien au changement et à la transformation d'une stratégie d'entreprise

Pour en savoir plus sur les carrières à la Banque CIBC, visitez le site Web ici .

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, de Marchés des capitaux, et des Services financiers directs, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/ca/media-centre/.

SOURCE Canadian Imperial Bank of Commerce

Renseignements: Kira Smylie, Communications et affaires publiques CIBC, 416-980-2949 ou [email protected]