Simple et interactif, l'outil Pro-objectifs CIBC transforme les idées en plans personnalisés pour réaliser les ambitions

TORONTO, le 3 nov 2020 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a entraîné des changements sans précédent pour les Canadiens, en transformant notamment leurs attentes concernant leur avenir financier. Pour aider ses clients à ne pas perdre de vue leurs ambitions à long terme, la Banque CIBC a annoncé aujourd'hui le lancement de Pro-objectifs CIBC, une nouvelle plateforme novatrice qui facilite la planification financière, mise sur les idées et aide les clients à se concentrer sur leurs objectifs.

Maintenant offert aux clients de Service Impérial CIBC, l'outil Pro-objectifs CIBC modernise et simplifie l'expérience de la planification financière, en permettant aux clients de commencer à planifier leurs finances par voie numérique grâce aux Services bancaires CIBC en direct. Les clients peuvent ensuite travailler avec leur conseiller pour obtenir de l'expertise financière et les renseignements nécessaires pour élaborer leurs plans à long terme. Ils peuvent aussi utiliser la plateforme Pro-objectifs CIBC pour suivre leur progrès en tout temps.

« La pandémie a touché les finances d'un grand nombre de particuliers et de familles. Il est donc plus important que jamais d'avoir des objectifs financiers clairs et de garder un œil sur son progrès afin de réaliser ses ambitions, a déclaré Laura Dottori-Attanasio, chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, Banque CIBC. Le chemin vers l'atteinte de nos objectifs est rarement une ligne droite. En conjonction avec d'excellents conseils, l'outil Pro-objectifs CIBC vous donnera la confiance que procure un plan financier complet, ainsi que la capacité de suivre votre progrès par voie numérique, et ce, que votre ambition soit de posséder une maison, d'aider vos enfants à payer leurs études postsecondaires ou d'épargner pour votre retraite. »

La plateforme Pro-objectifs CIBC donne également aux clients une vue d'ensemble de leurs finances et met en évidence les occasions, les déficits et les excédents dans des domaines comme les flux de trésorerie, afin que les clients connaissent bien les occasions leur permettant de progresser davantage et qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire pour atteindre leurs objectifs.

« À mesure que votre vie changera, vos objectifs financiers et le chemin à suivre pour les réaliser changeront aussi. Pro-objectifs CIBC permet de simplifier le processus de planification et d'ajuster vos plans financiers pour répondre à vos besoins changeants », a ajouté Mme Dottori-Attanasio.

