TORONTO, le 26 mars 2021 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) figure sur la liste Women Lead Here du magazine Report on Business du Globe and Mail 2021, un sondage de référence annuel sur la diversité des genres au sein des entreprises canadiennes.

« La promotion d'un leadership paritaire à tous les niveaux est une priorité absolue pour notre banque, et cette marque de reconnaissance souligne nos progrès et notre dynamisme, a déclaré Sandy Sharman, chef de groupe, Personnel, culture et marque à la Banque CIBC. « L'inclusion est la pierre angulaire de la culture de notre banque, qui consiste à faire en sorte que chaque membre de l'équipe se sente à sa place, et nous sommes déterminés à constituer un bassin de main-d'œuvre qui représente les clients et les collectivités que nous servons. »

Pour dresser la liste Women Lead Here, l'équipe de recherche du Report on Business a évalué les trois principaux paliers de la haute direction, des PDG aux vice-présidents principaux (ou leurs équivalents) au sein de centaines d'entreprises canadiennes.

L'engagement de la Banque CIBC à assurer l'équilibre entre les sexes au sein de son effectif, y compris au niveau de la haute direction, dans les postes de cadres supérieurs et dans les conseils d'administration, est appuyé par des objectifs en matière de talents, accompagnés d'un suivi et de rapports sur le genre, d'une structure de rémunération non genrée et de politiques organisationnelles sur les congés parentaux, le harcèlement sexuel et le travail flexible.

En plus de faire progresser l'équilibre entre les sexes à l'interne, la Banque CIBC a pris plusieurs engagements publics en vue de bâtir une société plus équitable et durable, d'appuyer les organisations externes qui investissent dans la réussite des femmes et d'offrir des solutions adaptées aux clientes.

Voici quelques marques de reconnaissance annoncées en 2021 et initiatives récentes en matière de diversité des genres :

La Banque CIBC au premier rang au Canada pour l'égalité des sexes selon Equileap en 2021.

pour l'égalité des sexes selon Equileap en 2021. La Banque CIBC est incluse dans l'indice Bloomberg Gender-Equality pour la sixième année consécutive (2021).

La Banque CIBC a été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada pour la huitième année consécutive (2021).

pour la huitième année consécutive (2021). Plusieurs engagements publics à titre de signataire des Principes d'autonomisation des femmes des Nations Unies, de la Charte pour les femmes dans la finance du Royaume-Uni, de l'Accord Catalyst, de la déclaration commune d'intention des investisseurs par le 30% Club et des Principes pour l'investissement responsable (PRI) appuyés par les Nations Unies.

Gestion d'actifs CIBC compte parmi les signataires fondateurs de la Déclaration des investisseurs canadiens sur la diversité et l'inclusion de l'Association pour l'investissement responsable (AIR).

Pour en savoir plus sur l'engagement de la Banque CIBC envers l'équilibre des genres dans les postes de direction, consultez notre plus récent Rapport sur la durabilité.

