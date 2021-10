TORONTO, le 21 oct. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle verse un don de 25 000 $ à True North Aid pour contribuer aux activités de secours à Iqaluit, où l'état d'urgence est en vigueur en raison de la contamination par du carburant de l'eau courante de la ville.

« La situation est vraiment catastrophique pour la communauté iqaluitoise. Nous mêlons nos efforts à ceux de nos clients et des membres de notre équipe pour veiller à ce que les résidents d'Iqaluit aient accès à l'eau potable », a déclaré Stephen Forbes, vice-président à la direction, Raison d'être, Marque et Affaires générales, Banque CIBC.

La CIBC encourage les Canadiens à aider les personnes dans le besoin en faisant un don à True North Aid. L'argent recueilli permettra à la population d'Iqaluit d'avoir accès à de l'eau potable en fournissant un soutien immédiat et continu, y compris de l'approvisionnement en eau et de l'aide pour le transport de l'eau.

