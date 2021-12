La Banque CIBC lance d'autres certificats canadiens d'actions étrangères (« CCAÉ »)

L'élargissement de la gamme de CCAÉ offre aux Canadiens davantage d'occasions d'investir

dans des sociétés mondiales

TORONTO, le 1 dec. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui l'ajout de huit nouveaux certificats canadiens d'actions étrangères (« CCAÉ »), maintenant inscrits à la Bourse NEO.

Grâce aux CCAÉ, il est facile d'investir dans certaines des plus grandes sociétés du monde en dollars canadiens. Offerts à une fraction du prix par action de l'action de référence sous-jacente et dotés d'une couverture nominale du risque de change intégrée, les CCAÉ procurent aux investisseurs un accès abordable à des actions étrangères, tout en atténuant le risque de change associé aux placements mondiaux.

Voici les huit nouveaux certificats canadiens d'actions étrangères qui peuvent être négociés à la Bourse NEO :

Certificats canadiens d'actions étrangères d'Advanced Micro Devices (couverts en $ CA) - AMD

Certificats canadiens d'actions étrangères de Berkshire Hathaway (couverts en $ CA) - BRK (actions sous-jacentes Berkshire Hathaway Inc., actions ordinaires de catégorie B [BRK.B à la bourse de New York ])

]) Certificats canadiens d'actions étrangères de Costco (couverts en $ CA) - COST

Certificats canadiens d'actions étrangères de Salesforce.com (couverts en $ CA) - CRM

Certificats canadiens d'actions étrangères d'IBM (couverts en $ CA) - IBM

Certificats canadiens d'actions étrangères de JPMorgan (couverts en $ CA) - JPM

Certificats canadiens d'actions étrangères de Mastercard (couverts en $ CA) - MA

Certificats canadiens d'actions étrangères de Pfizer (couverts en $ CA) - PFE

Ces huit certificats canadiens d'actions étrangères s'ajouteront à la gamme actuelle de CCAÉ, qui peuvent être négociés à la Bourse NEO :

Certificats canadiens d'actions étrangères d'Alphabet (couverts en $ CA) - GOOG

Certificats canadiens d'actions étrangères d'Amazon.com (couverts en $ CA) - AMZN

Certificats d'actions canadiennes étrangères d'Apple (couverts en $ CA) - AAPL

Certificats d'actions canadiennes étrangères de Netflix (couverts en $ CA) - NFLX

Certificats d'actions canadiennes étrangères de Tesla (couverts en $ CA) - TSLA

Certificats d'actions canadiennes étrangères de Microsoft (couverts en $ CA) - MSFT

Certificats d'actions canadiennes étrangères de Walt Disney (couverts en $ CA) - DIS

(couverts en $ CA) - DIS Certificats d'actions canadiennes étrangères de Visa (couverts en $ CA) - Visa

Certificats d'actions canadiennes étrangères de Meta (couverts en $ CA) - MVRS

Certificats d'actions canadiennes étrangères de PayPal (couverts en $ CA) - PYPL

Le supplément de prospectus de cette plus récente série de CCAÉ a été déposé auprès de SEDAR. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les CCAÉ, veuillez consulter le site https://cdr.cibc.com .

